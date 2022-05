7 filmes da Netflix parecidos com Posto de Combate

Inspirado em uma história real, Posto de Combate se tornou um enorme sucesso no catálogo brasileiro da Netflix. O longa de guerra conquistou o público nacional com uma trama eletrizante, repleta de ação, tensão e reviravoltas. Quem já assistiu ao filme quer saber: o que ver em seguida na plataforma?

“Uma pequena unidade de soldados americanos em uma base no Afeganistão enfrenta um ataque esmagador do Talibã na Batalha de Kamdesh”, indica a sinopse oficial de Posto de Combate na Netflix.

Baseado no livro “Posto de Combate: Uma História Não Contada de Bravura Americana”, do jornalista Jake Tapper, o hit da Netflix conta com Scott Eastwood (Instinto Assassino), Orlando Bloom (O Senhor dos Anéis) e Caleb Landry Jones (Corra!) no elenco.

Listamos abaixo os 7 filmes da Netflix que os fãs de Posto de Combate precisam assistir; confira.

O Resgate do Soldado Ryan

Nada melhor do que começar a lista com um verdadeiro clássico do cinema. Lançado originalmente em 1998, o longa de Steven Spielberg é famoso por sua caracterização realista do “teatro da guerra” – particularmente da Invasão à Normandia, um dos momentos mais importantes da Segunda Guerra Mundial.

Ambientado após o Dia D, O Resgate do Soldado Ryan acompanha a história de um capitão que comanda um grupo de soldados atrás das linhas inimigas, com o objetivo de encontrar um paraquedista perdido. O elenco do longa conta com Tom Hanks (Forrest Gump), Matt Damon (Perdido em Marte), Vin Diesel (Velozes & Furiosos) e outros astros.

Dunkirk

Também ambientado na Segunda Guerra Mundial, Dunkirk conquistou a crítica especializada em 2017. Dirigido por Christopher Nolan, o longa foi indicado a 8 categorias do Oscar – incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Até hoje, Dunkirk é considerado um dos filmes de guerra mais impressionantes de todos os tempos, graças à sua excelência visual.

A história de Dunkirk se passa em 1940, em um dos momentos mais conturbados da Segunda Guerra Mundial. Contado sob a perspectiva do Exército, Marinha e Força Aérea, o longa acompanha a história de militares e civis que lutam com todas as forças para evacuar o exército britânico do norte da França. O elenco de Dunkirk tem Barry Keoghan (Eternos) e o popstar Harry Styles.

Falcão Negro em Perigo

Assim como O Resgate do Soldado Ryan, Falcão Negro em Perigo é um clássico do cinema de guerra. Lançado em 2001, o longa é uma produção de Ridley Scott. Sua história é baseada no livro homônimo de não-ficção, escrito pelo jornalista Mark Bowden. O filme acompanha a história do cerco americano à Mogadishu (a capital da Somália), ocorrido em 1993.

No longa, tropas americanas tentam capturar integrantes de um grupo militante somali. Porém, um contra-ataque derruba seus helicópteros e causa muitas baixas. Falcão Negro em Perigo impressiona por seu elenco de estrelas, formado por Josh Harnett (Pearl Harbor), Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi), Tom Hardy (Venom) e Orlando Bloom (O Senhor dos Anéis).

Castelo de Areia

Assim como vários outros itens da lista, Castelo de Areia é baseado em uma história real. Dirigido pelo cineasta brasileiro Fernando Coimbra – famoso pelo thriller O Lobo Atrás da Porta – o longa foi lançado pela Netflix em 2017. Castelo de Areia acompanha a história de Matt Ocre, um jovem soldado do Exército Americano que recebe uma difícil missão na Guerra do Iraque.

Em Castelo de Areia, o soldado Matt Ocre é escolhido para reparar o fornecimento de água em uma vila hostil da região de Baqubah. O longa faz um ótimo trabalho ao abordar os rigores da guerra e a esperança que surge nos locais mais inesperados. O protagonista é interpretado por Nicholas Hoult, de filmes como X-Men: Primeira Classe e Mad Max: Estrada da Fúria.

Mosul

Mosul faz sucesso na Netflix ao abordar um lado pouco conhecido da Guerra do Iraque: a luta das forças iraquianas contra o crescente domínio do Estado Islâmico. Dirigido por Matthew Michael Carnahan, o longa adapta para as telas a Batalha de Mosul, ocorrida em 2016. Em seu lançamento original, o filme foi muito elogiado por suas intensas sequências de ação.

Mosul foca na história de um jovem policial que, após ser salvo por um esquadrão paramilitar iraquiano, se une aos combatentes na luta contra o Estado Islâmico em meio à dizimada cidade de Mosul. Garantia de tensão na Netflix, Mosul também conquistou a crítica especializada, garantindo 84% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O Cerco de Jadotville

Embora não seja ambientado na Guerra do Afeganistão, O Cerco de Jadotville tem um clima muito parecido com o de Posto de Combate. Lançado em 2016, o filme é uma produção de Richie Smyth. Também baseado em uma história real, o longa adapta para as telas o livro “Jadotville: A Batalha Esquecida do Exército Irlandês”.

O Cerco de Jadotville, com o título indica, acompanha uma operação militar na cidade de Jadotville, na África do Sul. Ambientado nos anos 60, o longa conta a história de um batalhão de soldados irlandeses que, em uma missão de paz, é cercado por mercenários e abandonado pelos superiores. O filme é protagonizado por Jamie Dornan, o Christian Grey da franquia 50 Tons de Cinza.

Máquina de Guerra

Máquina de Guerra é um filme bem diferente de Posto de Combate – mas que também tem tudo para conquistar os fãs do drama militar. Na verdade, Máquina de Guerra é uma comédia de humor negro. Inspirado em uma história real, o longa apresenta uma versão ficcionalizada das experiências do General Stanley McChrystal.

Para evitar problemas, Máquina de Guerra troca o nome do protagonista para General Glen McMahon. No filme, Brad Pitt interpreta um militar vaidoso, que enfrenta a oposição de inimigos, aliados e burocratas enquanto tenta liderar uma massiva operação no Afeganistão. Além de Brad Pitt, o elenco do longa conta com Tilda Swinton (Doutor Estranho) e Anthony Michael Hall (O Cavaleiro das Trevas).

Posto de Combate está na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.