7 filmes da Netflix para ver após A Caminho do Verão

A Caminho do Verão superou aguardados lançamentos da Netflix e se tornou um dos filmes mais populares da plataforma. O longa garante posições de destaque no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. Quem já conferiu a emocionante história de Auden e Eli quer saber: o que assistir em seguida no streaming?

“No verão antes da faculdade, a estudiosa Auden conhece o misterioso Eli, que a ensina a levar uma vida mais leve e despreocupada”, afirma a sinopse oficial do longa.

O elenco de A Caminho do Verão é liderado por Emma Pasarow e Belmont Cameli, contando também com Andie MacDowell, Kate Bosworth e Dermot Mulroney.

Listamos abaixo os 7 melhores filmes de romance e drama para assistir na Netflix após A Caminho do Verão.

Por Lugares Incríveis

Cheio de emoção, Por Lugares Incríveis é uma ótima sugestão para quem curtiu a trama de A Caminho do Verão na Netflix. Assim como o novo drama romântico da plataforma, o filme acompanha a história de dois jovens que desenvolvem uma tocante relação em meio a um verão inesquecível.

Em Por Lugares Incríveis, dois adolescentes que passam por momentos difíceis criam uma forte conexão enquanto embarcam em uma jornada transformadora pelos cenários do estado americano de Indiana. O longa é protagonizado por Elle Fanning (The Great) e Justice Smith (Jurassic World).

Ainda Estou Aqui

Entre os filmes da Netflix, Ainda Estou Aqui é o mais parecido com A Caminho do Verão. Lançado na plataforma no início de 2022, o longa figurou por semanas no Número 1 do Top 10 do streaming. Sua trama foi muito elogiada por sua emocionante mistura de drama, romance e fantasia.

Ainda Estou Aqui traz Joey King (A Barraca do Beijo) e Kyle Allen (American Horror Story) como Tessa e Skylar. Após o casal sofrer um terrível acidente de carro, Skylar acaba morrendo, e Tessa é internada em um hospital. Pouco tempo depois, a protagonista começa a receber mensagens do namorado morto.

A Última Carta de Amor

O drama histórico A Última Carta de Amor é contado sob duas perspectivas diferentes. Uma delas é a da protagonista Ellie, uma jornalista londrina que descobre uma série de cartas de amor. A outra é de Jennifer, uma socialite britânica dos anos 60 que parece levar uma vida perfeita junto do marido.

A trama começa quando Ellie encontra as cartas escritas por Jennifer e decide resolver o mistério desse romance secreto. Em meio à investigação, a personagem também vive um grande amor. O filme é protagonizado por Felicity Jones (O Espetacular Homem-Aranha) e Shailene Woodley (Big Little Lies).

Um Dia

Para muitos entusiastas de filmes de romance, Um Dia é um verdadeiro clássico do gênero. O longa acompanha a história de Emma e Dexter, dois jovens que, após viverem um rápido relacionamento na época da faculdade, seguem caminhos diferentes e iniciam novas relações.

Mas na despedida, Emma e Dexter fazem um pacto: se encontrar todos os anos, sempre no mesmo dia, para compartilhar as novidades. Será que a conexão dos personagens resiste à marcha do tempo? Só assistindo Um Dia para saber. O longa é protagonizado por Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada) e Jim Sturgess (Geostorm).

Na Mesma Onda

Na Mesma Onda é um divertido e sensível longa italiano. Assim como outros itens da lista, o filme acompanha a história de dois jovens que vivem um grande romance em meio a belíssimos cenários. A trama do longa é ambientada na região da Sicília, e faz sucesso ao misturar elementos de drama e comédia.

Em Na Mesma Onda, os estudantes Sara e Lorenzo se apaixonam em um acampamento de verão. Mas quando Sarah descobre ter uma rara doença degenerativa, decide esconder o diagnóstico de Lorenzo. A verdade, eventualmente, é revelada, e o filme mostra como o casal lida com sua dor e mantém acesa a chama do amor.

A Escolha

Lançado originalmente em 2016, o drama romântico A Escolha conta a história de Travis, um estudante de veterinária que se apaixona por Gabby, sua nova vizinha. Entretanto, o caminho do amor verdadeiro enfrenta um grande obstáculo: o fato de Travis e Gabby já estarem comprometidos.

O filme mostra que o amor pode superar todas as barreiras. Os protagonistas Travis e Gabby são interpretados por Benjamin Walker (Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros) e Teresa Palmer (Até o Último Homem). Tom Welling (Smallville), Alexandra Daddario (The White Lotus) e Maggie Grace (Busca Implacável) também estão no elenco.

Você Nem Imagina

Você Nem Imagina é uma reimaginação moderna do clássico Cyrano de Bergerac, escrito por Edmond Rostand. No filme, o atleta estudantil Paul pede a ajuda da estudiosa colega Ellie Chu para escrever uma carta de amor para a crush. Em meio ao esquema, a dupla acaba desenvolvendo uma grande amizade.

Porém, a situação se complica quando Ellie também se apaixona por Aster, a paixonite de Paul. O elenco do longa é formado por Leah Lewis (Nancy Drew) como Ellie, Daniel Diemer (The Man In The High Castle) como Paul e Alexxis Lemire (Verdade ou Consequência) como Aster.