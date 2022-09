7 atores de O Senhor dos Anéis que também são da Marvel

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder faz grande sucesso no Prime Video. A série é ambientada milênios antes da trilogia de Peter Jackson, que chegou aos cinemas nos anos 2000. Os três filmes de O Senhor dos Anéis reuniram um elenco impressionante. O que muitos fãs não sabem é que diversos atores da franquia também participaram de projetos da Marvel.

“Começando em uma época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-Média”, afirma a sinopse oficial de Os Anéis do Poder.

Assim como os filmes de Peter Jackson, a série do Prime Video se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Listamos abaixo 7 atores de O Senhor dos Anéis que também atuaram em filmes da Marvel e produções do MCU; confira.

Ian McKellen – Gandalf e Magneto

Nos filmes de O Senhor dos Anéis, Ian McKellen interpreta o mago Gandalf, um dos personagens mais importantes da franquia. Como Gandalf, o Cinzento (e eventualmente, O Branco), o astro britânico dá um show de carisma e atuação.

Já nos projetos da Marvel, McKellen interpreta Erik Lehnsherr – o Magneto. Vilão ou anti-herói, o personagem aparece pela primeira vez no primeiro filme dos X-Men, lançado em 2000. O ator reprisa o papel em 4 outros filmes dos mutantes.

Andy Serkis – Gollum e Ulysses Klaue

O que seria de O Senhor dos Anéis tem o icônico Andy Serkis como Gollum? Por meio da tecnologia de captura de movimentos, o ator oferece um maior grau de humanidade – e até mesmo de redenção – para um dos personagens mais bizarros da obra de Tolkien.

No MCU, por outro lado, Andy Serkis aparece de cara limpa. O ator interpreta Ulysses Klaue, um contrabandista internacional de armas que é introduzido em Vingadores: Era de Ultron. O personagem também desempenha um papel muito importante em Pantera Negra.

Liv Tyler – Arwen e Betty Ross

Nos filmes de O Senhor dos Anéis, Liv Tyler interpreta a elfa Arwen. Mesmo aparecendo pouco, a personagem garante um papel essencial na obra de Tolkien. É ela quem protagoniza uma das únicas tramas românticas da franquia – que termina com seu casamento com Aragorn.

A única aparição de Liv Tyler nos filmes da Marvel acontece em O Incrível Hulk. No filme de 2008 – que traz Edward Norton como o protagonista titular – a atriz interpreta Betty Ross, o principal interesse romântico de Bruce Banner.

Hugo Weaving – Elrond e Caveira Vermelha

Na trilogia de Peter Jackson, Hugo Weaving interpreta o elfo Elrond. O personagem é o pai de Arwen e Lorde do Reino de Rivendell. Elrond também aparece em O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder. Porém, na série do Prime Video, o personagem é interpretado por Robert Aramayo.

Em Capitão América: O Primeiro Vingador, Hugo Weaving vive Johann Schmidt, um cientista do 3º Reich que se transforma no Caveira Vermelha, o principal antagonista do longa. O ator reprisa sua performance em uma aparição surpreendente em Vingadores: Ultimato.

Cate Blanchett – Galadriel e Hela

Em O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, Galadriel é uma das personagens mais importantes. A elfa é interpretada pela atriz galesa Morfydd Clark. Na trilogia de O Senhor dos Anéis, por outro lado, uma versão bem mais madura da Senhora de Lothlórien é vivida por Cate Blanchett.

No MCU, Blanchett interpreta uma personagem bem diferente. A atriz troca a luminosa Galadriel pela obscura Hela, a grande vilã de Thor: Ragnarok. Notadamente, a personagem é a responsável pela destruição do Mjolnir, o martelo de Thor. Assim como o asgardiano, ela é inspirada em uma deusa da mitologia nórdica.

Karl Urban – Éomer e Skurge

Em O Senhor dos Anéis: As Duas Torres e O Retorno do Rei, o ator neozelandês Karl Urban interpreta Éomer, o líder dos Cavaleiros de Rohan. O personagem desempenha um papel crucial na Batalha dos Campos de Pelennor – uma das sequências mais impressionantes da franquia de Peter Jackson.

Assim como Cate Blanchett, o ator aparece em Thor: Ragnarok. No filme do MCU, Urban interpreta Skurge, um dos maiores aliados de Hela após a invasão de Asgard. O ator também é conhecido por sua performance como Billy Butcher na série The Boys (que não é da Marvel).

Benedict Cumberbatch – Doutor Estranho e Smaug

Você, provavelmente, não reconheceu Benedict Cumberbatch na franquia O Hobbit. Afinal de contas, o ator vive o dragão Smaug. Além de emprestar sua icônica voz à criatura monstruosa, Cumberbatch interpreta as expressões de Smaug por meio de uma moderna tecnologia de captura de movimentos.

Benedict Cumberbatch também interpreta o Doutor Estranho, um dos heróis mais importantes das fases mais recentes do MCU. O ator conta com dois filmes solo: Doutor Estranho (lançado em 2016) e No Multiverso da Loucura (lançado em 2022). Além disso, ele também aparece em vários filmes dos Vingadores.

Os episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder são exibidos semanalmente pelo Prime Video. Os filmes e séries do MCU estão disponíveis na plataforma Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.