7 famosos que participaram de Bob Esponja e você esqueceu

Considerado um dos desenhos mais influentes de todos os tempos, Bob Esponja marcou a infância de pessoas do mundo todo. O que muitos fãs não sabem é que, em suas 13 temporadas, a animação da Nickelodeon contou com inúmeras participações especiais – que envolveram astros do cinema, estrelas da TV e ícones do mundo da música.

Lançada originalmente em 1999 (e no ar até hoje), Bob Esponja é uma criação de Stephen Hillenburg. Além de trabalhar como animador, o showrunner é formado em biologia marinha.

Bob Esponja também é a quinta animação americana mais duradoura de todos os tempos – ficando atrás apenas de Os Simpsons, South Park, Arthur e Uma Família da Pesada. Desde seu lançamento original, a franquia gerou um lucro de 13 bilhões de dólares para a Nick.

Listamos abaixo 7 famosos que participaram de Bob Esponja, mas que a maioria dos fãs já esqueceu. Veja se você lembra!

Betty White

Falecida em 2021 (aos 99 anos), Betty White entrou para a história como uma das atrizes americanas mais queridas da TV. Mais conhecida por sua performance na série Golden Girls, White também está em filmes como A Proposta e Você de Novo.

Em Bob Esponja, Betty White ofereceu sua inconfundível voz à personagem Beatrice, que aparece em “Mall Girl Pearl”, um episódio da 9ª temporada. No mundo da dublagem, Betty White também está em Ponyo e The Lorax.

Aubrey Plaza

Dona de uma icônica voz, Aubrey Plaza é famosa por interpretar a sarcástica April Ludgate na sitcom Parks and Recreation. A atriz também está em Legião, uma série da Marvel ambientada no universo dos X-Men – além dos filmes A Comédia dos Pecados e Os Caça-Noivas.

Assim como Betty White, Aubrey Plaza participa de “Mall Girl Pearl”, um episódio da 9ª temporada de Bob Esponja. A atriz dá a voz à personagem Nocturna. Outros trabalhos de Aubrey Plaza na dublagem incluem Duncanville e Golan the Insatiable.

Jon Hamm

Recentemente, Jon Hamm fez sucesso no filme Top Gun: Maverick. O eterno Don Draper de Mad Men também é conhecido por atuar em produções como Baby Driver, Sucker Punch: Mundo Surreal e Missão Madrinha de Casamento.

O personagem de Jon Hamm em Bob Esponja é uma referência direta à performance do astro em Mad Men. Batizada de Don Grouper, a figura aparece em “Goodbye Krabby Patty”, um episódio da 9ª temporada da animação.

Mark Hamill

Mark Hamill ficou famoso no mundo inteiro ao interpretar o herói Luke Skywalker nos filmes de Star Wars. O ator também é conhecido por seus trabalhos no universo da dublagem. Nas animações da DC, por exemplo, Hamill dá voz ao Coringa.

Já em Bob Esponja, Mark Hamill participa de “Night Light”, um episódio da 5ª temporada. O ator dubla The Moth – um dos maiores inimigos do Homem-Sereia e Mexilhãozinho. Mais recentemente, Hamill também emprestou sua voz ao Merv Pumpkinhead da série Sandman.

Tiffany Haddish

Uma das humoristas mais populares da atualidade, Tiffany Haddish é famosa por filmes como Viagem das Garotas e Operação Supletivo. A atriz também é conhecida por seus espetáculos de comédia stand-up e entrevistas divertidas.

Na trama de Bob Esponja, Tiffany Haddish interpreta uma versão fictícia de si mesma. A atriz aparece em “SpongeBob’s Big Birthday Blowout”, um episódio especial da 12ª temporada. Haddish também fez trabalhos de dublagem em séries como Tuca & Bertie e The Proud Family.

Gene Simmons

O roqueiro Gene Simmons é conhecido como o baixista e vocalista da banda Kiss – famosa por suas maquiagens extravagantes e performances chamativas. Atualmente com 73 anos, Simmons continua ativo na carreira musical e em trabalhos de dublagem.

Gene Simmons participa de “20.000 Patties Under the Sea”, um episódio da 5ª temporada de Bob Esponja. No capítulo em questão, o metaleiro interpreta um monstro marinho. Seus outros trabalhos no mundo da dublagem incluem as séries Uma Família da Pesada e All Grown Up!.

Johnny Depp

Hoje em dia, Johnny Depp é tão conhecido pelas polêmicas de sua vida pessoal quanto por suas performances no cinema. Nas telonas, o ator protagoniza a franquia Piratas do Caribe como o divertido Jack Sparrow. Além disso, está em filmes como Edward Mãos de Tesoura e Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald.

Em Bob Esponja, Johnny Depp faz uma participação especial em “SpongeBob SquarePants vs. The Big One”, um episódio da 6ª temporada. O ator dubla Jack Kahuna Laguna – uma lenda do surfe que vive em uma ilha isolada.

No Brasil, os episódios de Bob Esponja estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.