7 fatos sobre Voldemort que até os maiores fãs de Harry Potter podem não saber

A saga Harry Potter é uma das mais icônicas do cinema, e conta com oito filmes ao todo, que fizeram mais de 7 bilhões de dólares. No entanto, ainda há muitos segredos, e nem todos os fãs de Harry Potter sabem sobre os maiores fatos envolvendo Voldemort.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Estrelado pelos protagonistas Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, o elenco da saga ainda conta com Robbie Coltrane, Richard Harris, Tom Felton, Alan Rickman, entre outros.

Revelamos abaixo os sete fatos sobre Voldemort que até os maiores fãs da franquia Harry Potter podem não saber; confira (via Insider).

Nomes de Tom Servolo Riddle e Voldemort possuem um significado

Os nomes na franquia Harry Potter costumam ter um grande significado, e Voldermort não é uma exceção. A frase “vol de mort” significa “fuga da morte” em francês, dando ao vilão uma descrição adequada do medo que ele tem de morrer.

No entanto, quando a frase “eu sou Lord Voldemort” aparece, deixa claro que é um anagrama do nome Tom Servolo Riddle, seu nome real na saga.

Ele queria ser o professor de Defesa Contra as Artes das Trevas

Tom Riddle se inscreveu para as posições de Defesa Contra as Artes das Trevas duas vezes. No entanto, ele foi rejeitado por Armando Dippet, antigo diretor de Hogwarts.

Primeiro, ele foi rejeitado por conta de sua idade, e quando Dumbledore assumiu, o rejeitou pois podia saber suas más intenções. Após isso, ele colocou um feitiço no cargo que impedida qualquer professor de ocupá-lo por mais de um ano.

Os Riddles e os Potters são parentes distantes

Os fãs de Harry Potter lembram que o personagem é descendente dos Peverells, uma família por possuir as três Relíquias da Morte. No entanto, no sétimo livro da saga, é revelado que Harry descobre sobre a verdadeira origem da capa da invisibilidade.

Tom Riddle também é um descendente direto da mesma família. A família Gaunt por parte de mãe pode ser pesquisada até Cadmus Peverell.

Cadmus era o dono da pedra da ressureição, que foi passada em forma de anel para o avô de Tom, Servolo Gaunt, e seu tio, Morfin Gaunt, antes de roubá-la. As gerações posteriores não sabiam que o anel continha a pedra.

Mais de um ator interpretou Voldemort

Embora o ator Ralph Fiennes seja mais lembrado pelos fãs por ter interpretado Voldemort, ele não assumiu o papel até Harry Potter e o Cálice de Fogo.

Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, os espectadores veem o vilão interpretado por Richard Bremmer, preso na parte de trás da cabeça do professor Quirrell.

Voldemort fez sua primeira Horcrux e matou Myrtle Warren

Fazer uma Horcrux, o famoso objeto mágico de Harry Potter, tem uma jeito sombrio, pois requer que uma bruxa ou bruxo tire a vida de outra pessoa.

Tom Riddle criou sua primeira Horcrux matando sua colega, a estudante Myrtle Warren, também conhecida como Murta Que Geme.

Parte da alma se dividiu e entrou no diário que possui Ginny Weasley e a fez reabrir a Câmara Secreta de Hogwarts na saga.

Voldemort criou um exército de Inferius

Os livros revelam que Voldemort criou um exército de Inferius, um cadáver reanimado por magia negra. Uma horda pôde ser vista em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando eles cercam Dumbledore e Harry na caverna, enquanto eles tentam recuperar o medalhão Horcrux.

Voldemort criou a maior parte de seu exército, assassinando trouxas vulneráveis e reanimados seus cadáveres.

Voldemort teve uma filha com Bellatrix Lestrange

Na peça de teatro de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, é revelado que Lord Voldemort e Bellatrix Lestrange tiveram uma filha chamada Dephini.

A data exata do nascimento de Delphini é um mistério, mas ela deve ter nascido entre a fuga de Bellatri de Azkaban durante Harry Potter e a Ordem da Fênix e a Batalha de Hogwarts em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Voldemort e Bellatri morreram na batalha.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis na HBO Max.

