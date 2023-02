Albus Dumbledore é, definitivamente, um dos personagens mais complexos (e interessantes) da franquia Harry Potter. Ambíguo, misterioso e sábio, o diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts também conta com alguns segredos que nem mesmo os maiores fãs da saga conhecem!

Na franquia original, Dumbledore foi interpretado por dois atores: Richard Harris (em A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta, até sua morte em 2002) e Michael Gambon (nos filmes posteriores).

Já em Animais Fantásticos, uma versão bem mais jovem de Dumbledore ganha vida pela atuação de Jude Law.

Mostramos abaixo 7 fatos sobre Dumbledore que nem os maiores fãs de Harry Potter sabem; confira! (via Insider)

Dumbledore foi professor antes de liderar Hogwarts

Na franquia Harry Potter, Albus Dumbledore é introduzido como o poderoso diretor da Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. O que muitos fãs não sabem é que o personagem só passou a liderar a instituição após passar décadas dando aulas no colégio.

No início de sua carreira, Dumbledore ministrava o curso de Transfiguração em Hogwarts. Essa é a matéria da professora Minerva McGonagall em Harry Potter. O personagem também dava aulas de Defesa Contra as Artes das Trevas.

Dumbledore recebeu a Ordem de Merlin

Na trama de Harry Potter, a Ordem de Merlin é uma honraria concedida a bruxos que protagonizam grandes feitos de bravura, desenvolvem novos feitiços e se destacam em suas respectivas áreas de estudo e atuação.

Dumbledore recebeu a versão mais importante da Ordem de Merlim (de Primeira Classe) por derrotar o mago das trevas Gellert Grindelwald em um duelo. O confronto, que aconteceu em 1945, mudou para sempre a história do Universo Bruxo.

Dumbledore mentiu para Harry

A Pedra Filosofal introduz um dos itens mágicos mais interessantes da franquia Harry Potter: o Espelho de Erised. Esse espelho sempre reflete o maior desejo de quem o olha. Em dado momento da saga, Dumbledore diz que sua reflexão mostra apenas “um novo par de meias”.

Mas, na verdade, ele estava mentindo. A escritora J.K. Rowling, em 2007, disse que o maior desejo de Dumbledore era “ver sua família reunida novamente”. Já na franquia Animais Fantásticos, o maior desejo do bruxo é se reencontrar com Grindelwald.

O pai de Dumbledore

No sétimo livro de Harry Potter, é revelado que Ariana, a irmã de Dumbledore, foi atacada por um grupo de trouxas após ser flagrada praticando magia. Percival, o pai da personagem, decidiu fazer justiça com as próprias mãos, vingando-se (de maneira violenta) dos jovens que agrediram Ariana.

Por ferir as regras do Ministério da Magia, e correr o risco de revelar a existência do mundo mágico para os trouxas, Percival foi condenado à prisão perpétua em Azkaban – onde permaneceu até a morte.

A irmã de Dumbledore

A franquia Animais Fantásticos apresenta ao público o conceito de “Obscurials”, bruxos que, após muito tempo reprimindo a magia, liberam os poderes de maneira violenta e incontrolável. Credence, o personagem de Ezra Miller, é um Obscurial.

Ele também é o irmão perdido de Dumbledore. Dada a conexão entre os personagens, muitos fãs desconfiam que Ariana, a irmã de Dumbledore, também era uma Obscurial. Afinal de contas, a bruxa reprimiu seus poderes mágicos por medo dos trouxas.

O bicho papão de Dumbledore

Uma das criaturas mágicas mais interessantes de Harry Potter, o bicho papão sempre assume a forma do maior medo de quem o enfrenta. Para Harry, por exemplo, a criatura se transforma em um dementador. Sendo assim, como se parece o bicho papão de Dumbledore?

A resposta não é revelada na franquia, mas J.K. Rowling contou a verdade em 2007. Na época, a escritora disse que o bicho papão de Dumbledore assumiria a forma do cadáver de Ariana, a irmã falecida do diretor de Hogwarts.

O significado de Dumbledore

O nome completo de Dumbledore é Albus Wulfric Percival Brian Dumbledore. Cada um desses nomes tem um significado especial. “Albus” significa “branco” em latim. “Percival” era o nome de um heroico cavaleiro da Távola Redonda, e também do pai do bruxo.

“Wulfric” é um termo anglo saxão que significa “lobo” ou “poderoso” (mas que também pode fazer referência ao Santo Wulfric de Haselbury, um milagreiro do século 12), e “Brian” é um antigo nome celta que quer dizer “alto” ou “nobre”.

“Dumbledore”, finalmente, é uma expressão de inglês arcaico que significa “abelhão”.

