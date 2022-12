7 cenários de Emily em Paris que você pode visitar na vida real

Já disponível na Netflix, a 3ª temporada de Emily em Paris encanta por seus incríveis cenários. Como a série é ambientada em Paris, o fato da protagonista passear por alguns dos locais mais icônicos da capital francesa não é exatamente uma surpresa. Mas você sabia que os fãs de Emily podem visitar vários cenários da série na vida real?

“Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Emily em Paris.

Continua depois da publicidade

A série da Netflix traz, mais uma vez, Lily Collins (Espelho, Espelho Meu) no papel principal. O elenco conta também com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco principal.

Listamos abaixo 7 cenários de Emily em Paris que os assinantes da Netflix podem visitar na vida real; confira.

Ponte Alexandre III

Paris é uma cidade cheia de pontes suntuosas, e entre elas, a Ponte Alexandre III se destaca por sua inegável beleza. Na trama de Emily em Paris, o cenário aparece quando a Savoir – a empresa em que a protagonista trabalha – filma o comercial de um perfume.

Com suas luzes e estruturas luxuosas, a Ponte Alexandre III é perfeita para quem deseja dar um passeio, tirar fotos e pensar na vida. Além disso, ao andar na ponte, os turistas podem ver, mesmo à distância, ícones como a Torre Eiffel e o Grand Palais.

L’Atelier des Lumières

Nas primeiras temporadas de Emily em Paris, a protagonista Emily acompanha o vizinho – e futuro pretendente – Gabriel e sua namorada Camille em uma visita ao L’Atelier des Lumières, uma fábrica abandonada que serve como instalação de arte.

Na vida real, L’Atelier des Lumières foi inaugurado em 2018 com uma inovadora e imersiva experiência artística. Esse espaço de arte conta com exposições itinerantes e obras fixas de pintores como Renoir, Chagall e Monet.

Palácio Garnier

Em Emily em Paris, a protagonista titular aposta em um look inspirado por Audrey Hepburn para assistir a uma apresentação do Lago dos Cisnes no famoso Palácio Garnier. Você pode fazer o mesmo, já que a visitação também é aberta para turistas.

Uma das casas de ópera mais conhecidas de Paris, o Palácio Garnier foi inaugurado no século XIX. Além de servir como uma belíssima ambientação para Emily em Paris, a mansão também é o cenário de O Fantasma da Ópera.

La Maison Rose

O restaurante francês La Maison Rose, onde Emily e Mindy jantam na 1ª temporada de Emily em Paris, é famoso por sua arquitetura rosa e verde. Por sua estética diferenciada, o bistrô é um dos cenários mais “instagramáveis” da capital francesa.

Segundo sites de viagens, La Maison Rose é um dos prédios mais fotografados da região boêmia de Montmartre, e até mesmo de toda a Paris. Ou seja: para quem vai viajar à Cidade Luz uma visita ao restaurante é uma boa pedida.

Canal de Saint-Martin

Em Emily em Paris, a protagonista é acompanhada pelo charmoso (mas breve) pretendente Thomas em um encontro duplo com Gabriel e Camille. Os dois casais fazem um passeio romântico pelo Canal de Saint-Martin.

Com cerca de 5 quilômetros de extensão, o Canal de Saint Martin é repleto de bares e restaurantes. Os turistas também podem participar de um passeio de barco e conferir as pontes, estruturas e catacumbas da vizinhança.

Panthéon

Durante toda a trama de Emily em Paris, os espectadores avistam alguns dos monumentos mais famosos da Cidade Luz – como o Panthéon, por exemplo. É nesse prédio histórico que Emily termina com o namorado pelo telefone.

O Panthéon, localizado no famoso Quarteirão Latino de Paris, é o local de descanso de algumas das figuras mais famosas da história francesa, como o escritor Victor Hugo, os pensadores Voltaire e Rousseau, e os cientistas Marie e Pierre Curie.

Musée des Arts Forains

O Musée des Arts Forains é o cenário de uma das festas que acontecem na trama de Emily em Paris. O museu também é um dos mais inusitados da França, focando exclusivamente em exibições sobre parques de diversões e cabarets.

Neste museu, os visitantes podem conferir instrumentos musicais de outras épocas, objetos de fanfarra, atrações imersivas e muito mais. Por se tratar de um museu privado, os turistas devem agendar visitas guiadas no site da instituição.

As três temporadas de Emily em Paris estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.