7 atores que estão em The Crown e Game of Thrones

The Crown e Game of Thrones (e o spin-off A Casa do Dragão) compartilham muitas semelhanças. Ambas as produções abordam os bastidores do poder, os escândalos da nobreza e as intrigas políticas da realeza. Além disso, as séries da Netflix e do HBO Max têm vários atores em comum.

Na Netflix, The Crown acaba de lançar sua 5ª temporada. Ambientados nos anos 90, os novos episódios abordam o divórcio do Príncipe Charles e da Princesa Diana, os 40 anos de Elizabeth II no trono e vários outros eventos importantes.

Game of Thrones, por sua vez, chegou ao fim em 2019. Atualmente, o universo de Westeros continua vivo com o spin-off A Casa do Dragão, sucesso no HBO Max.

Revelamos abaixo 7 atores que estão tanto em The Crown quanto em Game of Thrones (ou A Casa do Dragão); confira.

Matt Smith – Príncipe Phillip e Daemon Targaryen

Surpreendentemente, todos os intérpretes do Príncipe Phillip em The Crown atuam em Game of Thrones (ou A Casa do Dragão). Na 1ª fase de The Crown, vale lembrar, o monarca-consorte do Reino Unido é interpretado por Matt Smith. O ator contracena com Claire Foy (a Rainha Elizabeth II).

Matt Smith atua nas duas primeiras temporadas de The Crown. O ator não está em Game of Thrones, mas sim em A Casa do Dragão. No spin-off, o britânico vive Daemon Targaryen, o irmão mais novo do Rei Viserys, um dos personagens mais populares da série.

Tobias Menzies – Príncipe Phillip e Edmure Tully

O ator londrino Tobias Menzies atua na 4ª e na 5ª temporada de The Crown como o Príncipe Phillip. Na segunda fase da produção histórica da Netflix, o astro contracena com Olivia Colman. Por sua performance, Menzies foi indicado ao Emmy de Melhor Ator Coadjuvante.

Já em Game of Thrones, Tobias Menzies vive Edmure Tully. Para quem não se lembra, Edmure tem um papel recorrente na 3ª temporada da série. Líder da Casa Tully, o personagem é o irmão de Catelyn Stark. Ele também é o noivo do infame “Casamento Vermelho”, um dos eventos mais chocantes da produção.

Jonathan Pryce – Príncipe Phillip e Alto-Pardal

Finalmente, o intérprete atual do Príncipe Phillip também está em Game of Thrones. Após a saída de Tobias Menzies, Jonathan Pryce assumiu o papel do monarca-consorte. A atuação do astro foi um dos aspectos mais elogiados da controversa 5ª temporada de The Crown.

Em Game of Thrones, Jonathan Pryce desempenha um papel importantíssimo entre a 5ª e a 6ª temporada. O ator vive o Alto-Pardal – o líder religioso da Fé dos Sete que domina Porto Real com uma seita fanática. O personagem também é crucial para o desenvolvimento da trama de Cersei Lannister.

Charles Dance – Lorde Mountbatten e Tywin Lannister

Em The Crown, Charles Dance é introduzido na 3ª temporada. O ator interpreta uma versão mais velha do Lorde Mountbatten – o tio do Príncipe Phillip e chefe do departamento de defesa da Família Real. Dance dá uma verdadeira aula de atuação na série histórica, mesmo aparecendo em poucos episódios.

Já em Game of Thrones, Charles Dance também impressiona como Tywin Lannister, o líder do clã Lannister. Frio, calculista e extremamente inteligente, Tywin é um dos melhores players do Jogo dos Tronos. Ele também é o pai de Cersei, Jaime e Tyrion.

Stephen Dillane – Graham Sutherland e Stannis Baratheon

O ator britânico Stephen Dillane aparece em apenas um episódio de The Crown, mas desempenha um papel super importante no capítulo em questão. Na 1ª temporada, Dillane vive Graham Sutherland, um artista contratado para pintar um retrato do primeiro-ministro Winston Churchill.

Na trama de Game of Thrones, Stephen Dillane vive Stannis Baratheon, o irmão do meio do clã Baratheon. Após a morte do Rei Robert, o personagem se torna um dos pretendentes ao Trono de Ferro. Sério, sisudo e honrado (pelo menos até certo ponto), Stannis se alia à sacerdotisa Melisandre.

Gemma Whelan – Patricia Campbell e Yara Greyjoy

Gemma Whelan, pelo menos até o momento, é a única atriz a atuar em The Crown e Game of Thrones. A atriz participa de apenas um episódio da série: “Marionettes”, o 5º capítulo da 2ª temporada. Whelan vive Patricia Campbell, a esposa do escritor e político Lorde Altrincham.

Em Game of Thrones, Gemma Whelan vive Yara Greyjoy. Introduzida no final da 2ª temporada, a personagem é a irmã mais velha de Theon Greyjoy. Uma das piratas mais poderosas das Ilhas do Ferro, Yara se alia às forças de Daenerys Targaryen na reta final da série épica.

Anton Lesser – Harold Macmillan e Qyburn

Finalmente, o ator britânico Anton Lesser também atua em The Crown e Game of Thrones. Na 2ª temporada da série da Netflix, Lesser interpreta o primeiro-ministro Harold Macmillan. O personagem sucede Anthony Eden no governo do Reino Unido, mas eventualmente, se prova inadequado para o cargo.

Em Game of Thrones, Anton Lesser interpreta Qyburn, um dos maiores aliados da Rainha Cersei Lannister. Expulso da Cidadela por seus experimentos bizarros, o infame ex-Meistre encontra em Cersei uma grande entusiasta por sua “ciência”. É ele quem revive o Montanha como uma besta inumana na reta final da série.

The Crown está disponível na Netflix. Game of Thrones e A Casa do Dragão estão no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.