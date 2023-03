7 atores que foram afetados pela maldição do Oscar

Você já ouviu falar na “maldição do Oscar”? Essa interessante teoria afirma que, após levarem a estatueta para a casa, atores, atrizes e diretores são acometidos por uma incrível maré de azar – que ocasiona prejuízos financeiros, escândalos pessoais e má sorte em geral. Sendo assim, quais atores já foram afetados por essa praga?

Em 2023, a cerimônia do Oscar será realizada no dia 12 de março. Pela primeira vez em décadas, o evento não será transmitido no Brasil pela Rede Globo.

Neste ano, as seguintes produções concorrem ao prêmio de Melhor Filme: Nada de Novo no Front, Avatar: O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres.

Listamos abaixo 7 atores (e atrizes) que foram afetados pela suposta maldição do Oscar – veja o que aconteceu com eles!

Kim Basinger

Conhecida por sua prolífica carreira em Hollywood, principalmente entre os anos 80 e 90, Kim Basinger levou seu primeiro (e único) Oscar há mais de 20 anos atrás. Em 1998, a atriz foi premiada por sua performance no thriller Los Angeles: A Cidade Proibida (na foto acima).

Essa também foi a última vez em que a atriz foi indicada a um prêmio de destaque. Após o Oscar, ela continuou na ativa, mas somente em projetos detonados pela crítica. Kim Basinger está, por exemplo, em filmes como 50 Tons de Liberdade (com 11% de aprovação no Rotten Tomatoes) e A Filha da Luz (com 3%).

Halle Berry

Halle Berry entrou para a história como a primeira (e única) mulher negra a vencer o Oscar de Melhor Atriz. Ela ganhou a estatueta em 2001, por sua performance como Leticia Musgrave no drama A Última Ceia (na foto acima), dirigido por Marc Foster.

Três anos depois, Berry levou o Framboesa de Ouro de Pior Atriz pelo fracasso Mulher-Gato – considerado um dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos. Mais recentemente, a atriz lançou seu primeiro projeto como diretora: o filme Ferida, disponível na Netflix. O longa dividiu a opinião da crítica especializada, com 49% no Rotten Tomatoes.

Adrien Brody

Em 2003, Adrien Brody se tornou o artista mais jovem a levar o Oscar de Melhor Ator. O astro foi premiado por sua emocionante performance no filme O Pianista (na foto acima). Esse foi o último prêmio de destaque da carreira do ator nos cinemas.

Logo após O Pianista, Brody lançou o suspense Crimes de um Detetive. Detonado pela crítica, o filme garantiu apenas 29% de aprovação no Rotten Tomatoes. Nos últimos anos, o ator tem trabalhado principalmente na TV. Por sua atuação na série Succession, ele foi indicado ao Emmy de Melhor Ator Coadjuvante.

Marcia Gay Harden

Em 2001, Marcia Gay Harden ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua excelente atuação como a artista Lee Krasner no drama Pollock (na foto acima). Três anos depois, ela foi indicada à mesma categoria da premiação por sua performance em Sobre Meninos e Lobos.

Foi a própria Marcia Gay Harden que confirmou a suposta maldição do Oscar. “Vencer um Oscar é desastroso para o aspecto profissional. De repente, te oferecem papéis menores e com salários bem mais baixos. Não faz sentido”, disse a atriz, em um papo com uma revista americana.

Roberto Benigni

O ator italiano Roberto Benigni ganhou fama mundial ao escrever, dirigir e protagonizar o drama A Vida é Bela (na foto acima), ambientado na Segunda Guerra Mundial. Pelo filme de 1997, Benigni ganhou o Oscar de Melhor Ator e Melhor Filme Estrangeiro.

Após o sucesso de A Vida é Bela, o projeto seguinte de Roberto Benigni foi uma adaptação live-action de Pinóquio. O longa foi duramente criticado pela imprensa, atingindo o vergonhoso nível de 0% de aprovação no Rotten Tomatoes. Em 2020, ele lançou outra versão do Pinóquio, e dessa vez, conseguiu conquistar o coração da crítica.

Mo’Nique

Até vencer o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua poderosa performance no filme Preciosa: Uma História de Esperança (na foto acima), Mo’Nique era conhecida, principalmente, por atuar em filmes de comédia, apresentar especiais de stand-up e liderar reality shows como Charm School.

Mo’Nique foi muito elogiada por interpretar uma mãe abusiva em Preciosa, mas logo depois, sua carreira voltou ao estado original. A atriz, supostamente, entrou para a “lista negra” de Hollywood após brigar com figurões como Lee Daniels, Tyler Perry e Oprah Winfrey.

F. Murray Abraham

De acordo com o crítico de cinema Leonard Matlin, a “maldição do Oscar” também pode ser chamada de “Síndrome de F. Murray Abraham”. O astro, para quem não conhece, levou a estatueta de Melhor Ator em 1984, por sua elogiada performance como músico Antonio Salieri no filme Amadeus.

“Ele foi ótimo em Amadeus, e é um ótimo ator, mas por qualquer motivo ou combinação de motivos, ele não teve as mesmas oportunidades novamente no cinema, embora tenha continuado a trabalhar nos palcos”, explica Matlin.

Nos últimos anos, F. Murray Abraham conquistou uma nova geração de fãs com performances na TV. O ator está, por exemplo, na série Cavaleiro da Lua e na 2ª temporada de The White Lotus.

A 95ª edição do Oscar, que acontece no dia 12 de março, será transmitida no Brasil pelo canal pago TNT e pela plataforma HBO Max.

