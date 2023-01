7 coisas que só adultos notam em Wandinha

Mesmo recomendada para maiores de 16 anos, a série Wandinha ganhou o coração do público teen – e até mesmo infantil – na Netflix. No entanto, algumas das referências mais importantes da produção acabam passando despercebidas pelo público mais jovem, só sendo notadas pela audiência adulta.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse de Wandinha.

Além de Jenna Ortega (X: A Marca da Morte) no papel principal, o elenco de Wandinha conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Listamos abaixo 7 coisas que só os adultos percebem na trama de Wandinha – veja se você as notou! (via Looper)

Quem é a Srta Thornhill?

Introduzida como uma professora gentil e amável, a Srta Thornhill – como os fãs de Wandinha já sabem – desempenha um papel essencial no desfecho da 1ª temporada. O que os espectadores mais jovens da série não perceberam é o fato da personagem ser interpretada por Christina Ricci.

E o que isso significa? Nos anos 90, Christina Ricci interpretou a própria Wandinha em dois filmes da família Addams. É ela quem protagoniza aquela icônica cena na qual Wandinha, vestida como Pocahontas, incendeia um acampamento de verão.

Wandinha é fã dos Rolling Stones

Em algumas das cenas mais bonitas da 1ª temporada de Wandinha, a protagonista titular aparece tocando seu cello. Mas ao invés de reproduzir famosas peças da música clássica, a personagem toca um cover de “Paint it Black”, uma icônica canção dos Rolling Stones.

Gravada originalmente em 1966, “Paint it Black” é uma das músicas mais famosas dos Rolling Stones, reproduzida à exaustão em inúmeros filmes, séries de TV e games. A letra da música também tem tudo a ver com Wandinha: “Paint it Black” significa “Pinte de preto”.

Os estalos de Wandinha

No segundo episódio de Wandinha, a protagonista faz de tudo para descobrir a verdade por trás do desenho encontrado após a morte de Rowan. Para isso, Wandinha se infiltra no esconderijo da Sociedade Nightshade, entrando no local com dois estalos.

Esses estalos, à primeira vista sem muita importância, fazem referência ao tema original de A Família Addams, no qual a música é intercalada por estalos contínuos. A canção é considerada uma das mais memoráveis da TV americana.

O visual de Yoko

Embora não tenha grande destaque na 1ª temporada de Wandinha, Yoko é uma das personagens mais estilosas da série. Yoko, vale lembrar, é uma vampira, e como as outras criaturas da noite, não suporta alho. É por isso que ela tem uma forte crise alérgica após comer pão de alho no segundo episódio.

Muitos fãs de Wandinha não perceberam, mas o visual de Yoko é bastante parecido com o de Yoko Ono – uma artista japonesa famosa por seu ativismo e por seu relacionamento com John Lennon (o vocalista dos Beatles). Assim como Yoko Ono, a Yoko de Wandinha tem longos cabelos lisos e usa óculos redondos para se proteger do sol.

Inspiração icônica

O 4º episódio de Wandinha conta com uma das cenas mais memoráveis da série. No momento em questão, a protagonista dança na rave da Escola Nunca Mais ao som de “Goo Goo Muck”. A cena também viralizou no TikTok com a música “Bloody Mary”, de Lady Gaga.

No mesmo episódio, Wandinha (e todos os outros estudantes da Nunca Mais) recebem um banho de sangue ao final do baile. A cena é uma inegável referência à sequência do baile em Carrie, a Estranha, um clássico de Stephen King que chegou aos cinemas em 1976.

A conversão de Enid

Enid, uma das personagens mais queridas de Wandinha, passa toda a 1ª temporada da série lidando com a constante pressão de sua família, simplesmente por ainda não ter completado sua transformação como lobisomem (ou ‘lobis-mulher’, nesse caso).

Em dado momento, a mãe de Enid insiste que a filha participe de um “Acampamento de Conversão de Lobisomens”. O momento é uma clara referência aos “programas de reconversão sexual” – aqueles terríveis métodos utilizados por fanáticos religiosos que propõem a “cura gay”.

A origem do Tio Fester

Na reta final da 1ª temporada de Wandinha, a protagonista recebe a visita do divertido Tio Fester, que nessa encarnação, é interpretado pelo comediante Fred Armisen (Saturday Night Live). Em Wandinha (e nos filmes da Família Addams), Fester é o irmão de Gomez. Porém, a verdadeira origem do personagem é bem diferente.

Na série original da Família Addams, exibida nos Estados Unidos durante os anos 60, Fester não é o irmão de Gomez, mas sim o tio de Mortícia (e consequentemente, o tio-avô de Wandinha). Nessa versão, o personagem é bem mais velho que sua encarnação mais conhecida.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

