7 filmes da Netflix para ver no Dia das Mães

O Dia das Mães representa um momento perfeito para uma sessão de cinema em família. Se você deseja passar essa data especial curtindo ótimos filmes com a mamãe, a Netflix tem diversas opções interessantes – entre longas de romance, drama, comédia e muito mais.

Você sabia que a tradição do Dia das Mães remonta aos rituais da Grécia Antiga? Na época, a chegada da primavera era festejada em honra de Rhea, a Mãe dos Deuses.

No Brasil, o Dia das Mães se popularizou por intermédio da Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul (ACM-RS). A primeira celebração ocorreu em 12 de maio de 1918. Anos depois, a pedido da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, o presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio.

Listamos abaixo 7 filmes da Netflix para assistir em família no Dia das Mães; confira.

Lua de Mel com a Minha Mãe

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Lua de Mel com a Minha Mãe garantiu uma posição de destaque no Top 10 da plataforma, superando até mesmo o filme erótico 365 Dias: Hoje. O longa é muito elogiado por sua mistura equilibrada de risadas e momentos de emoção.

Lua de Mel com a Minha Mãe acompanha a história de um jovem – vivido por Quim Gutiérrez – que, após ser abandonado no altar, decide levar a mãe para a viagem de lua de mel. Em um luxuoso resort nas Ilhas Maurício, a divertida Mari Carmem se envolve nas maiores confusões.

Mãe e Muito Mais

Mãe e Muito Mais é um divertido e emocionante filme que aborda a vida das mulheres que sofrem com “síndrome do ninho vazio”. O longa foca na história de três grandes amigas que se sentem abandonadas em pleno Dia das Mães, e decidem viajar a Nova York para surpreender os filhos adultos.

O grande trunfo de Mãe e Muito Mais é seu elenco de estrelas. O longa é protagonizado por três aclamadas e versáteis atrizes de Hollywood: Patricia Arquette (Boyhood: Da Infância à Juventude), Angela Bassett (American Horror Story) e Felicity Huffman (Desperate Housewives).

Dumplin’

Garantia de emoção até mesmo para os espectadores mais durões, Dumplin’ é uma tocante história de amadurecimento e sensibilidade. No drama, a adolescente Willowdean Dickson decide desafiar os padrões da sociedade e se inscrever em um concurso de beleza organizado por sua mãe.

A mãe de Willowdean, por sua vez, é uma ex-miss que sofre para aceitar o visual e as ideias da filha. O longa é ancorado por poderosas performances de Danielle MacDonald e Jennifer Aniston, além de uma excelente trilha sonora de Dolly Parton.

Dia do Sim

Dia do Sim é uma emocionante história de otimismo, alegria e aventuras. O longa conta a história de um casal que, após se acostumar a sempre dizer “não” para os filhos, decide realizar os desejos mais malucos das crianças em um dia sem regras e com muita diversão.

Não confunda Dia do Sim com Ano do Sim, o influente livro da produtora americana Shonda Rhimes. O filme da Netflix é protagonizado por Jennifer Garner (De Repente 30) e Edgar Ramirez (American Crime Story), contando também com Jenna Ortega (Pânico 5) e Julian Lerner (Pottersville).

Comer Rezar Amar

Produzido por Ryan Murphy, Comer Rezar Amar é baseado no best-seller autobiográfico escrito por Elizabeth Gilbert. No longa, a protagonista Liz decide virar a página e começar um novo capítulo de sua vida após um conturbado divórcio.

Liz embarca em uma viagem pelo mundo em busca de boa comida, espiritualidade e um grande amor. O longa é protagonizado por Julia Roberts (Uma Linda Mulher), e conta também com James Franco (Homem-Aranha 3) e Javier Bardem (Apresentando os Ricardos) no elenco.

Um Ninho Para Dois

Prepare o lencinho, pois Um Ninho Para Dois traz momentos de grande emoção na Netflix. Na dramédia, a protagonista Lily tenta superar uma dolorosa perda enquanto lida com um pássaro genioso que invade seu jardim. O que ela não esperava era criar uma grande conexão com esse divertido passarinho.

O filme tem Melissa McCarthy – de longas como Missão Madrinha de Casamento e Esquadrão Trovão – no papel principal. O elenco de Um Ninho Para Dois conta também com Chris O’Dowd (Thor: Mundo Sombrio), Skyler Gisondo (The Righteous Gemstones), Loretta Devine (Grey’s Anatomy) e Daveed Diggs (Expresso do Amanhã).

Entre Vinho e Vinagre

Protagonizado por algumas das atrizes mais hilárias de todos os tempos, Entre Vinho e Vinagre é garantia de risadas na Netflix. A comédia acompanha a história de velhas amigas que marcam de se encontrar em um aniversário regado a vinho – e acabam embarcando em uma jornada repleta de confusões.

O diferencial de Entre Vinho e Vinagre é seu impressionante elenco de estrelas, formado por atrizes como Amy Poehler (Parks and Recreation), Rachel Dratch (Unbreakable Kimmy Schmidt), Ana Gasteyer (Meninas Malvadas), Maya Rudolph (Missão Madrinha de Casamento), Paula Pell (Girls5eva) e Tina Fey (Meninas Malvadas).