7 filmes de ação da Netflix para assistir após Instinto Assassino

Subestimado pela crítica especializada, o thriller Instinto Assassino se tornou um inesperado sucesso na Netflix. Desde sua estreia, o longa galgou inúmeras posições no ranking da plataforma e figurou no Top 10 de vários países – incluindo o Brasil. Quem já conferiu a trama quer saber: o que assistir em seguida?

“Para investigar a morte misteriosa do irmão, um homem em liberdade condicional vai para uma ilha remota, onde se vê obrigado a encarar seu passado sombrio”, afirma a sinopse oficial do longa.

Continua depois da publicidade

Instinto Assassino é protagonizado por Scott Eastwood (Velozes e Furiosos), e conta também com Famke Janssen (X-Men), Tyrese Gibson (Velozes e Furiosos) e Mel Gibson (Coração Valente) no elenco.

Listamos abaixo 7 filmes de ação e suspense para assistir após Instinto Assassino na Netflix; confira.

O Resgate: O Dia da Redenção

Se você curtiu Instinto Assassino por seu alto nível de tensão, O Resgate: O Dia da Redenção é a opção perfeita para assistir em seguida. A trama começa quando uma arqueóloga é sequestrada e mantida como refém no Marrocos. Seu marido, um herói de guerra, é forçado a encarar os fantasmas do passado e sujar as mãos de sangue para resgatá-la. Com intensas cenas de ação, o longa é protagonizado por Gary Dourdan (da série CSI) e Serinda Swan (Smallville: As Aventuras do Superboy).

Ajuste de Contas

Assim como Instinto Assassino, Ajuste de Contas se tornou um inesperado sucesso na Netflix. Protagonizado por Nicolas Cage – em mais uma performance excêntrica – o filme de ação acompanha a história de um presidiário que, ao ser diagnosticado com uma doença incurável e fatal, ganha a permissão de deixar a cadeia. Em liberdade, ele precisa tomar uma importante decisão: passar seus últimos dias com a família ou buscar vingança contra os responsáveis por sua prisão.

Proud Mary – A Profissional

Produzido pelo cineasta Babak Najafi (famoso pelo filme Invasão a Londres), Proud Mary – A Profissional faz sucesso na Netflix com intensas cenas de ação. No longa, Taraji P. Henson (Estrelas Além do Tempo) interpreta uma assassina de aluguel que coloca a própria vida em risco para proteger uma criança. Mesmo sem intenção, a protagonista Mary acaba arrastada para uma verdadeira guerra no submundo do crime. Além de Taraji, o elenco de Proud Mary conta com Danny Glover (A Cor Púrpura) e Xander Berkeley (Salem).

Redenção

Lançado em 2013, Redenção é um filme de ação protagonizado por um dos maiores astros do gênero: Jason Statham. No longa, o astro de Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw interpreta Joseph Smith, um ex-soldado das Forças Especiais que, após servir no Afeganistão, decide retornar a uma vida pacata em Londres. Assombrado pelos fantasmas da guerra, o protagonista cria uma grande conexão com uma freira, se envolve no mundo do crime organizado e decide perseguir um serial killer que tortura e mata prostitutas.

Implacável

Aclamado pela crítica especializada – principalmente por suas eletrizantes sequências de ação – o filme britânico Implacável é uma ótima sugestão para os fãs de Instinto Assassino. O longa traz Scott Adkins (Doutor Estranho) como Cain Burgess, um cara durão que vai parar na cadeia após ser traído pelo irmão agiota. Endurecido pela vida na prisão, ele consegue fugir em uma “saidinha” temporária – e a partir daí, embarca em uma jornada de vingança contra os antigos inimigos. Além de Scott Adkins, o elenco de Implacável tem Craig Fairbrass (EastEnders) e Thomas Turgoose (This is England).

O Cobrador de Dívidas

O filme O Cobrador de Dívidas, assim como Implacável, é protagonizado por Scott Adkins. O longa acompanha a história de um instrutor de artes marciais falido que aceita fazer um bico perigoso: cobrar dívidas para um mafioso junto com um bandido veterano. Em um fim de semana de muita ação e aventura, o protagonista French se envolve em situações perigosas no mundo do crime organizado.

A Fera

Uma mistura de ação e suspense, A Fera é comparado e outro grande sucesso do gênero: Busca Implacável (protagonizado por Liam Neeson). O filme italiano conta a história de Leonida, um veterano das Forças Especiais que embarca em uma jornada perigosa – e extremamente violenta – para resgatar a filha, sequestrada por uma organização criminosa. A situação fica ainda mais difícil quando o protagonista passa a ser considerado um dos principais suspeitos do crime. Um dos grandes trunfos do longa é seu final surpreendente, que tem tudo para deixar os espectadores de cabelo em pé.

Instinto Assassino continua disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.