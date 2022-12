7 filmes da Netflix para assistir após Os 4 Malfeitores

Logo após estrear na Netflix, a comédia de ação Os 4 Malfeitores se tornou um verdadeiro hit na plataforma. Produzido na Indonésia, o filme não demorou a liderar o Top 10 do streaming, ultrapassando alguns dos maiores sucessos da plataforma. Quem já conferiu a trama quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“Quatro assassinos aposentados voltam à ativa para ajudar uma policial honesta e ética, que está determinada a encontrar um criminoso difícil de capturar”, afirma a sinopse oficial de Os 4 Malfeitores.

Os atores Abimana Aryasatya e Putri Marino protagonizam esta comédia de ação irreverente do cineasta Timo Tjahjanto (A Noite nos Persegue).

Listamos abaixo os 7 melhores filmes de comédia e ação que os fãs de Os 4 Malfeitores precisam assistir na Netflix; confira.

O Homem de Toronto

O Homem de Toronto chegou ao catálogo da Netflix em 2022, conquistando fãs no mundo inteiro com uma trama divertida e eletrizante. Dirigida por Patrick Hughes (Dupla Explosiva), o filme conta com Kevin Hart (Jumanji: Bem-vindos à Selva) e Woody Harrelson (True Detective) nos papéis principais.

Na trama de O Homem de Toronto, um caso de identidade trocada obriga um cara desastrado a se unir a um famoso assassino na esperança de continuar vivo. No filme, os espectadores da Netflix encontram uma trama hilária, que também se destaca por suas ótimas cenas de ação.

Um Tira Muito Suspeito

Lançado em 1999, Um Tira Muito Suspeito é um “clássico da Sessão da Tarde”. Considerada uma verdadeira pérola entre as comédias policiais, essa divertida história tem Martin Lawrence (Bad Boys) como protagonista, além de Luke Wilson (Os Excêntricos Tenenbaums) e o comediante Dave Chappelle no elenco.

Um Tira Muito Suspeito conta a história de Miles Longa, um ladrão de joias que, após passar uma temporada na cadeia, descobre que uma delegacia foi construída em cima do local onde ele havia enterrado um diamante. A partir daí, Miles decide se infiltrar na polícia para recuperar a joia e ganhar uma bolada.

Alerta Vermelho

Um dos filmes mais caros da história da Netflix, Alerta Vermelho é uma divertida comédia de ação. O grande trunfo do longa é seu elenco principal, que conta com Ryan Reynolds (Deadpool), Gal Gadot (Mulher-Maravilha) e Dwayne ‘the Rock’ Johnson (Adão Negro) como os protagonistas.

O longa foca na história de John Hartley (The Rock), um agente do FBI que faz de tudo para capturar Nolan Booth (Reynolds), o ladrão de arte mais procurado do mundo. O que ele não esperava era ter que se aliar ao alvo para prender Sarah Black (Gadoti) uma criminosa pra lá de esperta.

Perda Total

Lançado originalmente em 2018, Perda Total conquistou muitos fãs na Netflix em 2021. Essa hilária comédia de ação é uma produção do humorista Kyle Newacheck, da série O Que Fazemos nas Sombras. O elenco principal é formado por Adam Devine (Modern Family), Blake Anderson (Disjointed) e Anders Holm (Brooklyn Nine-Nine).

A trama de Perda Total começa quando um hotel de luxo é invadido por um grupo terrorista. Nesse cenário complicado, os amigos Alexxx, Darren e Joel passam de sonhadores sem futuro a implacáveis guerreiros determinados a salvar o dia. Atenção! Por suas cenas de sexo, violência e uso de drogas, Perda Total é recomendado para maiores de 18 anos.

Os Outros Caras

Os Outros Caras chegou aos cinemas em 2010, não demorando para se tornar um verdadeiro clássico entre as comédias de ação. Dirigido por Adam McKay, de filmes como A Grande Aposta, Vice e Não Olhe Para Cima, o filme tem Will Ferrell (Saturday Night Live) e Mark Wahlberg (Uncharted) nos papéis principais.

Em Os Outros Caras, os protagonistas Allen e Terry – dois policiais atrapalhados que se cansam das burocracias do escritório – finalmente vão às ruas e ganham a oportunidade de prender um influente executivo e salvar as finanças de inúmeras pessoas.

Um Espião e Meio

Assim como O Homem de Toronto, a comédia de ação Um Espião e Meio é protagonizada por Kevin Hart. No longa, o ator e humorista divide a tela com Dwayne ‘the Rock’ Johnson, de Adão Negro e Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw. A direção fica por conta de Rawson Marshall Thurber, que também comanda Alerta Vermelho.

Na trama de Um Espião e Meio, Bob Stone, um talentoso agente da CIA, vai atrás de Calvin Joyner, um amigo da época da escola, para que ele o ajude a resolver um caso supersecreto. Com um orçamento de apenas 50 milhões de dólares, o filme garantiu mais de 217 milhões nas bilheterias.

Troco em Dobro

Finalmente, temos Troco em Dobro, um hilário filme de comédia e ação com Mark Wahlberg (22 Milhas) e Winston Duke (Pantera Negra) nos papéis principais. Sob a direção de Peter Berg (Friday Night Lights), o filme conta também com Alan Arkin (O Método Kominsky) e Iliza Shlesinger (À Segunda Vista) no elenco.

Em Troco em Dobro (Spenser Confidential no título original), o protagonista Spenser (Wahlberg), um ex-policial e ex-presidiário, e o aspirante a lutador Hawk (Duke) se unem para investigar uma conspiração ligada à morte de dois oficiais da polícia Boston.

Os 4 Malfeitores está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.