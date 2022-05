7 filmes da Netflix parecidos com Os Opostos Sempre se Atraem

Os Opostos Sempre Se Atraem traz Omar Sy – o astro da popular série Lupin – como Ousmane Diakite, um divertido policial que, junto com um colega de longa data, acaba descobrindo uma sinistra conspiração criminosa. Quem já conferiu a trama do filme francês quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

Além de Omar Sy, o elenco principal de Os Opostos Sempre Se Atraem conta com Laurent Lafitte como François Monge, o colega de Ousmane. Na verdade, o filme é uma continuação da comédia de ação Os Opostos Se Atraem, lançada em 2012.

“Reunidos depois de uma década, dois policiais muito diferentes investigam um assassinato em uma cidade dividida que é palco de uma grande conspiração”, afirma a sinopse oficial do longa.

Listamos abaixo 7 filmes parecidos com Os Opostos Sempre Se Atraem para você assistir na Netflix; confira.

Zona de Confronto

O filme dinamarquês Zona de Confronto aposta em uma trama realista e repleta de reviravoltas. O longa faz um ótimo trabalho ao combinar intensas sequências de ação com a abordagem sensível de importantes temas sociais. Em seu lançamento original, o longa também figurou no Top 10 da Netflix.

Em Zona de Confronto, dois policiais acabam encurralados em um confronto cultural incitado pela violência da própria polícia. Durante uma patrulha de rotina, os protagonistas Jens e Mike ficam presos em uma vizinhança revoltada – e embarcam em uma alucinante jornada pela sobrevivência.

Samba

Se você curtiu Os Opostos Sempre Se Atraem pela excelente performance de Omar Sy como o protagonista Ousmane, Samba é uma ótima opção para assistir em seguida. Lançado originalmente em 2014, o filme tem um clima bem diferente da nova comédia de ação da Netflix.

Em Samba, uma executiva estressada e um imigrante ambicioso criam uma inesperada conexão. Após viverem um vínculo extraordinário, a dupla faz de tudo para impedir a deportação do protagonista titular. Além de Omar Sy, o drama francês conta com Charlotte Gainsbourg e Tahar Rahim em seu elenco.

Cabras da Peste

Assim como Os Opostos Sempre Se Atraem, Cabras da Peste acompanha a história de dois divertidos policiais que se envolvem em uma inusitada investigação. Mas no filme brasileiro, missão da dupla é encontrar Celestina – uma cabritinha perdida que protagoniza as maiores confusões.

Investigando o paradeiro da cabra, os protagonistas Trindade e Bruceuilis acabam se deparando com bandidos perigosos. A trama levanta a questão: será que vai dar bode? O divertido Cabras da Peste tem Matheus Nachtergaele e Edmilson Filho nos papéis principais. Letícia Lima, Leandro Ramos e Juliano Cazarré também estão no elenco.

Sozinhos em Paris

O filme francês Sozinhos em Paris mistura comédia e ação em uma história imprevisível e divertida. Na trama, o policial Gervais faz de tudo para capturar um ladrão que o engana repetidamente. Será que o atrapalhado detetive conseguirá prender seu maior inimigo?

Para conferir essa resposta, assinantes da Netflix devem assistir a trama de Sozinhos em Paris. Em seu lançamento original, o longa garantiu grandes elogios da crítica especializada. O elenco de Sozinhos em Paris é liderado por Éric Judor e Ramzy Bedia, com participação de Benoit Magimel.

Troco em Dobro

Assim como Os Opostos Sempre Se Atraem, Troco em Dobro mistura comédia e ação no estilo “buddy cop”. Ou seja: sua dupla de protagonistas vive as maiores aventuras e confusões. Lançado originalmente em 2020, o longa conquistou o coração do público e dividiu a opinião da crítica especializada.

Em Troco em Dobro, Spenser, um ex-policial e ex-presidiário, e o aspirante a lutador Hawk se unem para investigar uma conspiração ligada à morte de dois policiais de Boston. O longa é protagonizado por Mark Wahlberg e Winston Duke. O rapper Post Malone faz uma participação especial.

Pegando Fogo

O drama americano Pegando Fogo, lançado originalmente em 2015, também conta com uma ótima performance de Omar Sy. O filme conta a história de um chef de cozinha que, após destruir sua carreira com arrogância e imprudência, volta a Londres para tentar se redimir e recuperar o prestígio.

Pegando Fogo é protagonizado por Bradley Cooper como o chefe Adam Jones. Omar Sy integra o elenco do longa como Michel, um ex-amigo de Adam que retorna para acertar contas com o protagonista. O drama conta também com Emma Thompson, Sienna Miller, Uma Thurman, Lily James e Jamie Dornan.

Zerando a Vida

Com Adam Sandler no papel principal, Zerando a Vida é uma das comédias de ação mais populares na Netflix. No longa, a vida de um gerente de banco é virada de cabeça para baixo quando um velho amigo forja a morte dos dois e eles decidem começar tudo de novo. A partir daí, o longa acompanha as surpreendentes aventuras da dupla.

Em Zerando a Vida, David Spade interpreta o gerente de banco Charlie. Adam Sandler, por sua vez, vive Max, o responsável pelo sumiço da dupla. O elenco de Zerando a Vida conta também com Paula Patton, Kathryn Hahn, Nick Swardson, Matt Walsh, Renée Taylor, Sean Astin e Natasha Leggero.