7 fatos sobre Criminal Minds que vão te deixar chocado

Exibida entre 2005 e 2020, Criminal Minds se tornou uma das séries criminais mais populares de todos os tempos. A produção chegou ao fim há cerca de 3 anos, e logo após o desfecho, começaram as especulações sobre um potencial revival – que foi confirmado em 2021.

Batizado de Criminal Minds: Evolution, o revival lançou sua 1ª temporada entre o final de 2022 e o início deste ano.

Logo depois, a série foi renovada para uma 2ª temporada, que ainda não tem data de estreia. Uma boa parte do elenco original retorna no revival.

Enquanto a 2ª temporada de Criminal Minds: Evolution não estreia; confira abaixo 7 fatos sobre a série que chocam até mesmo os fãs mais assíduos! (via Looper)

Elenco de Criminal Minds se dá bem na vida real?

Como citamos anteriormente, Criminal Minds chegou ao fim em 2023. Mesmo antes da confirmação do revival Evolution, o elenco da produção fez o possível para manter a grande amizade desenvolvida durante as gravações do projeto.

O desfecho da série aconteceu em meio à pandemia de Covid-19, e por isso, o elenco não pôde se encontrar pessoalmente. Segundo Joe Mantegna, os atores não demoraram a criar um grupo de mensagens para interagir mesmo após o fim de Criminal Minds.

Revival de Criminal Minds não teria subtítulo

Batizado de “Evolution” (Evolução), o revival de Criminal Minds atingiu em cheio a nostalgia dos fãs da série. Originalmente, porém, a continuação não teria esse subtítulo. De acordo com a showrunner Erica Messer, o revival seria apenas a 16ª temporada de Criminal Minds, sem qualquer diferenciação.

“O novo título veio naturalmente enquanto escrevíamos o roteiro da 16ª temporada. É uma boa maneira de distinguir os novos episódios de tudo que veio antes. A série mudou muito, mas não ficou irreconhecível”, disse a produtora.

Zach Gilford quase interpretou Spencer

Na trama de Criminal Minds, o ator americano Zach Gilford interpreta Elias Volt. Mais conhecido como Sicario, o serial killer é famoso por criar uma rede de assassinos que se espalhou por todas as regiões dos Estados Unidos.

O ator dá um show como o personagem, mas o que muitos fãs não sabem é que, originalmente, Gilford queria interpretar Spencer Reid. O ator chegou a fazer um teste de câmera para o personagem, mas no final das contas, o papel acabou ficando com Matthew Gray Gubler.

Final de Evolution foi um grande segredo

Em uma entrevista à imprensa, AJ Cook – a intérprete de Jennifer ‘JJ’ Jareau – explicou como o time de Criminal Minds: Evolution trabalhou para manter em completo segredo o final da 1ª temporada. Nem mesmo os atores sabiam como a trama chegaria ao fim!

“Parte de mim só soube o que iria acontecer assistindo ao episódio! Eu realmente não sabia, já que tínhamos vários finais diferentes”, explicou a atriz. O esforço da equipe de Evolution deu resultado: o desfecho da 1ª temporada foi um grande sucesso de público e crítica.

Criminal Minds é assunto de família

Em Criminal Minds: Evolution, o personagem de Zach Gilford esconde seus instintos assassinos sob uma fachada de homem de bem e pai de família. O que muitos fãs não sabem é que, na série, a esposa do personagem é interpretada pela mulher de Gilford na vida real: a atriz Kiele Sanchez.

AJ Cook também compartilha uma conexão familiar com o elenco de Criminal Minds. Na série, a personagem tem dois filhos com o marido Will LaMontagne – e eles são interpretados por Mekhai e Phoenix Anderson, os filhos da atriz na vida real.

A dupla jornada do elenco de Criminal Minds

Em Criminal Minds: Evolution, vários atores da série também se aventuraram por trás das câmeras. Joe Mantegna, por exemplo, dirigiu o episódio “Moose”, que conta com uma das cenas mais emocionantes da 1ª temporada.

Adam Rodriguez, o intérprete de Luke, comandou “Pay Per View”, o quarto capítulo de Evolution; Aisha Tyler, a Dra. Tara Lewis, dirigiu “What Doesn’t Kill Us”, o sétimo episódio; e AJ Cook, também se sentou na cadeira de diretora em “Forget Me Knots”, o oitavo capítulo.

Por que Matthew e Spencer não aparecem no revival?

Grande parte do elenco original de Criminal Minds retorna no revival Evolution – mas a ausência de Daniel Henney e Matthew Gray Gubler foi sentida por muitos fãs. De acordo com a showrunner da produção, os intérpretes de Matthew e Spencer podem voltar na 2ª temporada da série.

Afinal de contas, os atores só não apareceram em Evolution devido a conflitos de agenda. Em um papo recente com a imprensa, Erica Messer afirmou que “nem tudo está perdido” em relação ao potencial retorno dos personagens.

No Brasil, Criminal Minds está disponível na plataforma Star+.

