6 heróis da Marvel que podem se juntar ao novo time de Vingadores no MCU

Com a morte de heróis como o Homem de Ferro e a Viúva Negra, o time dos Vingadores fica bastante desfalcado no MCU. Por isso, novos personagens devem se juntar à equipe nas novas fases dos filmes da Marvel. Sendo assim, quais são os heróis da Marvel que formarão a próxima versão dos Vingadores?

Atualmente, vale lembrar, o MCU está em sua 5ª Fase, que engloba todos os filmes (e séries) que serão lançados do início de 2023 até o primeiro semestre de 2024.

Entre esses aguardados lançamentos, destacam-se os filmes Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (que já está em cartaz), Capitão América: Nova Ordem Mundial e Blade, além das séries Agatha: Coven do Caos e Invasão Secreta.

Mostramos abaixo 6 novos heróis da Marvel que podem se juntar ao novo time dos Vingadores no MCU; confira! (via ScreenRant)

Hércules

No MCU, Hércules é introduzido na cena pós-créditos de Thor: Amor e Trovão. O personagem mitológico é interpretado por Brett Goldstein, da série Ted Lasso. Ao que tudo indica, Hércules enfrentará Thor no próximo filme do herói – mas também existe a possibilidade do personagem aparecer em Dinastia Kang e Guerras Secretas.

Já nas HQs da Marvel, Hércules é estabelecido como um dos integrantes mais importantes dos Vingadores. O Leão do Olimpo se juntou à equipe de heróis nos anos 60, permanecendo no grupo também durante a década de 80 e 90. Dada a importância do personagem na trama de Kang nos quadrinhos, ele também pode integrar o time dos Vingadores no MCU.

Cavaleiro Negro

O final de Eternos posiciona Kit Harington, o Dane Whitman, como o novo portador da Espada de Ébano, e assim, como o Cavaleiro Negro. Com a introdução do personagem, e a produção do reboot de Blade, tudo sugere que o universo sobrenatural terá grande importância no futuro do MCU. Por isso, o Cavaleiro Negro pode se juntar aos Vingadores.

Assim como Hércules, o Cavaleiro Negro também já integrou o time dos Vingadores nas HQs. O personagem, inclusive, assumiu o posto de líder da equipe de heróis em um determinado período. Além disso, com suas habilidades especiais, e com a utilização da Espada de Ébano, o personagem pode trazer elementos únicos para os Vingadores.

Shang-Chi

Como Shang-Chi foi introduzido em um filme solo no MCU, tudo indica que o herói desempenhará um papel essencial no futuro dos filmes da Marvel. Diferentemente de Hércules e do Cavaleiro Negro, o personagem não é um Vingadores “clássico”. Na verdade, ele só se juntou à equipe de heróis após 2010.

A cena pós-créditos de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis traz o Hulk e a Capitã Marvel, o que também dá a entender que o Mestre do Kung Fu será um dos novos integrantes da próxima geração dos Vingadores. O fato da Marvel ter escolhido Daniel Destin Cretton, o diretor do longa, para comandar Dinastia Kang, reforça essa escolha.

Monica Rambeau

Dona de poderes incríveis, Monica Rambeau foi introduzida no MCU, ainda como uma criança, no filme Capitã Marvel. A personagem também aparece na série WandaVision, e está confirmada como uma das protagonistas de The Marvels, a aguardada continuação de Capitã Marvel. Logo, a heroína é muito importante na fase atual do MCU.

A importância de Monica Rambeau deve ser ainda mais expressiva após o lançamento de The Marvels. Dessa forma, podemos apostar que a personagem será uma das novas integrantes dos Vingadores. Ela, definitivamente, tem muito a oferecer para a equipe de heróis, desde seus poderes especiais até sua experiência na SWORD.

Mulher-Hulk

Embora tenha dividido a opinião dos fãs da Marvel, a série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis é, definitivamente, uma das produções mais criativas do MCU. Na série, a personagem deixa bem claro que não tem qualquer intenção de se tornar uma “heroína tradicional” – mas tudo pode mudar nas próximas fases do MCU.

A inclusão da Mulher-Hulk no rol dos Vingadores pode ser uma escolha muito interessante para a próxima encarnação da equipe de heróis. A personagem pode assumir, por exemplo, o papel que atualmente é de Bruce Banner. Além disso, ela pode servir como um ótimo alívio cômico para as histórias mais séries da Marvel.

Namor

Namor é introduzido em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre como um antagonista. A inclusão do personagem nos Vingadores, dessa forma, pode seguir a progressão do personagem nas HQs. Nos quadrinhos da Marvel publicados na década de 60, por exemplo, Namor também surge como um vilão.

Porém, 20 anos depois, o próprio Capitão América convida Namor a integrar o time dos Vingadores. Algo parecido pode acontecer no MCU! No entanto, a utilização do personagem nos filmes da Marvel ainda é um tanto quanto complexa, devido a disputas de direitos autorais. Namor, vale lembrar, é interpretado por Tenoch Huerta.

Todos os filmes e séries do MCU estão disponíveis no Disney+.

