7 filmes de ação atuais da Netflix que vão fazer você pirar

A Netflix tem investido pesado na produção de conteúdo original – desde filmes até séries, passando também por documentários e especiais. Só no gênero de ação, a plataforma lançou alguns dos filmes mais eletrizantes e surpreendentes dos últimos tempos.

Na Netflix, você pode encontrar filmes de ação dos mais diversos subgêneros. Existem longas que misturam ação com comédia, produções que apostam em temáticas mais sérias, e filmes que não economizam no sangue e violência.

Além disso, a plataforma colabora com alguns dos diretores (e atores) mais famosos do gênero, atraindo assim a atenção de fãs do mundo todo.

Com isso em mente, confira abaixo 7 filmes recentes de ação que vão fazer você pirar na Netflix!

Agente Oculto

Agente Oculto é, definitivamente, um dos mais populares filmes de ação da Netflix. Lançado em 2022, e dirigido pelos Irmãos Russo (de Vingadores: Ultimato), o longa se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Ryan Gosling (La La Land) e Chris Evans (Capitão América).

Em Agente Oculto, Court Gentry, um ex-agente da CIA, descobre alguns dos maiores segredos da organização. A partir daí, Lloyd Hansen, um antigo colega de Gentry, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Para se livrar do psicopata, o protagonista conta com a ajuda da agente Dani Miranda.

Interceptor

Produzido na Austrália, o filme de ação Interceptor também chegou ao catálogo da Netflix em 2022. O filme é protagonizado por Elsa Pataky (Velozes e Furiosos), que na vida real, é esposa de Chris Hemsworth, o Thor do MCU. Luke Bracey (Point Break) também está no elenco.

Interceptor acompanha a história da tenente J.J. Collins. Após um ataque a uma base interceptadora de mísseis, ela se torna a única sobrevivente – e embarca em uma jornada eletrizante para deter, sozinha, um plano terrorista que ameaça os Estados Unidos.

O Homem de Toronto

Se você curte filmes que misturam ação e comédia, O Homem de Toronto é a melhor sugestão para assistir na Netflix. Uma produção original da plataforma, o filme é protagonizado por Kevin Hart (Operação Supletivo) e Woody Harrelson (True Detective).

O Homem de Toronto conta a história de Teddy, um homem desastrado que, após ter a identidade trocada, é obrigado a se unir a um famoso assassino na esperança de continuar vivo. Juntos, os personagens embarcam nas maiores aventuras e confusões.

O Projeto Adam

O Projeto Adam mistura ação e ficção científica em uma história para toda a família. Lançado na Netflix em 2022, o longa foi elogiado por público e crítica. Ryan Reynolds (Deadpool), Mark Ruffalo (Mulher-Hulk: Defensora de Heróis) e Walker Scobell (Percy Jackson) lideram o elenco.

Em O Projeto Adam, após viajar no tempo e ir parar, sem querer, em 2022, o piloto de combate Adam Reed se une à sua versão de 12 anos de idade para salvar o futuro. Mas para isso, ele precisa encarar com novos olhos sua complicada relação com o pai.

Lou

Para quem gosta de filmes de ação mais “adultos”, que abordam temas importantes e não economizam na violência, Lou é uma boa pedida. O filme chegou à Netflix em 2022, com Jurnee Smollett (Aves de Rapina) e Allison Janney (Eu, Tonya) nos papéis principais.

Lou conta a história de Lou Adell, uma mulher dura e solitária que leva uma vida pacata acompanhada apenas por um cachorro. Porém, a rotina da protagonista é virada de cabeça para baixo quando sua vizinha pede ajuda para resgatar a filha pequena, que foi sequestrada pelo próprio pai.

Meu Nome é Vingança

O thriller de ação Meu Nome é Vingança, produzido na Itália, estreou na Netflix em 2022. Na época, o longa conquistou fãs no mundo inteiro, permanecendo semanas no Top 10 da plataforma. Violento e sombrio, o filme é recomendado para maiores de 16 anos.

Em Meu Nome é Vingança, um assassino profissional da máfia abandona o mundo do crime para começar uma nova vida com a família. Porém, quando sua esposa e cunhado são mortos por antigos rivais, ele embarca em uma brutal jornada de vingança, acompanhado pela filha de 16 anos.

Blackout

Blackout é uma eletrizante mistura de ação, aventura e suspense. O filme, que tem direção de Joe Macaroni (O Hóspede Penetra), traz Josh Duhamel (Casamento Armado) no papel principal. O elenco conta também com Abbie Cornish (Sem Limites), Omar Chaparro (Luca) e Nick Nolte (The Mandalorian).

Na trama de Blackout, o protagonista Cain, um agente infiltrado da DEA, acorda com amnésia em um manicômio mexicano. Enquanto vários cartéis de drogas o procuram, ele gradualmente recupera as memórias, e aí, inicia uma intensa investigação para descobrir a verdade.

Todos os filmes listados acima estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.