7 curiosidades e recordes do Oscar 2023

Como de costume, a cerimônia do Oscar 2023, ocorrida no último domingo (12 de março) foi marcada por muita emoção e diversas surpresas. Na 95ª festa da Academia, vários dos vencedores quebraram recordes históricos e entraram para os anais da premiação.

No Oscar 2023, o grande premiado foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Das 11 categorias em que estava indicado, o longa levou 7 estatuetas para a casa.

Continua depois da publicidade

A festa também contou com ótimas performances musicais, como a Lady Gaga (que cantou ‘Hold My Hand’, de Top Gun) e Rihanna (que interpretou ‘Lift Me Up’, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre).

Listamos abaixo as maiores e mais interessantes curiosidades e recordes do Oscar de 2023; confira!

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo quebra recordes no Oscar 2023

No Oscar 2023, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo marcou época como o 3º filme da história da Academia a vencer três Oscars de atuação – nas categorias de Melhor Atriz (Michelle Yeoh), Melhor Ator Coadjuvante (Ke Huy Quan) e Melhor Atriz Coadjuvante (Jamie Lee Curtis).

O longa também é o primeiro em 50 anos a atingir a marca. Os outros dois foram Uma Rua Chamada Pecado (de 1951) e Rede de Intrigas (1976).

Com Naatu Naatu, RRR também entra para a história

Na categoria de Melhor Canção Original, Naatu Naatu, do épico telugu RRR, levou a estatueta para a casa, superando hits de Rihanna e Lady Gaga.

A canção se tornou a primeira música de linguagem telugu a ser premiada no Oscar. A música também é a primeira canção de língua não-inglesa a vencer a categoria em 14 anos, após “Jai Ho”, de Quem Quer Ser Um Milionário.

Ruth E. Carter também quebra recorde

Ruth E. Carter foi premiada na categoria de Melhor Figurino pelos incríveis looks de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Ao levar a estatueta, a designer de moda se torna a primeira mulher afro-americana a vencer mais de 1 Oscar.

Anteriormente, Carter havia sido premiada pelos figurinos de Pantera Negra, em 2018. Além da figurinista, apenas mais 4 pessoas negras ganharam mais de 1 Oscar competitivo: os atores Denzel Washington e Mahershala Ali, e os experts em som Willie D. Burton e Russell Williams II.

“Obrigada por reconheceram as super-heroínas que são as mulheres negras”, disse a designer em seu discurso de agradecimento.

Brendan Fraser emociona (e quebra recorde) no Oscar 2023

Um dos discursos mais emocionantes do Oscar 2023 foi o de Brendan Fraser, premiado na categoria de Melhor Ator por sua tocante performance no drama A Baleia.

O que muitos fãs não sabem é que Fraser também entrou para a história como o primeiro canadense a vencer a categoria de Melhor Ator.

Brendan Fraser nasceu no estado americano de Indiana, mas por ser filho de canadenses, tem dupla cidadania.

Michelle Yeoh e Ke Huy Quan trazem recordes para a Ásia

Michelle Yeoh, a protagonista de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, fez fãs do mundo inteiro vibrarem com sua histórica vitória.

Nascida na Malásia, Michelle Yeoh se tornou a primeira mulher asiática a vencer a categoria de Melhor Atriz no Oscar. Na hora de receber o prêmio, Yeoh foi recepcionada por Halle Berry – que também entrou para a história como a primeira mulher negra a ganhar a estatueta.

“Para todos os meninos e meninas que se parecem comigo assistindo esta noite, este é um símbolo de esperança e possibilidades. Nunca desistam!”, disse a atriz em seu discurso de agradecimento.

Ke Huy Quan, o vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, também quebrou recordes como o primeiro vietnamita a levar essa categoria.

Nada de Novo no Front é orgulho para a Alemanha

Nada de Novo no Front levou o Oscar de Melhor Filme Internacional. O longa se estabelece como a 4ª produção alemã a levar a estatueta, após O Tambor (1979), Lugar Nenhum na África (2001) e A Vida dos Outros (2006).

O filme também foi premiado nas categorias de Melhor Trilha Sonora, Melhor Design de Produção e Melhor Cinematografia.

A24 entra para a história do Oscar!

O estúdio A24 – responsável pelos filmes Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e A Baleia – entrou para a história da Academia como a primeira companhia de produção a vencer todas as categorias de atuação!

Essa marca impressionante foi garantida pelas vitórias de Michelle Yeoh (Melhor Atriz), Jamie Lee Curtis (Melhor Atriz Coadjuvante), Ke Huy Quan (Melhor Ator Coadjuvante) e Brendan Fraser (Melhor Ator).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.