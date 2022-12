7 atores que recusaram trabalhar com a Netflix

Hoje em dia, trabalhar na Netflix é o sonho de muitos artistas. Afinal de contas, os lançamentos da plataforma garantem exposição internacional, e por isso, acabam lançando muitos atores e atrizes ao estrelato. Mas você sabia que vários astros já se recusaram a trabalhar com a plataforma?

A Netflix, atualmente, passa por um momento conturbado. A plataforma é muito criticada por seu modelo de negócios, que costuma levar ao cancelamento precoce de produções promissoras.

Enquanto isso, o streaming continua investindo milhões de dólares na produção de conteúdo original – sob resultados variados.

Listamos abaixo 7 atores que já se recusaram a trabalhar em projetos da Netflix; confira! (via Looper).

Hugh Grant – Black Mirror

O ator britânico Hugh Grant é muito conhecido por atuar em comédias românticas – particularmente Um Lugar Chamado Notting Hill, Amor à Segunda Vista e Letra e Música. Muitos fãs não sabem, mas o ator se recusou a trabalhar na série Black Mirror, uma das mais populares da Netflix.

Grant foi convidado para protagonizar “The National Anthem”, o primeiro episódio da série. No capítulo em questão, o Primeiro-Ministro do Reino Unido é forçado a fazer sexo com um porco. Hugh Grant nunca revelou o motivo da recusa. O papel acabou ficando com Rory Kinnear (Penny Dreadful).

Nicolas Cage – Master of None

Famoso por sua personalidade excêntrica, e por atuações em filmes como Dupla Face, Con-Air e A Lenda do Tesouro Perdido, Nicolas Cage foi convidado pela Netflix para fazer uma participação especial na série de comédia Master of None, que é protagonizada por Aziz Ansari.

Na produção, o ator interpretaria uma versão fictícia de si mesmo. Aziz Ansari, após enviar o convite para Cage, recebeu como resposta um curto “não”. Até hoje, não se sabe o motivo da recusa. A negativa aconteceu, vale lembrar, antes do escândalo sexual do protagonista de Master of None.

Michaela Coel – I May Destroy You

Michaela Coel tem uma série na Netflix – a comédia Chewing Gum. Porém, a sitcom não é uma produção original da plataforma, tendo sido exibida originalmente pelo canal britânico Channel 4. Para seu premiado projeto I May Destroy You, a atriz e roteirista participou de uma longa negociação com a Netflix.

A plataforma ofereceu um pagamento de 1 milhão de dólares para os direitos de transmissão internacional de I May Destroy You (que foi exibida no Reino Unido pela BBC). Coel exigiu 5% dos lucros, e no final das contas, acabou vendendo os direitos de I May Destroy You para o HBO Max (onde a série permanece disponível).

Regé-Jean Page – Bridgerton

Regé-Jean Page deu um verdadeiro show de carisma e atuação na série Bridgerton, um dos maiores sucessos da Netflix. Muitos fãs aguardavam um retorno do ator na 2ª temporada – o que acabou não acontecendo. O astro recusou a proposta da plataforma para reprisar a performance em mais episódios.

A 2ª temporada de Bridgerton, segundo o estilo dos livros de Julia Quinn, não foca em Simon Hastings, o personagem de Regé-Jean Page. Mesmo assim, dado o sucesso do primeiro ano, o ator foi convidado para retornar na 2ª temporada. Page recusou o convite, desejando diversificar sua carreira.

Katie Holmes – Orange is the New Black

Orange is the New Black se estabeleceu, na mesma época de House of Cards, como um dos primeiros sucessos internacionais da Netflix. A série atraiu uma enorme audiência para a plataforma, além de romper a bolha do streaming e garantir várias indicações às premiações da indústria.

Você sabia que Katie Holmes foi a primeira escolha da showrunner Jenji Kohan (e da Netflix) para protagonizar a dramédia? A produtora chegou a oferecer o papel para a atriz e modelo, mas na época, o tom da produção ainda não havia sido definido. Holmes recusou a proposta, desejando focar em outros aspectos de sua carreira.

Mary-Kate e Ashley Olsen – Fuller House

Fuller House, a continuação da série infantil Full House, chegou à Netflix em 2016, trazendo grande parte do elenco de volta. Porém, uma ausência importante chamou a atenção dos fãs: as irmãs Mary Kate e Ashley Olsen, intérpretes originais da pequena Michelle, não aparecem na série.

Logo após a Netflix anunciar o reboot/continuação de Full House, Mary Kate e Ashley Olsen deixaram bem claro o total desinteresse pela produção. Além disso, o produtor-executivo Bob Boyett disse que Ashley Olsen “não se sente mais confortável diante das câmeras”.

Henry Cavill – The Witcher

Nas três primeiras temporadas de The Witcher, Henry Cavill interpreta o protagonista Geralt de Rivia. Surpreendentemente, o astro britânico, que também vive o Superman nos filmes do DCEU, se recusou a retornar para o quarto ano (que já foi confirmado pela Netflix).

O motivo que levou ao adeus de Henry Cavill ainda permanece envolto em mistério. Segundo muitos boatos, o ator não teria gostado da condução da história. Porém, a especulação não foi confirmada. A partir da 4ª temporada, o Geralt de The Witcher será vivido por Liam Hemsworth, de Jogos Vorazes.

