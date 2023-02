7 coisas que fazem Kang mais assustador que Thanos no MCU

Interpretado por Jonathan Majors, Kang, o Conquistador, é o principal antagonista de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. O personagem se destaca como uma das maiores qualidades do longa, que de acordo com a crítica, é mediano. Kang também é o grande vilão da Saga do Multiverso, e ao que tudo indica, será mais assustador (e perigoso) que Thanos.

“O Homem-Formiga e a Vespa exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os leva além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial de Homem-Formiga 3, o novo longa da Marvel.

Continua depois da publicidade

Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Kathryn Newton (Cassie Lang), Michael Douglas (Hank Pym) e Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) integram o elenco principal de Quantumania. Jonathan Majors (Lovecraft Country) vive o antagonista Kang.

O site CBR listou 7 elementos que provam que Kang é bem mais assustador que Thanos no MCU; confira – e tome cuidado com os spoilers de Quantumania!

Kang pode matar à distância

A derrota de Kang (ou pelo menos, de uma de suas variantes) é a maior realização do Homem-Formiga no MCU. Afinal de contas, o personagem de Jonathan Majors conta com inúmeros poderes, e diferentemente de Thanos, consegue matar até mesmo à distância.

Kang pode usar sua telecinese e projéteis energéticos para dizimar os inimigos de longe. Logo, ele não precisa ficar frente a frente com os adversários para atacá-los. Para fugir de Thanos, os heróis poderiam correr, mas com Kang, isso é impossível (já que ele também pode paralisar corpos com um simples pensamento).

As variantes de Kang

Na Saga do Infinito, Thanos nunca encontrou suas variantes. Seja como for, o vilão também prefere lutar sozinho. No final de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, por outro lado, todas as variantes de Kang planejam um ataque conjunto ao Multiverso.

Até o momento, os personagens do MCU só derrotaram duas variantes de Kang: Aquele Que Permanece e o Conquistador. Por isso, no futuro dos filmes da Marvel, os heróis terão que enfrentar um número bem mais expressivo de variantes, cada uma com poderes únicos.

Kang já derrotou os Vingadores

Em Guerra Infinita, Thanos conseguiu derrotar os Vingadores. Kang também conta com uma vantagens parecida. Afinal, já venceu diversas versões da equipe de heróis. Ele já matou tantos Vingadores, que é obrigado a perguntar ao Homem-Formiga sobre as particularidades de cada versão.

Após os eventos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, as variantes de Kang desejam encontrar uma oportunidade para derrotar os Vingadores da Linha do Tempo Sagrada. Dada a reputação do vilão, os heróis devem ficar muito preocupados.

Kang conhece todo o Multiverso

Na série Loki, a Marvel introduziu Aquele Que Permanece, uma das variantes de Kang. O personagem deixa bem claro que suas variantes são mais perigosas do que qualquer um pode compreender – já que elas compartilham um conhecimento quase infinito do Multiverso.

Thanos, por sua vez, desconhecia a existência do Multiverso. Ou, simplesmente não ligava para ela, já que seu objetivo era apenas erradicar metade da vida de um único universo. Como Kang conhece toda a extensão do Multiverso, Thanos padece em comparação.

Kang não tem pontos fracos

Thanos era um senhor da guerra, mas, por outro lado, também tinha fortes sentimentos. O vilão realmente amava Gamora como uma filha, e (pelo menos no início) não enxergava a luta dos Vingadores como uma questão pessoal. O amor, no final das contas, foi um dos pontos fracos do personagem.

Kang, por outro lado, não ama ninguém a não ser a si mesmo. Logo, os sentimentos do vilão não podem ser utilizados contra ele, o que caracteriza o personagem como uma figura sem pontos fracos perceptíveis. Os Vingadores terão que trabalhar duro para descobrir como derrotá-lo.

O objetivo de Kang

Na Saga do Infinito, a missão de Thanos era muito simples: encontrar as Joias do Infinito para dizimar 50% da vida do universo. O plano do personagem não era governar o universo, mas simplesmente diminuir a superpopulação dos mundos.

Os objetivos de Kang são bem mais complicados, já que o personagem conta com várias variantes, cada uma com seus planos específicos. O Kang que aparece em Quantumania, por exemplo, tinha a intenção de “dominar todas as realidades que existem e já existiram”.

A ameaça de Kang não termina com a morte

No final de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Scott Lang consegue derrotar Kang – mas mesmo assim, teme a volta do personagem. E com razão! Afinal, como você já sabe, o personagem conta com diversas variantes.

Além disso, a jornada de Kang não acontece de maneira linear: o personagem também viaja ao passado e ao futuro. A morte de Kang não apaga a existência do personagem, e por isso, suas versões passadas e futuras ainda podem causar verdadeiros desastres no MCU.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros. Eventualmente, o filme chegará também ao Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.