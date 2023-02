7 coisas que os fãs querem ver na 2ª temporada de Wandinha

Já confirmada pela Netflix, a 2ª temporada de Wandinha deve estrear na Netflix no final de 2023 (ou no início de 2023, a depender do cronograma de lançamentos da plataforma). Enquanto isso, os fãs da série usam as redes sociais para sugerir novas tramas para o segundo ano.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse de Wandinha na Netflix.

Além de Jenna Ortega no papel principal, o elenco de Wandinha conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Listamos abaixo 7 coisas que os fãs de Wandinha desejam ver na 2ª temporada da produção; confira!

Mais Família Addams!

Quem já assistiu à 1ª temporada de Wandinha sabe que os outros integrantes da Família Addams têm papéis reduzidos na trama. Mortícia, Gomez e Pugsley, por exemplo, aparecem em apenas 3 episódios da produção na Netflix. O Tio Fester, por sua vez, participa de só um capítulo.

Por isso, os fãs querem um maior envolvimento da Família Addams na 2ª temporada de Wandinha. Se você está entre esse grupo, já pode comemorar: os showrunners da série afirmaram que os Addams terão um papel bem mais importante no segundo ano.

Mais sustos!

A 1ª temporada de Wandinha é um tanto quanto assustadora, mas por ser voltada para o público adolescente, acaba economizando nos sustos, no sangue e na violência. Para o segundo ano, os fãs querem uma Wandinha mais obscura, sem medo de assustar.

A implementação dessa sugestão, no entanto, é um pouco mais complexa. Dada a classificação indicativa de Wandinha, a Netflix sabe muito bem o que pode (e ainda mais importante, o que não pode) mostrar nos episódios da série.

Participação de Lady Gaga

Na 1ª temporada de Wandinha, a cena em que a protagonista de Jenna Ortega dança no baile da Escola Nunca Mais viralizou no TikTok. A cena inspirou uma dança viral nas redes sociais, com vídeos ao som da canção “Bloody Mary”, de Lady Gaga.

Dado o sucesso de Wandinha, “Bloody Mary” voltou aos charts pela primeira vez desde o lançamento do álbum “Born This Way”. Por isso, os fãs da série querem ver uma participação especial de Lady Gaga na vindoura 2ª temporada.

Os poderes de Gomez

Como os fãs de Wandinha já sabem, a Escola Nunca Mais é frequentada por “desajustados”, jovens que vêm de famílias sobrenaturais, ou que desenvolvem poderes paranormais. A 1ª temporada explica que Gomez, o pai da Wandinha, também estudou no colégio interno.

No entanto, os primeiros episódios de Wandinha falham em revelar a natureza dos poderes de Gomez. Afinal de contas, quais são as verdadeiras habilidades do patriarca da Família Addams? A resposta pode ser revelada na 2ª temporada.

Mortícia como diretora

No final da 1ª temporada de Wandinha, Larissa Weems – a diretora da Escola Nunca Mais, interpretada por Gwendoline Christie – é assassinada pela Srta. Thornhill, a misteriosa personagem de Christina Ricci.

Por isso, a Escola Nunca Mais terá que encontrar uma nova diretora no segundo ano. De acordo com os fãs de Wandinha, Mortícia é a melhor escolha para a posição. Com isso, a personagem de Catherine Zeta Jones poderá participar, de maneira mais ativa, das aventuras de Wandinha.

Os pais de Xavier e Bianca

Ainda na 1ª temporada de Wandinha, a série explica que Xavier, o personagem de Percy Hynes White, é Vincent Thorpe, um famoso mágico de espetáculos. Muitos fãs aguardam a introdução do personagem na 2ª temporada.

O mesmo pode ser dito sobre Gabrielle, a mãe de Bianca. Integrante de uma misteriosa seita, a personagem aparece em poucas cenas da 1ª temporada, e por isso, os fãs desejam vê-la com um destaque maior no segundo ano de Wandinha.

Um novo romance para Wandinha

De acordo com muitos fãs de Wandinha, ambos os interesses românticos da protagonista – Xavier e Tyler – são péssimos. Por isso, muita gente deseja ver Wandinha sozinha, ou acompanhada de algum personagem inédito, no segundo ano.

Ainda existe a possibilidade de Wandinha iniciar um romance com Enid na 2ª temporada, mas para isso, a personagem de Emma Myers teria que terminar com o namorado Ajax. Esse é, definitivamente, o maior desejo dos fãs de Wandinha.

Você pode conferir todos os episódios da 1ª temporada de Wandinha na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.