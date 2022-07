7 dramas coreanos da Netflix para ver após La Casa de Papel: Coreia

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, La Casa de Papel: Coreia se tornou um verdadeiro fenômeno internacional. A releitura sul-coreana repetiu o sucesso do hit espanhol e conquistou fãs no mundo inteiro. Quem já conferiu a 1ª temporada quer saber: o que assistir em seguida no streaming?

“Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a mente por trás do plano”, afirma a sinopse oficial do derivado.

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o interesse do público emocional por séries da Coreia do Sul. Também conhecidas como k-dramas, as produções fazem sucesso com histórias criativas, atores talentosos e uma estética inconfundível.

Revelamos abaixo os 7 melhores dramas sul-coreanos que os fãs de La Casa de Papel: Coreia precisam assistir; confira.

Round 6

Se você gostou de La Casa de Papel: Coreia, tem tudo para curtir também Round 6. Afinal, ambas as séries contam com tramas eletrizantes, grandes mistérios e finais bombásticos. Em sua estreia original, Round 6 quebrou alguns dos maiores recordes da Netflix, tornando-se uma das séries mais populares da plataforma.

Em Round 6 – também encontrado sob o título Squid Game – centenas de pessoas aceitam um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Ao final da competição, um prêmio milionário as aguarda, mas as apostas são altas e mortais. Criada por Hwang Dong-hyuk, a série conta com Lee Jung-jae, Park Hae-soo e Wi Ha-jun no elenco.

Kingdom

Muito antes de Round 6 e La Casa de Papel: Coreia, Kingdom era a produção sul-coreana mais popular da Netflix. A série foi essencial para introduzir ao público internacional o característico estilo dos k-dramas. Com duas temporadas na Netflix, Kingdom é ambientada no século XVI, e acompanha os primeiros dias de um apocalipse zumbi.

A trama de Kingdom começa quando estranhos rumores sobre a doença de um rei deixam os súditos aterrorizados. À medida que os mortos começam a voltar à vida, o príncipe herdeiro se torna a única esperança contra a misteriosa epidemia. O thriller é protagonizado por Ju Ji-hoon, Ryu Seung-ryong e Bae Doona.

Vincenzo

O thriller policial Vincenzo, na visão de muitos espectadores, é um dos melhores k-dramas da Netflix. Na série, um advogado coreano que trabalha para a máfia italiana decide voltar à terra natal. Lá, ele se envolve em uma intensa batalha contra um poderoso conglomerado – e faz de tudo para recuperar uma fortuna perdida.

Em sua estreia original, Vincenzo chamou a atenção do público e da crítica especializada. Com apenas uma temporada na Netflix, a série é perfeita para uma maratona de fim de semana. A produção tem Song Joong-ki como o protagonista Vincenzo Cassano/Park Joo-hyung. Seu elenco conta também com Jeon Yeo-been e Ok Taec-yeon.

Sweet Home

Famosa por sua estética chocante e estilo inconfundível, Sweet Home não é para os fracos de coração. As assustadoras – e bizarras – cenas da série deram o que falar nas redes sociais. A produção de terror é baseada na HQ homônima, lançada por Kim Carnby e Hwang Young-chan. Com uma temporada na Netflix, Sweet Home já foi renovada para o segundo e terceiro ano.

No centro de Sweet Home está um estranho fenômeno que transforma seres humanos em monstros sanguinários. Nesse cenário assustador, o jovem Cha Hyun-soo se junta aos vizinhos para enfrentar as criaturas e sobreviver sem perder a humanidade. Protagonizada por Song Kang, a série tem Lee Jin-uk e Lee Si-young no elenco.

My Name

Uma mistura de suspense, ação e mistério, My Name conta a história de Yoon Ji-woo – uma mulher em busca de vingança. Recomendada para maiores de 16 anos, a série conta com apenas uma temporada na Netflix. Han So-hee, famosa por romances como 100 Days My Prince e Apesar de Tudo, Amor, dá um show como a protagonista.

Em My Name, uma jovem com sede de vingança decide confiar em um chefão do crime – e a mando dele, se infiltra em uma força policial para vingar a morte de seu pai. Além da poderosa performance de Han So-hee, My Name traz ótimas atuações de atores como Ahn Bo-hyun, Park Hee-soon, Kim Sang-ho e Lee Hak-joo.

Stranger

Se você gostou da investigação policial que domina a 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia, Stranger é a sugestão perfeita para assistir em seguida. Cheia de mistério, a série procedural conta com duas temporadas na Netflix. Lançada originalmente em 2017, a produção sul-coreana tem Bae Doona, de Sense8 e Kingdom, no elenco.

Stranger acompanha a história de Hwang Si-mok, um promotor que, após passar por uma cirurgia experimental, perde a habilidade de sentir empatia. Com a ajuda de Han Yeo-jin – uma ousada detetive policial – ele tenta desvendar um caso de assassinato e corrupção política. A série conta com Cho Seung-woo no papel principal.

All Of Us Are Dead

Lançada na Netflix no início de 2022, a série de zumbis All Of Us Are Dead se tornou um enorme sucesso na plataforma. A produção garantiu o Número 1 no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Com uma temporada de 12 episódios, a série é baseada em uma HQ homônima. Em junho, All Of Us Are Dead foi renovada para a 2ª temporada.

A história de All Of Us Are Dead (Todos Nós Estamos Mortos) começa quando uma epidemia mortal é disseminada na Escola Hyosan. Encurralados, os estudantes unem forças para lutar contra os mortos-vivos e sair dessa enrascada com segurança. O elenco da série é liderado por Park Ji-hu, Yoon Chan-young e Cho Yi-hyun.

La Casa de Papel: Coreia está disponível na Netflix.

