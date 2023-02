7 cenas para maiores cortadas de filmes do MCU

Os filmes da Marvel, embora abordem alguns temas adultos, são voltados (primordialmente) para o público infanto-juvenil. A Disney sabe direitinho o que pode – e o que não pode – mostrar nas produções, e por isso, algumas cenas “para maiores” foram acabaram sendo cortadas de filmes e séries do MCU.

Atualmente, o MCU está em sua 5ª Fase, que engloba todos os filmes (e séries) que serão lançados do início de 2023 até o primeiro semestre de 2024.

Entre esses aguardados lançamentos, destacam-se os filmes Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Capitão América: Nova Ordem Mundial e Blade, além das séries Agatha: Coven do Caos e Invasão Secreta.

Enquanto as novas produções da Marvel não chegam aos cinemas, mostramos abaixo 7 cenas para maiores que foram cortadas de filmes e séries do MCU!

O vídeo do Grão-Mestre

Um dos personagens mais engraçados do MCU, o Grão-Mestre também protagoniza as cenas cômicas mais “adultas” da Marvel. Dada a atuação de Jeff Goldblum, todas as falas do personagem ficam repletas de duplo sentido e piadinhas “para maiores”.

Na versão original de Thor: Ragnarok, a comédia do personagem seria ainda mais explícita. Em uma cena (que foi cortada por motivos óbvios), o Grão-Mestre aparece acariciando (de maneira bastante íntima) tentáculos em um vídeo holográfico, em uma clara referência ao “tentacle porn”.

Uma ameaça gráfica

Em relação à comédia chula, a Marvel dá uma liberdade bem maior para a franquia Guardiões da Galáxia, comandada por James Gunn. Por isso, as aventuras da mais querida equipe cósmica do MCU estão cheias de piadinhas que somente os adultos compreendem.

No filme Vingadores: Guerra Infinita, por exemplo, Nebulosa manda o seguinte recado para Peter Quill: “Se você perder minha irmã pela segunda vez, vou costurar seu rosto nos seus genitais”. Devido à palavra “genitais”, a cena acabou cortada da versão oficial do filme (mas está disponível no Disney+).

A proposta do Homem de Ferro

A moralidade do Homem de Ferro muda muito desde a primeira aparição do personagem ao sacrifício heroico de Tony Stark em Vingadores: Ultimato. Em uma cena deletada de Homem de Ferro, por exemplo, o personagem de Robert Downey Jr. propõe um ménage à trois a duas mulheres.

O momento acontece quando Tony Stark dá uma festa em Dubai. Flertando com suas mulheres de biquíni, ele pede para elas escolherem um número de 1 a 5. As mulheres escolhem o número 3, e Stark diz “exatamente”, fazendo referência ao sexo a três.

A busca pela Rompe-Tormentas

Na versão original de Vingadores: Guerra Infinita, a busca de Thor pela Rompe-Tormentas seria bem diferente. O personagem encontraria a arma no crânio da (há muito derrotada) Jormungand, a Serpente do Mundo. O momento também seria bem mais assustador!

De acordo com artistas que trabalharam nos visuais originais do longa, Thor, Rocket e Groot seriam perseguidos pelas “crianças da Serpente do Mundo”, em uma cena para lá de sombria. Poucos detalhes foram revelados sobre essas misteriosas criaturas.

Mais sexo em Loki

Em via de regra, a vida amorosa (e sexual) de Loki fica bem longe das telas do MCU. A série Loki, do Disney+, faz algumas referências à sexualidade do personagem, mas de maneira bastante contida – uma perspectiva bem diferente da versão original da produção.

Originalmente, os roteiristas de Loki tinham a intenção de mostrar o protagonista se envolvendo em várias cenas de sexo. No entanto, sob as orientações da Disney, a equipe precisou modificar essa intenção para expandir o público-alvo da série.

Um palavrão na Marvel?

A agência americana que decide a classificação indicativa de filmes e séries adota rígidas regras sobre a utilização de “linguagem inadequada”. Por isso, na imensa maioria das vezes, os personagens da Marvel (sejam eles heróis ou vilões) não falam palavrões.

Mas na versão original do filme Homem de Ferro, Tony Stark exclama a palavra “fuck” (que nesse sentido, quer dizer m*rda) na cena de abertura do longa. Não sabemos se o termo foi incluído pelos roteiristas ou improvisado por Robert Downey Jr. Seja como for, o palavrão foi cortado do longa.

A violência de Wanda

Em relação aos visuais, Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura é o filme mais “adulto” do MCU. Afinal de contas, o longa é marcado pelo inconfundível estilo de Sam Raimi – cheio de cenas assustadoras, nojentas e violentas. No enredo original, o longa seria ainda mais sombrio.

A cena em que Wanda invade Kamar-Taj, por exemplo, mostraria a Feiticeira Escarlate quebrando os pescoços dos sacerdotes e enchendo o templo de sangue. Na concepção original, Wanda também cortaria a cabeça de Mordo e a entregaria para o Doutor Estranho.

Todos os filmes do MCU estão disponíveis na plataforma Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.