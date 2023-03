7 bruxos de Harry Potter que provam que não há só heróis na Grifinória

Na saga Harry Potter, os integrantes da Grifinória são caracterizados, primordialmente, como bruxos corajosos, honrados e heroicos. Porém, em vários momentos da saga, os membros da Casa tomam decisões problemáticas e, até certo ponto, malignas – provando que não há só heróis na Grifinória.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Listamos abaixo 7 bruxos de Harry Potter que, de acordo com o site ScreenRant, provam que nem só de heróis é feita a Grifinória – veja se você concorda com a perspectiva do site.

Sirius Black

Segundo o ScreenRant, Sirius Black pode até ser inocente dos crimes que o levaram a Azkaban – mas por outro lado, o bruxo é propenso à raiva, rude, brusco e bastante arrogante. Com isso, ele se estabelece como um dos personagens mais “sombrios” da Grifinória.

Além disso, junto com os outros Marotos, Sirius Black praticava bullying contra Severus Snape, o que definitivamente é uma atitude muito problemática. O personagem também não hesita em comparar Harry a James, tornando seu relacionamento com o afilhado nada saudável.

James Potter

James Potter, o pai de Harry Potter, morre antes dos eventos da saga. Por isso, não sabemos muito sobre o personagem. Quando aparece, principalmente nos flashbacks, James Potter é caracterizado como um jovem valentão e um tanto quanto desagradável.

De acordo com a matéria do ScreenRant, o grande “pecado” de James Potter é o fato do pai de Harry ter transformado a vida estudantil de Snape em um verdadeiro inferno, com bullying constante. E não é só isso: a insistência do personagem em ficar com Lily, também segundo o site, é problemática.

Alvo Dumbledore

Alvo Dumbledore pode ser considerado um dos “vilões” da Grifinória pela maneira como trata Harry Potter. Em primeiro lugar, o diretor de Hogwarts deixou o filho de James e Lily passar seus 11 primeiros anos com uma família abusiva e que o odiava.

Dumbledore também parece só se importar com Harry devido ao potencial do jovem na luta contra Voldemort. Como o próprio Snape diz, o bruxo “cria Harry como um porco para o abate”. Além disso, ele trata os alunos da Grifinória e da Sonserina de forma diferente, o que não é nada ético.

Romilda Vane

Romilda Vane, definitivamente, não é tão importante como os outros personagens da lista. Mesmo assim, de acordo com o ScreenRant, ela é uma das figuras mais sombrias da Grifinória. Para quem não se lembra, a bruxa tenta seduzir Harry em O Enigma do Príncipe.

Para isso, ela utiliza uma poção do amor. No final das contas, é Rony quem bebe a poção, frustrando os planos da bruxa. O uso da poção do amor na saga Harry Potter não poderia ser mais problemático: o elixir desconsidera o consentimento da vítima, e por isso, pode ser comparado às drogas utilizadas para facilitar o estupro e o abuso sexual.

Cormac McLaggen

Interpretado por Freddie Stroma, Cormac McLaggen é um dos bruxos mais vilanescos da Grifinória. Segundo o site ScreenRant, o personagem não tem qualidades: ele é vaidoso, arrogante, egocêntrico e grosseiro, sem qualquer empatia pelos colegas.

Além disso, nos livros de Harry Potter, Hermione ouve Cormac falar mal de Rony e Ginny, fazendo referência à condição financeira dos personagens. Ou seja: além de tudo isso, Cormac também é classista e preconceituoso.

Percy Weasley

Percy, o irmão mais velho de Rony, parece ter muita vergonha da origem humilde de sua família. Por isso, ele passa quase todo o decorrer da saga Harry Potter em uma intensa jornada em busca de status, riqueza e conquistas profissionais.

Em diversos momentos da saga – como no retorno de Voldemort, por exemplo – Percy se esquece da família para seguir as ordens do Ministério da Magia. A ambição incessante do personagem, definitivamente, é seu maior defeito.

Peter Pettigrew

Peter Pettigrew, definitivamente, é o bruxo mais traiçoeiro da Grifinória. Até hoje, não sabemos exatamente como ele foi selecionado para a Casa! Sujo, covarde e manipulador, o personagem traiu os melhores amigos para ficar no lado vitorioso da guerra.

São as ações de Peter Pettigrew que levam à morte de James e Lily Potter, isso sem falar na prisão de Sirius Black. Além disso, anos depois, é ele quem ajuda Voldemort a retomar sua forma original. O bruxo é instrumental para a ascensão do Lorde das Trevas.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

