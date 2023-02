7 animes da Netflix para ver após Record of Ragnarok

Sucesso na Netflix, Record of Ragnarok é um dos poucos animes a figurar no Top 10 da plataforma. Na série, humanos, deuses e entidades mitológicas se enfrentam em um violento e eletrizante torneio. Quem já conferiu a 2ª temporada, lançada em janeiro de 2023, quer saber: quais são os melhores animes para assistir em seguida?

“Mesmo com uma só vitória, a humanidade continua lutando pela sobrevivência. Nesta rodada, um humano cruel enfrenta uma divindade poderosa”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Record of Ragnarok.

O elenco de vozes de Record of Ragnarok conta com dubladores como Miyuki Sawashiro, Tomoyo Kurosawa e Tomokazu Seki.

Mostramos abaixo 7 ótimos animes, com impressionantes sequências de luta, que os fãs de Record of Ragnarok precisam ver na Netflix; confira!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba é um dos animes mais populares da atualidade, e sua primeira temporada está disponível na Netflix. A animação faz muito sucesso por seus personagens carismáticos, estética inconfundível e eletrizantes sequências de ação.

Ambientada no Japão do início do século XX, a trama de Demon Slayer acompanha a história de Tanjiro, um garoto que presencia o massacre da família nas mãos de terríveis demônios. A partir daí, ele embarca em uma jornada perigosa para se vingar e salvar a irmã Nezuko, infectada pelas criaturas.

Vinland Saga

Como os fãs de Record of Ragnarok já sabem, a série conta com a “participação” de alguns dos maiores ícones da mitologia nórdica – como o deus Thor e a valquíria Brunhilde. Se essa temática te atrai, não deixe de conferir o anime Vinland Saga na Netflix.

Muito comparado à série live-action Vikings, o elogiado anime acompanha a jornada de Thorfinn, um jovem viking que, após perder a família, se junta ao bando do mercenário Askeladd – responsável pelo assassinato de seu pai – com o objetivo de vingar a morte dele.

Kengan Ashura

Se você curtiu as intensas cenas de ação e luta do anime Record of Ragnarok, tem tudo para gostar também da animação Kengan Ashura, cujas duas temporadas estão disponíveis na Netflix. Recomendado para maiores de 16 anos, o anime é bastante violento.

Em Kengan Ashura, o protagonista Ohma Tokita ingressa em um mundo secreto onde as disputas de negócios são resolvidas em combates de gladiadores. Mas, diferentemente dos adversários, ele não quer dinheiro: seu único objetivo é lutar e vencer.

Spriggan

Misturando ação, ficção científica, suspense e drama, o anime Spriggan estreou na Netflix em 2022. A produção japonesa tem apenas 6 episódios, e por isso, é perfeita para uma maratona de fim de semana. Por seu alto nível de violência (e conteúdo adulto) a trama é recomendada para maiores de 16 anos.

Spriggan é ambientado em um mundo no qual as relíquias de uma antiga civilização ainda guardam poderes perigosos. Felizmente, os agentes da organização Spriggan estão dispostos a tudo para evitar que esses tesouros caiam em mãos erradas.

SWORDGAI: The Animation

Uma produção original da Netflix, SWORDGAI: The Animation estreou na plataforma em 2018. Atualmente, o anime já conta com 2 temporadas no streaming. A trama é baseada no mangá homônimo, escrito por Toshiki Inoue e lançado entre 2012 e 2015.

Na adaptação do mangá, o jovem Gai Ogata se torna hospedeiro de uma lendária espada infernal. Portando o destino da humanidade em seu braço, ele decide usar esse poder demoníaco contra os inimigos. No anime, os fãs podem esperar com incríveis sequências de batalha.

Sirius the Jaeger

Ambientado em um mundo em guerra, no qual as criaturas da noite também são reais, Sirius the Jaeger conquistou público e crítica em seu lançamento original. Diferentemente dos outros itens da lista, esse anime não é baseado em um mangá, sendo uma produção original do estúdio P.A. Works.

A história de Sirius the Jaeger se passa na Tóquio imperial, onde uma equipe de autodenominados ‘Jaegers’ caça em segredo os vampiros que procuram a Arca de Sirius. Entre eles está o jovem lobisomem Yuliy e a habilidosa pistoleira Dorothea.

Blue Exorcist

No mesmo estilo de Record of Ragnarok, Blue Exorcist (ou Ao no Exorcist, em seu título original) oferece uma nova roupagem para entidades mitológicas – mas nesse caso, o anime foca na mitologia cristã. Com apenas 1 temporada na Netflix, a animação foi lançada, originalmente, em 2011.

Em Blue Exorcist, o protagonista Rin, determinado a se livrar da maldição de ser filho ilegítimo de Satã, segue os passos de seu mentor e se alista na Academia Vera Cruz para se tornar um poderoso exorcista. Na sua jornada, o personagem enfrenta demônios, monstros e outras criaturas terríveis.

As duas temporadas de Record of Ragnarok estão disponíveis na Netflix.

