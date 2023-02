7 detalhes que você perdeu em Na Palma da Mão

Produzido na Coreia do Sul, Na Palma da Mão se tornou um grande sucesso na Netflix, figurando em posições privilegiadas do Top 10. Sombria, surpreendente e cheia de reviravoltas, a trama do longa está cheia de detalhes que nem mesmo os espectadores mais observadores perceberam.

“A vida de uma mulher vira de cabeça para baixo quando um homem perigoso encontra um celular perdido e começa a seguir tudo o que ela faz”, diz a sinopse oficial de Na Palma da Mão na Netflix.

O elenco de Na Palma da Mão conta com Chun Woo-hee, Yim Si-wan, Kim Hie-won e outros astros do cinema sul-coreano.

Listamos abaixo 7 detalhes de Na Palma da Mão que passaram despercebidos pela maioria dos fãs – veja se você notou! (via Insider)

A música de abertura

A trilha sonora de Na Palma da Mão conta com a participação de vários artistas da indústria musical sul-coreana. A música que toca na abertura do filme de suspense da Netflix, por exemplo, vem de uma famosa banda de rock alternativo.

Trata-se de “Hello”, do conjunto PipiBand, lançada originalmente em 1995. Além disso, no decorrer do filme, Na-mi vende um dos CDs da banda para Jun-yeong.

Referências culturais

Em Na Palma da Mão, uma sequência rápida mostra a rotina de Lee-na por meio do smartphone. A montagem inclui um perfil secreto no Instagram, onde a personagem faz postagens sobre tendências na culinária da Coreia do Sul.

No perfil, um destaque é a geleia konjac de chocolate mentolado, uma tendência sul-coreana que trouxe o sabor de chocolate e menta para alguns dos pratos mais populares do país – de sobremesas como tteokbokki até frango frito.

O nome do café

No novo suspense sul-coreano da Netflix, Na-mi trabalha com o pai no Café Mizi. Outros personagens do filme também costumam aparecer no estabelecimento. O restaurante não existe na vida real.

Na verdade, o café onde Na-mi trabalha foi batizado em referência do Mizi Film, um dos estúdios de produção responsáveis pelas filmagens de Na Palma da Mão. A logomarca do café também é a mesma do estúdio.

Imagens preocupantes

Depois de devolver o smartphone (com o programa espião instalado) para Na-mi, Jun-yeong muda o pano de fundo do seu computador para uma foto da protagonista sorrindo. E essa nem é mesmo a parte mais tensa da cena!

Na parte de baixo da tela, podemos ver uma série de fotos de mulheres sorrindo, junto com imagens preocupantes de garotas amarradas e em situação de perigo. Provavelmente, essas foram as outras vítimas do stalker.

Jun-yeong usa o cartão de uma vítima

Em uma das cenas de Na Palma da Mão, Jun-yeon usa o cartão de Eun Mi-gyeong para fazer um saque. Logo depois, o psicopata quebra o cartão. Posteriormente, o filme revela que Mi-gyeong foi outra vítima do vilão.

É possível que Mi-yeong seja a mulher cuja conta no Instagram Ju-yeong utiliza para fazer postagens no decorrer do filme. Ele também utiliza a Tailândia como localização das postagens, escondendo o que realmente aconteceu com a vítima.

O segredo do fertilizante

Quando Ji-man retorna ao apartamento de Ju-yeong, logo após receber uma estranha série de mensagens, descobre vários frascos de fertilizante jogados no chão. Esses são os mesmos frascos que foram encontrados perto dos corpos enterrados.

Em seus relatos, Ju-yeong também faz referência a jardinagem com o objetivo de enquadrar o verdadeiro Jun-yeong pelos assassinatos.

Todos com celular

Uma das principais reflexões da trama de Na Palma da Mão envolve o papel dos smartphones no dia a dia moderno. Nessa temática, uma interessante referência visual foi percebida por pouquíssimos fãs.

Após a cena em que Na-mi é demitida do trabalho, uma tomada aérea mostra que todas as pessoas que passam pela personagem estão usando o celular – seja para fazer ligações, ver mensagens ou ouvir música.

Na Palma da Mão está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.