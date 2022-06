7 filmes da Netflix parecidos com Spiderhead

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o thriller de ficção científica Spiderhead se tornou um enorme sucesso. Na plataforma, o longa superou longas aclamados e garantiu a medalha de prata no Top 10 brasileiro. Quem já conferiu a trama quer saber: o que assistir em seguida no streaming?

“Em uma penitenciária de última geração, um detento participa de um experimento com drogas que controlam as emoções para um gênio da indústria farmacêutica”, afirma a sinopse oficial de Spiderhead na Netflix.

Um dos grandes trunfos de Spiderhead é seu impressionante elenco de estrelas. Chris Hemsworth (Thor), Miles Teller (Top Gun: Maverick) e Jurnee Smollett (Aves de Rapina) dão um show no novo longa.

Listamos abaixo 7 filmes da Netflix que os fãs de Spiderhead precisam assistir; confira.

Sombra Lunar

Assim como Spiderhead, Sombra Lunar é um criativo thriller de ficção científica. Ambientado em um cenário futurista, o longa acompanha a história de um investigador policial que desenvolve uma grande obsessão por uma misteriosa serial killer – e coloca a própria sanidade em risco para capturá-la.

Em sua estreia original, Sombra Lunar fez muito sucesso na Netflix. O filme, no entanto, dividiu a opinião da crítica especializada, com 58% de aprovação no Rotten Tomatoes. Protagonizado por Boyd Holbrook (Narcos), o filme conta com Michael C. Hall (Dexter) e Cleopatra Coleman (Dopesick) no elenco.

Anon

Com uma história imprevisível e repleta de reviravoltas, Anon é um dos suspenses policiais mais populares da Netflix. A trama do longa se passa em um futuro em que a tecnologia transforma a privacidade em uma ideia completamente obsoleta – parece familiar, certo?

Nesse cenário complicado, um detetive tenta investigar um serial killer que foi deletado de todas as imagens em arquivo. Um dos grandes trunfos do longa é seu desfecho surpreendente, que deixa muitos espectadores de boca aberta. O filme é protagonizado por Clive Owen (Closer) e Amanda Seyfried (Meninas Malvadas).

The Titan

Fãs de Spiderhead vão reconhecer rapidamente o clima de The Titan. Afinal, o tom dos dois filmes é muito parecido. Porém, as tramas são bastante diferentes. The Titan acompanha a história de um soldado que passa por uma transformação genética radical para salvar a humanidade.

Porém, após presenciar as terríveis mudanças, a esposa do protagonista passa a temer que ele esteja se tornando mais criatura do que homem. O longa também faz uma interessante reflexão sobre o que significa “ser humano”. O elenco de The Titan é liderado por Sam Worthington (Avatar) e Taylor Schilling (Orange is the New Black).

Power

Como os fãs já sabem, Spiderhead conta a história de presidiários que são obrigados a passar por um misterioso teste farmacêutico. Dessa forma, a premissa de Power é bastante parecida com a do novo longa de Chris Hemsworth. O filme chegou à Netflix em 2020, e fez muito sucesso com os assinantes da plataforma.

Protagonizado por Jamie Foxx (O Espetacular Homem-Aranha), Dominique Fishback (The Deuce) e Joseph Gordon-Levitt (500 Dias com Ela), Power acompanha a história de um ex-soldado, uma adolescente e um policial que agitam New Orleans em busca de uma pílula que desperta super poderes temporários.

Awake

Eletrizante, imprevisível e repleto de reviravoltas, Awake é um dos suspenses mais emocionantes da Netflix. Ambientado em um mundo pós-apocalíptico, o longa é repleto de ação, emoção e metáforas sobre a existência humana. Em sua estreia original, o filme garantiu grande popularidade no catálogo internacional da plataforma.

A história de Awake começa depois que um incidente global impede a humanidade de dormir. Nesse cenário caótico, uma ex-militar problemática luta para salvar a família e enfrenta o caos na sociedade e na própria mente. O longa é protagonizado por Gina Rodriguez (Jane the Virgin), e conta também com Ariana Greenblatt (Vingadores: Ultimato) no elenco.

Mudo

Mudo é um thriller futurista de Duncan Jones, o visionário diretor da ficção científica Lunar. Ambientado em um futuro não tão distante, o longa conta a história de um homem mudo que procura por sua namorada desaparecida no impiedoso submundo de Berlim – onde todos são suspeitos e nada é o que parece.

O longa é ancorado por uma excelente performance de Alexander Skarsgård – de filmes como O Homem de Norte e séries como Big Little Lies – como o protagonista Leo. O elenco do longa conta também com Paul Rudd (Homem-Formiga), Justin Theroux (Homem de Ferro 2), Florence Kasumba (Pantera Negra) e Robert Sheehan (The Umbrella Academy).

Mãe X Androides

O suspense pós-apocalíptico Mãe X Androides também é uma ótima sugestão para os fãs de Spiderhead. A trama do longa se passa em um mundo distópico, desolado assolado pela revolta das máquinas. Nessa “terra arrasada”, uma jovem grávida procura desesperadamente por um lugar seguro para dar à luz.

Mãe X Android é uma produção de Mattson Tomlin, o roteirista de Power. O longa é protagonizado por Chloë Grace Moretz (Carrie, a Estranha) como a jovem Georgia Olsen. O elenco do thriller conta também com Algee Smith (Euphoria) e Raúl Castillo (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas).

Spiderhead está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

