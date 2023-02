7 atores que foram demitidos de suas séries de TV

Mesmo quando as coisas estão funcionando perfeitamente, tudo pode mudar em um piscar de olhos. E em algumas situações, não há o que fazer: devemos aceitar a realidade e seguir em frente. A demissão de atores é sempre algo traumático (tanto para os artistas quanto para os fãs) e nos últimos anos, aconteceu em algumas séries de TV.

Vários motivos podem levar à demissão de atores na TV e no cinema – desde escândalos nos bastidores até declarações polêmicas em redes sociais.

Continua depois da publicidade

O processo é custoso e complexo, e por isso, só costuma acontecer em situações extraordinárias (ou por motivos de força maior).

Com isso em mente, relembre abaixo 7 atores e atrizes que foram demitidos de suas séries de TV enquanto elas ainda estavam no ar.

Lori Loughlin – Fuller House

Conhecida por integrar o elenco da sitcom familiar Três é Demais, exibida nos anos 90, a atriz americana Lori Loughlin retornou na continuação Fuller House, da Netflix. No entanto, Loughlin só permaneceu na série durante as 4 primeiras temporadas.

Em 2019, a atriz foi demitida pela Netflix devido ao envolvimento em esquema de fraudes generalizadas em universidades. Após falsificar documentos e dar declarações falsas para garantir a entrada da filha em uma faculdade, a atriz também foi condenada a 2 meses de prisão.

Gina Carano – The Mandalorian

Na 1ª temporada da série The Mandalorian, ambientada no universo Star Wars, a atriz e lutadora Gina Carano interpretou Cara Dune. A personagem não demorou a conquistar fãs no mundo todo, e em um primeiro momento, a Disney chegou a confirmar um spin-off para a mercenária.

Porém, Gina Carano destruiu sua própria carreira após fazer diversas postagens transfóbicas, antissemitas e negacionistas nas redes sociais. Ela também questionou (sem provas) o resultado da eleição de Joe Biden, e se negou a usar máscaras no auge da Covid-19. Por isso tudo, a atriz foi demitida pela Disney.

Stana Katic – Castle

Em Castle, uma série de mistério, drama e comédia, a atriz canadense Stana Katic interpretou Kate Beckett, a co-protagonista da trama. Antes do cancelamento da série (que ocorreu após a 8ª temporada), a atriz foi “liberada de seu contrato”.

Até hoje, os motivos que levaram à demissão de Stana Katic em Castle continuam envoltos em mistério. “Ainda não entendo o pensamento por trás da maneira que tudo aconteceu. Foi doloroso para mim, foi um final muito abrupto”, comentou a atriz.

Robert Downey Jr. – Ally McBeal

Muito antes de viver o Homem de Ferro no Universo Cinematográfico da Marvel, Robert Downey Jr. interpretou o advogado Larry Paul na série jurídica Ally McBeal. Nesse hit da TV americana, Paul foi um dos interesses românticos da protagonista titular, vivida por Calista Flockhart.

O período de exibição da série, entre 1997 e 2002, também foi um dos mais conturbados da carreira de Robert Downey Jr., marcado por intensos problemas nos bastidores. Em 2001, o ator foi demitido de Ally McBeal após ser preso por dirigir bêbado e sob a influência de drogas.

Charlie Sheen – Dois Homens e Meio

Visto como um dos atores mais polêmicos dos últimos tempos, Charlie Sheen ficou famoso por interpretar vários personagens que, na verdade, representavam versões de si mesmo. Um desses personagens foi o Charlie Harper da sitcom Dois Homens e Meio.

Charlie Sheen protagonizou a série por 8 temporadas, mas foi demitido após se envolver em inúmeros escândalos sexuais (e de uso de drogas) nos bastidores. A gota d’água aconteceu quando Sheen chamou Chuck Lorre, o criador da série de “palhaço” e “imbecil”.

Isaiah Washington – Grey’s Anatomy

Nas primeiras temporadas de Grey’s Anatomy, o ator americano Isaiah Washington interpretou o médico Preston Burke. O personagem, para quem não se lembra, foi o principal interesse amoroso da Dra. Cristina Yang, vivida por Sandra Oh.

Em 2007, o ator foi demitido do drama médico após utilizar um termo homofóbico para se referir ao colega de elenco T.R. Knight – que na época, ainda não havia saído do armário. Washington também se envolveu em uma grande briga com Patrick Dempsey, o Dr. Derek Shepherd.

Janet Hubert – Um Maluco no Pedaço

Em Um Maluco no Pedaço, a atriz Janet Hubert não foi somente demitida, mas também substituída. Quem não se lembra da temporada na qual a Tia Viv surgiu completamente diferente, sendo interpretada por Daphne Maxwell Reid?

A demissão de Janet Hubert, que aconteceu entre a 2ª e a 3ª temporada de Um Maluco no Pedaço, foi uma decisão de Will Smith (e dos produtores da série). A atriz engravidou no decorrer da série, e os produtores decidiram reduzir seu salário. Huber não aceitou, e por isso, foi demitida.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.