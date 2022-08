6 personagens que devem morrer nos episódios finais de The Walking Dead

Fãs de The Walking Dead mal podem esperar pelo lançamento da reta final da 11ª (e última) temporada. Os últimos capítulos prometem trazer reviravoltas chocantes para a trama da série. Os espectadores já sabem: no mundo dos zumbis, nenhum personagem está a salvo. Sendo assim, quem morrerá nos episódios finais de The Walking Dead?

O episódio mais recente de The Walking Dead – batizado de Acts of God (Atos de Deus) – foi ao ar em 10 de abril de 2022. A reta final da 11ª temporada (constituída de 8 episódios) estreia em outubro.

A conclusão de The Walking Dead está próxima, mas isso não significa que o universo dos zumbis chegará ao fim. Na AMC, a série já conta com dois derivados – e ganhará mais spin-offs em um futuro próximo.

O site Insider listou os 6 personagens com mais chances de morrer nos episódios finais de The Walking Dead; confira abaixo – e tire suas próprias conclusões.

Sebastian Milton

Aparentemente, ninguém na Commonwealth respeita Sebastian Milton – e isso inclui sua mãe. Narcisista e egocêntrico, o personagem não se destaca por suas habilidades de sobrevivência. Obviamente, quando os mortos-vivos penetrarem os limites da comunidade, ninguém se arriscará para salvar o personagem.

Vale lembrar que, nas HQs de The Walking Dead, Sebastian tem um papel bem mais importante. O personagem se estabelece como uma peça crucial para o desfecho da trama de Rick Grimes. No entanto, na série do AMC, a morte de Sebastian deve acontecer de forma bem diferente. De acordo com as prévias da reta final, o personagem será assassinado por Negan.

Hornsby

Provavelmente, Hornsby não sobreviverá ao final de The Walking Dead. O personagem participa de uma missão para encontrar Daryl, Maggie e o resto do grupo – após ter o rosto cortado e perder uma boa parte do exército da Commonwealth para a nova equipe de Negan.

Uma das possibilidades mais interessantes para o desfecho da trama de Hornsby envolve um confronto com outros personagens – como os integrantes do grupo de Daryl. Também existe a opção de Hornsby morrer em um embate com Mercer, o líder das forças da Commonwealth, ou devorado pelos zumbis.

Rosita

Os trailers da reta final de The Walking Dead indicam que Rosita morrerá nos últimos episódios da série. Em uma cena chocante, a personagem aparece cercada por um grupo de mortos-vivos. O momento em questão não traz qualquer possibilidade de sobrevivência da personagem. Mesmo se ela escapar dos mortos, provavelmente será arranhada por um deles.

Como Rosita é uma das personagens mais importantes de The Walking Dead, sua morte, sem sombra de dúvidas, traria um grande impacto emocional para o desfecho da série. Além disso, a personagem da AMC já superou sua contraparte das HQs, que morre de maneira bem menos impressionante.

Aaron

Atualmente, a trama de Aaron em The Walking Dead é quase idêntica à narrativa de Rick Grimes nas HQs da saga. Afinal, o personagem perde parte do braço e deixa a barba crescer. Por isso, existe a possibilidade da AMC oferecer para Aaron a morte de Rick nos quadrinhos. No entanto, essa possibilidade pode ser “fácil demais”.

Em The Walking Dead, Aaron não tem uma relação profunda com Sebastian, o que tornaria um confronto forçado e desnecessário. Dessa forma, se Aaron não morrer seguindo o exemplo de Rick, o personagem pode se sacrificar para salvar a filha ou sua comunidade original de Alexandria.

Gabriel

Os fãs de The Walking Dead já especulam sobre a morte de Gabriel por um bom tempo. Afinal, o personagem superou (e muito) a sobrevivência de sua contraparte das HQs. Sendo assim, os 8 últimos episódios da série podem trazer a derradeira despedida do personagem.

Nos últimos anos, Gabriel tem se tornado mais impiedoso – e mais descuidado – em suas ações. Esse excesso de confiança pode representar sua ruína. Se ficar arrogante demais, Gabriel pode morrer nas mãos de personagens inesperados.

Ezekiel

Assim como Rosita e Gabriel, Ezekiel também superou a sobrevivência de sua contraparte das HQs. Por isso, os episódios finais de The Walking Dead podem trazer a morte do personagem. Esse desfecho renderia um tom muito emocionante para a conclusão da série. Afinal de contas, Ezekiel é um dos personagens mais populares da produção.

Em uma entrevista publicada em 2021, o ator Khary Payton, intérprete de Ezekiel, afirmou que seu personagem “morrerá com a cabeça erguida, encarando uma luz no fim do túnel”. Em outras palavras, os fãs de The Walking Dead podem esperar por um sacrifício heróico nos últimos episódios.

A reta final de The Walking Dead estreia nos Estados Unidos em 2 de outubro. No Brasil, a série está disponível na Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.