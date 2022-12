7 fatos sobre o diretor de Avatar: O Caminho da Água mais loucos que Pandora

Avatar: O Caminho da Água tem tudo para repetir – e até mesmo superar – o sucesso do primeiro Avatar nos cinemas. O filme vem da mente (e do coração) de James Cameron, um dos cineastas mais aclamados da atualidade. Em sua longa e prolífica carreira, o diretor tem curiosidades ainda mais incríveis que o mundo de Pandora.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Comandado por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo 7 fatos sobre James Cameron que são ainda mais loucos que Pandora; confira! (via Looper).

James Cameron vendeu O Exterminador do Futuro por 1 dólar

Protagonizado por Arnold Schwarzenegger, O Exterminador do Futuro é um dos filmes mais famosos de James Cameron. Nos anos 80, época da produção do longa, o cineasta era mais conhecido por projetos de pequeno porte, como o bizarro Piranhas 2: Assassinas Voadoras.

Dessa forma, para convencer o estúdio a deixá-lo dirigir O Exterminador do Futuro, Cameron vendeu os direitos sobre o roteiro do longa por apenas 1 dólar. A venda foi feita para a produtora Gale Anne Hurd, que eventualmente, se tornou a segunda esposa do cineasta.

James Cameron foi envenenado no set de Titanic

Durante as gravações de Titanic, em 1996, James Cameron – e mais 60 integrantes do elenco e da equipe de produção – foram envenenados com a droga fenciclidina (mais conhecida como PCP ou Pó de Anjo). Bill Paxton, o intérprete de Brock Lovett, foi uma das vítimas.

“Em um minuto, estava tudo bem, e no outro, senti tanta ansiedade, que só consegui respirar com a ajuda de um saco de papel”, comentou o ator. O responsável pelo envenenamento nunca foi identificado. Ao que tudo indica, foi um integrante da equipe de produção revoltado com a demissão.

James Cameron convenceu Schwarzenegger a atuar em O Exterminador do Futuro

Além de ser um dos filmes mais queridos da carreira de James Cameron, O Exterminador do Futuro também é o projeto mais icônico de Arnold Schwarzenegger. O que muitos fãs não sabem é que, durante todo o filme, o personagem do astro tem apenas 16 falas.

James Cameron, dessa forma, teve que lutar para convencer o ator a interpretar um personagem tão calado. “Não se preocupe com a quantidade de diálogo. Será um dos personagens mais memoráveis do ano, e talvez da década”, teria afirmado o cineasta em uma conversa com Schwarzenegger.

Avatar chegaria aos cinemas em 1996

Considerado um dos diretores mais ambiciosos de Hollywood, James Cameron é famoso por utilizar tecnologias inovadoras para produzir seus filmes. Originalmente, o plano do cineasta era produzir o primeiro Avatar na década de 90, mas na época, a tecnologia ainda estava aquém do que era necessário.

James Cameron chegou a escrever um esboço para o roteiro do longa, mas ao perceber que a produção não daria certo com a tecnologia da época, trocou o projeto por Titanic. Foi por isso que o primeiro Avatar só chegou aos cinemas em 2009, 13 anos após a previsão original.

James Cameron superou a “maldição das continuações”

Em Hollywood, produzir uma sequência é algo muito complicado. As continuações devem respeitar o legado dos filmes originais e acrescentar à história. Muitos filmes falham nessa missão, e por isso, foi cunhada a expressão “maldição das continuações”.

James Cameron, surpreendentemente, conseguiu superar essa maldição com três projetos diferentes: O Exterminador do Futuro 2, Aliens e Avatar: O Caminho da Água. Os três filmes são considerados tão bons como as tramas originais – e de acordo com alguns fãs e especialistas, até melhores.

James Cameron abriu mão do salário em Titanic

Ao que parece, James Cameron se importa muito mais em oferecer uma boa experiência ao público do que ganhar dinheiro. Na produção de Titanic, por exemplo, o cineasta abriu mão do próprio salário para concluir a produção, que já havia ultrapassado (e muito) o orçamento do estúdio.

“Inicialmente, pensamos que o filme custaria 120 milhões de dólares. Por isso, acabei devolvendo o meu salário para o estúdio. Lembro de dizer: ‘Pessoal, não quero que vocês pensem que eu menti para produzir esse filme’”, comentou o cineasta. No final das contas, o orçamento de Titanic ficou em 200 milhões de dólares.

James Cameron salvou o pai de Guillermo del Toro

Uma das curiosidades mais inusitadas da carreira de James Cameron é o fato do diretor de Avatar 2 ter salvado o pai de Guillermo del Toro de um sequestro. Em 1997, o pai de Del Toro foi sequestrado por uma organização criminosa, tendo passado mais de 70 dias como refém.

Cameron, amigo de longa data do cineasta, deu mais de 1 milhão de dólares para salvar Federico, o pai do diretor. Del Toro explicou que o amigo não pagou pelo resgate, mas “pela negociação”.

O dinheiro foi utilizado para contratar um negociador profissional, que encerrou o sequestro em 72 horas. James Cameron chegou a se oferecer para pagar o valor total do resgate, mas Del Toro optou por cobrir o custo sozinho.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas brasileiros.

