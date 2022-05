7 filmes da Netflix parecidos com De Volta Ao Baile

Com Rebel Wilson no papel principal, a comédia De Volta ao Baile conquistou o coração dos fãs da Netflix. Embora o filme tenha sido detonado pela crítica especializada, sua trama divertida e reviravoltas inusitadas estão fazendo o maior sucesso na plataforma. Quem já conferiu a hilária história quer saber: o que assistir em seguida?

“Após ficar em coma durante 20 anos por causa de uma acrobacia que deu errado, uma mulher quer viver seu sonho do ensino médio: ser a rainha do baile”, afirma a sinopse oficial do longa.

Junto com Rebel Wilson (Cats), o elenco de De Volta ao Baile conta com Sam Richardson (Veep), Justin Hartley (This is Us), Zoë Chao (Modern Love), Mary Holland (Alguém Avisa?) e Alicia Silverstone (As Patricinhas de Beverly Hills).

Listamos abaixo as 7 melhores comédias para assistir na Netflix após De Volta ao Baile; confira.

A Missy Errada

Assim como De Volta ao Baile, A Missy Errada falhou em conquistar a crítica especializada – mas se tornou um grande sucesso com o público da Netflix. O filme acompanha a história do protagonista Tim, um cara que acredita ter convidado a garota dos sonhos para passar as férias no Havaí. O que ele não esperava era ter mandado a mensagem para a Missy errada, uma jovem excêntrica que se envolve nas maiores confusões. A comédia é protagonizada por David Spade (Gente Grande) e Lauren Lapkus (Orange is the New Black).

Uma Ladra Sem Limites

Uma Ladra Sem Limites é considerado um dos melhores filmes de Melissa McCarthy, um verdadeiro ícone da comédia. No longa, o pacato Sandy Patterson faz de tudo para descobrir quem é a pessoa que está sujando seu nome e utilizando sua identidade para aplicar golpes. A culpada é Diana Budge, uma vigarista divertida que ganha a vida enganando pessoas na Flórida. Além de McCarthy como Diana, a comédia conta com Jason Bateman (Ozark) como Sandy.

Megarromântico

Um dos grandes trunfos de De Volta ao Baile é a hilária performance de Rebel Wilson como a protagonista Stephanie. A atriz também está em Megarromântico, outro grande sucesso da Netflix. No longa, Wilson interpreta Natalie, uma arquiteta que não acredita no amor. Após bater a cabeça, ela vê sua vida se transformar em uma verdadeira comédia romântica, cheia dos maiores clichês do gênero. Além de Rebel Wilson, o elenco de Megarromântico conta com Liam Hemsworth (Jogos Vorazes) e Priyanka Chopra (Quantico).

Desperados

Em Desperados, Nasim Pedrad (Aladim) interpreta a protagonista Wes, uma jovem que, após ficar bêbada com as amigas, decide enviar um e-mail constrangedor para seu maior crush. No dia seguinte, ela percebe o que fez e resolve embarcar em uma viagem para o México para apagar a mensagem antes que o pretendente a veja. Além da comediante, o elenco de Desperados conta também com Anna Camp (True Blood) e Lamorne Morris (New Girl).

Mistério no Mediterrâneo

Lançado em 2019, a comédia Mistério no Mediterrâneo se tornou um inusitado sucesso na Netflix. O filme figurou por semanas no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. No longa, um policial de Nova York e sua esposa cabeleireira tentam solucionar um misterioso assassinato a bordo do iate de um bilionário. O longa é protagonizado por duas grandes estrelas de Hollywood: Jennifer Aniston (Friends) e Adam Sandler (Joias Brutas). Seu elenco tem também Luke Evans (Velozes e Furiosos) e Gemma Arterton (Kingsman).

The F**k-It List

A comédia teen The F**k-It List faz sucesso na Netflix com uma temática criativa e uma história realmente hilária. O longa acompanha a história de Brett Blackmore, um estudioso e certinho aluno do ensino médio que tem sua vida abalada por uma brincadeira que acaba saindo pela culatra. Refletindo sobre os últimos dias da adolescência, ele decide criar uma lista de coisas que tem vontade de fazer – e embarca em uma divertida jornada para realizá-las. O elenco da comédia é formado por Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists), Marcus Scribner (She-Ra e as Princesas do Poder) e Madison Iseman (Annabelle 3).

O Pacote

Criada por Jake Szymanski (Os Caça-Noivas) e produzida por Ben Stiller (Trovão Tropical), O Pacote é garantia de risadas na Netflix. A trama do longa começa após um inusitado acidente que acontece durante uma viagem de adolescentes. Em uma divertida série de confusões, um grupo de amigos corre contra o tempo para que um deles consiga – literalmente – voltar inteiro para a casa. Em seu elenco, O Pacote conta com Daniel Doheny (Alex Strangelove), Geraldine Viswanathan (Não Vai Dar), Sadie Calvano (Why Women Kill), Luke Spencer Roberts (Fear the Walking Dead) e Eduardo Franco (Stranger Things).