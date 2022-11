7 filmes da Netflix para assistir após Medieval

Épico, violento e cheio de reviravoltas, Medieval se tornou um enorme sucesso na Netflix. Produzido na República Tcheca, o filme já figura em posições de destaque no Top 10 do streaming – superando alguns dos maiores lançamentos da plataforma. Quem já conferiu a trama quer saber: o que assistir em seguida?

“Um líder mercenário sela seu destino ao declarar guerra contra os exércitos da Ordem Teutônica e do Sagrado Império Romano”, afirma a sinopse oficial de Medieval na Netflix.

Continua depois da publicidade

Dirigido por Petr Jákl, o filme conta com Ben Foster (X-Men: O Confronto Final), Michael Caine (O Cavaleiro das Trevas), Til Schweiger (Bastardos Inglórios), William Moseley (As Crônicas de Nárnia) e Sophie Lowe (Era uma Vez em Hollywood) no elenco principal.

Se você já assistiu Medieval na Netflix, confira abaixo 7 filmes épicos para ver em seguida na plataforma.

O Rei

Se você curtiu Medieval, tem tudo para gostar também de O Rei, um dos melhores filmes históricos da Netflix. O longa acompanha a ascensão do Rei Henrique V – mais conhecido como Hal – um jovem rebelde que precisa encarar as responsabilidades após a morte do pai.

Pelo domínio da Inglaterra, o monarca enfrenta o sinistro Louis, Delfim da França. Um dos grandes trunfos do filme é a atuação de Timothée Chalamet (Me Chame Pelo Seu Nome) como Henrique V. O elenco do longa conta também com Robert Pattinson (Batman) e Lily-Rose Depp (Tusk).

Legítimo Rei

No mesmo estilo de O Rei, Legítimo Rei é uma ótima sugestão para quem gostou de Medieval. Ambientado na Escócia do século XIV, o filme conta a história de Robert the Bruce, um guerreiro que reivindica o trono e lidera uma violenta revolta pela independência e o fim do domínio inglês.

Chris Pine (Star Trek, Mulher-Maravilha) dá um show como o protagonista Robert. No filme de David Mackenzie (A Qualquer Custo), o elenco é completado por Aaron Taylor-Johnson (Vingadores: Era de Ultron), Florence Pugh (Viúva Negra), Billy Howle (The Serpent) e Tony Curran (Thor: Mundo Sombrio).

Ressurreição

Ressurreição utiliza um pano de fundo bíblico para contar uma surpreendente (e tocante) história épica. O longa foca em dois soldados romanos que, com o objetivo de acabar com os rumores sobre a ressurreição do Messias, tentam encontrar o corpo de Jesus Cristo.

O filme traz reflexões interessantes sobre o papel transformador da fé e os eventos históricos que acompanharam os primeiros anos da cristandade. Liderado por Joseph Fiennes (Shakespeare Apaixonado), o elenco do longa conta também com Tom Felton (Harry Potter) e Cliff Curtis (Fear the Walking Dead).

Os Últimos Cavaleiros

Lançado em 2015, Os Últimos Cavaleiros é uma adaptação ocidental da clássica história dos 47 Ronins – um conto japonês que serve como base para alguns dos filmes mais épicos do cinema. O longa é protagonizado por Clive Owen (Closer: Perto Demais) e Morgan Freeman (O Todo Poderoso).

Ambientado em um período não especificado da história medieval, o longa começa com o assassinato de um lorde que fazia de tudo para ajudar os súditos. Revoltados, os cavaleiros do reino juram vingança contra o responsável – e fazem de tudo para honrar o legado do mestre caído.

Ophelia

Ophelia oferece uma interessante perspectiva feminina a uma das mais famosas peças de Shakespeare. Lançado em 2018, o filme de Claire McCarthy (Domina) acompanha a história de Hamlet, o Príncipe da Dinamarca, mas sob a perspectiva da noiva Ophelia.

Nesta releitura, Ophelia testemunha seu amor por Hamlet ser arruinado pela traição e loucura. O elenco é liderado por Daisy Ridley (Star Wars) em uma das melhores performances de sua carreira. Naomi Watts (Bem-vindos à Vizinhança), George Mackay (1917) e Tom Felton (Harry Potter) também estão no longa.

Pompéia

Pompeia utiliza a cataclísmica erupção do Vesúvio para contar uma interessante história de amor e aventura. O longa começa às vésperas da destruição de Pompéia, quando um gladiador é enviado a Nápoles – mas decide voltar à cidade natal para salvar sua amada.

Famoso por suas intensas cenas de ação, Pompeia é protagonizado por Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones. O elenco do longa é completado por Emily Browning (Desventuras em Série), Kiefer Sutherland (24 Horas), Carrie-Anne Moss (Matrix) e Jared Harris (Chernobyl).

Robin Hood

Baseado na inconfundível lenda de Robin Hood, o filme homônimo chegou aos cinemas em 2019, com direção de Ridley Scott (Alien: O Oitavo Passageiro) e Russell Crowe (Gladiador) como o protagonista titular. Cate Blanchett (O Senhor dos Anéis), Max von Sydow (Game of Thrones) e Oscar Isaac (Cavaleiro da Lua) também integram o elenco.

O filme de ação e aventura conta a história de Robin Longstride, um guerreiro que viaja para Nottingham para salvar o povo do controle de um terrível déspota. Lá, ele se apaixona pela intrépida viúva Marion e junta um inusitado grupo de soldados em uma tentativa de revolução.

Medieval está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.