7 comédias românticas para assistir após Conselheira do Amor

Divertida, emocionante e cheia de reviravoltas, Conselheira do Amor não demorou a figurar no Top 10 da Netflix, à frente de grandes sucessos da plataforma. O filme turco ganhou o coração do público e recebeu grandes elogios nas redes sociais. Por isso, os espectadores querem saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“Disfarçada de professora particular e sem ninguém saber, Azra aconselha jovens estudantes sobre os altos e baixos da vida e do amor”, afirma a sinopse oficial de Conselheira do Amor.

O elenco principal de Conselheira do Amor conta com Bensu Soral, Helin Kandemir, Deniz Altan, Hatice Aslan, Elif Ceren Balikçi, Hülya Gülsen Irmak, Murat Karasu, Rami Narin, Halit Özgür Sari e Esengül Yilmaz Senalp.

Revelamos abaixo 7 comédias românticas da Netflix que os fãs de Conselheira do Amor têm tudo para gostar; confira.

Tratamento de Realeza

Se você gosta de comédias românticas que dão aquele “quentinho” no coração, como é o caso de Conselheira do Amor, Tratamento de Realeza é uma ótima sugestão. O filme chegou ao catálogo da Netflix em 2022, fazendo muito sucesso na plataforma.

Tratamento de Realeza acompanha a história de Izzy, uma jovem cabeleireira que jamais perderia a chance de trabalhar no casamento de um príncipe encantado. No entanto, um inegável clima entre os dois acaba colocando o amor e o dever real na balança.

Combinação Perfeita

Combinação Perfeita é uma das comédias românticas mais populares da Netflix. No lançamento original, o filme permaneceu por um bom tempo no Top 10 da plataforma. O elenco é liderado por Victoria Justice (Brilhante Victoria) e Adam Demos (Sex/Life).

Em Combinação Perfeita, a protagonista Lola – uma ambiciosa marqueteira de Los Angeles – viaja a uma fazenda na Austrália para conquistar uma cliente. O que ela não esperava era se interessar por Jake, um homem rústico, charmoso e bonitão.

E Se Fosse Verdade…

E Se Fosse Verdade… é um verdadeiro clássico das comédias românticas. Lançado originalmente em 2005, o filme tem direção de Mark Waters (Meninas Malvadas). O grande trunfo do longa é seu elenco, liderado por Reese Witherspoon (Legalmente Loira) e Mark Ruffalo (o Hulk do MCU).

A comédia romântica conta a história de David, um arquiteto tranquilo que, após se mudar para um novo apartamento, recebe a vista do espírito de Elizabeth, uma médica falecida que garante que o apartamento é dela. A partir daí, os protagonistas desenvolvem uma grande conexão.

Amor com Data Marcada

Amor com Data Marcada é uma ótima sugestão para os fãs de Conselheira do Amor que curtem também produções natalinas. Esse divertido filme de 2020 tem Emma Roberts (American Horror Story) e Luke Bracey (Caçadores de Emoção: Além do Limite) nos papéis principais.

Na trama de Amor com Data Marcada, os protagonistas Sloane e Jackson – dois solteiros que se cansam de ficar sozinhos nos feriados – decidem acompanhar um ao outro em todas as festas do ano. Será que essa relação puramente platônica pode evoluir para algo mais romântico?

Amor²

O filme polonês Amor² (Amor ao Quadrado) tem aquele clima romântico que os brasileiros tanto gostam. Pouco conhecido pela audiência nacional, essa divertida comédia encanta por sua história simples, mas cheia de reviravoltas.

Amor² conta a história de Enzo, um jornalista mulherengo que começa a reavaliar suas escolhas quando se apaixona por Klaudia, uma misteriosa modelo que leva uma vida dupla. Os personagens principais são interpretados por Mateusz Banasiuk (All That I Love) e Adrianna Chlebicka (Control).

Fomos Canções

Produzido na Espanha, o romance Fomos Canções é baseado no livro homônimo, da premiada escritora Elísabet Benavent. Divertido e cheio de surpresas, o filme conta com María Valverde (Êxodo: Deuses e Reis) e Álex González (X-Men: Primeira Classe) como os protagonistas Maca e Leo.

A trama de Fomos Canções começa em um momento decisivo da carreira de Maca, quando o enigmático ex-namorado que partiu seu coração reaparece em Madri. Felizmente, a divertida protagonista pode contar com o apoio das melhores amigas!

Amor em Verona

Finalmente, temos Amor em Verona, uma divertida comédia que, como o nome indica, é ambientada em uma das cidades mais românticas da Itália. Kat Graham (The Vampire Diaries) e Tom Hopper (The Umbrella Academy) vivem os protagonistas Julie e Charlie.

Amor em Verona conta a história de Julie, uma jovem americana que cultiva um grande sonho: fazer uma viagem incrível para Verona. Chegando na Itália, a protagonista se vê obrigada a dividir a casa que alugou com Charlie, um desconhecido bonitão.

Conselheira do Amor está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.