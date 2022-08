7 filmes da Netflix para ver após Continência ao Amor

Logo após estrear na Netflix, Continência ao Amor se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência. Produzido com um orçamento relativamente baixo, o longa superou alguns dos maiores sucessos do streaming e garantiu posições de destaque no Top 10. Quem já assistiu o romance quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Uma música e um militar prestes a ir para a guerra se casam por conveniência. Mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em realidade”, afirma a sinopse oficial de Continência ao Amor.

Continua depois da publicidade

Baseado no livro de Tess Wakefield, Continência ao Amor tem Sofia Carson (Descendentes) e Nicholas Galitzine (Cinderela) como os protagonistas Cassie e Luke.

Listamos abaixo 7 filmes românticos para assistir na Netflix após Continência ao Amor; confira.

Ainda Estou Aqui

Entre os filmes de romance disponíveis na Netflix, Ainda Estou Aqui é o mais parecido com Continência ao Amor. Afinal de contas, ambos os filmes são garantia de lágrimas na plataforma. Em sua estreia original, Ainda Estou Aqui permaneceu por vários dias no Top 10 do streaming.

Protagonizado por Joey King (A Barraca do Beijo) e Kyle Allen (American Horror Story), Ainda Estou Aqui conta a história de uma adolescente que perde o amor da sua vida em um trágico acidente. Arrasada, a protagonista começa a achar que o amado está se comunicando com ela do além.

Combinação Perfeita

Embora não seja tão emocionante como Continência ao Amor, Combinação Perfeita é uma ótima sugestão para fãs de comédias românticas. Divertido, tocante e cheio de reviravoltas, o longa utiliza alguns dos maiores clichês do gênero de forma criativa e inovadora.

Combinação Perfeita acompanha a história de Lola Alvarez, uma executiva viciada em trabalho que viaja à Austrália para negociar com uma cliente exigente. Lá, ela conhece Jake, um homem rústico e intrigante que desperta grandes sentimentos. O filme traz Victoria Justice (Brilhante Victoria) e Adam Demos (Sex/Life) nos papéis principais.

Perfeita Para Você

Prepare o lencinho, pois Perfeita Para Você é garantia de choro na Netflix. O drama romântico foca na história de Abbie, uma jovem que, após ser diagnosticada com um câncer terminal, decide procurar uma nova namorada para seu noivo e amigo de infância – que não entende nada de paquera e flerte.

O longa se destaca por seu final tocante, que arranca lágrimas até mesmo dos espectadores mais durões. Perfeita Para Você tem Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show) e Michiel Huisman (Game of Thrones) nos papéis principais. O elenco conta também com Christopher Walken (Ruptura) e Brian Tyree Henry (Eternos).

Amor Sem Fim

Lançado em 2014, Amor Sem Fim é um remake do clássico cult de 1981, dirigido por Franco Zeffirelli (Romeu e Julieta). No longa, a paixão avassaladora entre dois adolescentes vira obsessão quando os pais tentam separá-los. A trama também se inspira no livro homônimo, lançado em 1979.

Em Amor Sem Fim, Alex Pettyfer (Eu Sou o Número Quatro) e Gabriella Wilde (Mulher-Maravilha: 1984) vivem os protagonistas David Elliot e Jade Butterfield. Comandado por Shana Feste (A Grande), o filme também conta com Bruce Greenwood (American Crime Story: O Povo Contra O.J. Simpson) e Joely Richardson (The Tudors).

Noites de Tormenta

Na Netflix, Noites de Tormenta é uma história de “segundas chances no amor”. Produzido por George C. Wolfe (Anjos na América), o longa é baseado no livro homônimo, escrito por Nicholas Sparks. Um dos grandes trunfos do filme é seu elenco, liderado por Richard Gere (Chicago) e Diane Lane (Sob o Sol da Toscana.

Em Noites de Tormenta, um ciclone atinge uma pousada no litoral da Carolina do Norte, e deixa preso o único hóspede, o cirurgião Paul Flanner. Em meio ao isolamento, o médico muda para sempre a vida de Adrienne, uma mulher recém-separada em busca de sossego. Viola Davis (Um Limite Entre Nós) e James Franco (Homem-Aranha 3) também estão no longa.

Na Mesma Onda

Se você curtiu Continência ao Amor, tem tudo para gostar também de Na Mesma Onda. Lançado em 2021, o filme italiano conta com uma emocionante e dinâmica história de amor. Escrito por Claudia Bottino, o longa tem direção de Massimiliano Camaiti e a dupla Elvira Camarrone e Roberto Christian nos papéis principais.

Na Mesma Onde conta a história de Sara e Lorenzo, dois estudantes que se conhecem em um acampamento de verão e não demoram a se apaixonar. No entanto, quando Sara descobre sofrer de uma rara doença degenerativa, a rotina do casal vira de pernas para o ar. O filme, a partir daí, acompanha a jornada de Sara e Lorenzo para superar a dor e viver um grande romance.

Querido John

Assim como Continência ao Amor, Querido John é uma história de romance entre uma jovem sonhadora e um recruta militar. Lançado em 2010, o drama é baseado no livro homônimo, escrito por Nicholas Sparks. Embora tenha falhado em conquistar a crítica especializada, o filme se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência, faturando 115 milhões de dólares nas bilheterias.

Em Querido John, um soldado americano em licença se apaixona por Savannah, uma estudante universitária. Quando o protagonista titular é forçado a voltar ao serviço, o casal utiliza uma série de cartas para manter acesa a chama do amor. O filme traz Channing Tatum (Magic Mike) e Amanda Seyfried (Meninas Malvadas) como John e Savannah.

Continência ao Amor está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.