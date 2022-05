7 filmes da Netflix parecidos com Combinação Perfeita

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, Combinação Perfeita está fazendo o maior sucesso na plataforma. Com uma trama romântica e divertida, a história de amor já conquista fãs no mundo todo. O longa é perfeito para uma sessão de fim de semana – principalmente a dois. Se você já conferiu a trama, a Netflix conta com várias sugestões para assistir em seguida.

“Para conquistar uma cliente, a ambiciosa Lola viaja de Los Angeles até uma fazenda na Austrália, onde se interessa por um homem rústico e intrigante”, afirma a sinopse oficial de Combinação Perfeita na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco do longa é liderado por Victoria Justice (da série Brilhante Victoria) e Adam Demos (famoso por sua performance no romance erótico Sex/Life).

Veja abaixo 7 filmes para assistir após Combinação Perfeita na Netflix.

Amor em Obras

Se você curtiu Combinação Perfeita pelo charme inegável de Adam Demos (o intérprete do charmoso Max), Amor em Obras é a opção perfeita para assistir em seguida. Afinal de contas, a comédia romântica também conta com o ator australiano no papel principal. Amor em Obras traz Christina Milian (Resort to Love) como Gabriela, uma executiva que herda uma pousada na Nova Zelândia e deixa a vida da cidade grande para reformar a propriedade com a ajuda de um empreiteiro bonitão.

Esticando a Festa

Assim como Combinação Perfeita, Esticando a Festa é protagonizado por Victoria Justice. No longa, a estrela de Brilhante Victoria vive Cassie, uma jovem que só pensa em festejar e se divertir. Entretanto, ela acaba morrendo em um acidente bizarro. Presa no pós-vida, a protagonista recebe uma nova chance de voltar à Terra e consertar seus erros. Além de contar com momentos realmente divertidos, o longa traz uma reflexão emocionante sobre a importância das segundas chances.

Uma Segunda Chance Para Amar

Falando em segundas chances, Uma Segunda Chance Para Amar estreou recentemente no catálogo brasileiro da Netflix. Protagonizado por Emilia Clarke (a Daenerys de Game of Thrones) e Henry Golding (Podres de Ricos), o longa é uma clássica história de amor ambientada na época natalina. No centro da trama está Kate, uma jovem que é “imune” aos encantos do Natal – isso até conhecer Tom, um cara charmoso que traz a magia e o amor de volta para sua vida.

A Vida Pode Mudar

Assim como Combinação Perfeita, A Vida Pode Mudar é uma divertida comédia romântica ambientada entre os belíssimos cenários da Austrália. No longa, uma advogada viciada em trabalho decide voltar à ilha onde nasceu com o objetivo de convencer um amigo a assumir a empresa da família dele. O que deveria ser apenas uma viagem de negócios se torna algo bem mais complicado quando antigos sentimentos logo começam a aflorar. O filme tem Saskia Rampele (The Heights) e Liam McIntyre (Black Summer) nos papéis principais.

À Segunda Vista

Mais comédia do que romance, À Segunda Vista é garantia de risadas na Netflix. Levemente baseado em uma história real, o longa acompanha a história de uma comediante que passa anos priorizando sua carreira e colocando a vida pessoal em segundo lugar. Tudo muda quando ela conhece o “homem perfeito”. Mas será que ele é tudo isso mesmo? No decorrer do longa, a protagonista Andrea começa a desconfiar que o pretendente é “bom demais para ser verdade”. O filme tem a hilária humorista Iliza Shlesinger no papel principal.

Um Match Surpresa

Um Match Surpresa é uma divertida história de amor e enganos no mundo digital. No filme, Nina Dobrev (The Vampire Diaries) interpreta a protagonista Natalie, uma escritora que encontra “o match perfeito” em um aplicativo de namoro. Impulsiva, ela decide atravessar os Estados Unidos para surpreender o pretendente. Entretanto, ao chegar a Nova York, é a personagem quem leva uma grande surpresa. Além de Nina Dobrev, o elenco de Um Match Surpresa conta com Jimmy O. Yang (Space Force) e Darren Barnet (Eu Nunca).

Sintonizados no Amor

Sintonizados no Amor – também encontrado sob o título Um Beijo à Meia-Noite – é outra ótima sugestão para os fãs de Combinação Perfeita. No filme, os amigos de longa data Maggie e Jack tentam criar estratégias para aumentar a popularidade de um programa de rádio. Para conquistar os ouvintes, a dupla decide forjar um relacionamento amoroso. Mas o que deveria ser apenas uma encenação, acaba ganhando contornos bem mais sérios quando sentimentos reais começam a surgir. Sintonizados no Amor é protagonizado por Natalie Hall e Evan Williams.

Combinação Perfeita continua disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.