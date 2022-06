7 filmes de ação da Netflix para ver após O Homem de Toronto

Com Kevin Hart e Woody Harrelson nos papéis principais, O Homem de Toronto se tornou um grande sucesso na Netflix. Logo após sua estreia, o longa garantiu posições de destaque no Top 10 internacional da plataforma, conquistando também o público brasileiro. Quem já maratonou o filme de ação e comédia quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“Um caso de identidade trocada obriga um homem desastrado a se unir a um famoso assassino na esperança de continuar vivo”, afirma a sinopse oficial de O Homem de Toronto na Netflix.

Continua depois da publicidade

Criado por Patrick Hughes, de Dupla Explosiva, O Homem de Toronto conta também com Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), Ellen Barkin (Linda de Morrer) e Lela Loren (Altered Carbon) no elenco principal.

Listamos abaixo 7 filmes de ação e comédia para maratonar na Netflix após O Homem de Toronto; confira.

Os Opostos Sempre Se Atraem

Se você curtiu O Homem de Toronto, tem tudo para gostar também de Os Opostos Sempre Se Atraem. Produzido na França, o filme faz muito sucesso na Netflix. Seu grande trunfo é a inegável química entre os personagens principais, vividos por Omar Sy (Lupin) e Laurent Lafitte (A Origem do Mundo).

Os Opostos Sempre Se Atraem é a continuação de um filme de 2012. Porém, não é necessário assistir ao longa original para curtir a sequência. A trama de ação acompanha a história de Ousmane e François, dois policias bem diferentes que tentam desvendar um misterioso assassinato. Porém, a dupla acaba descobrindo uma sinistra conspiração.

Perda Total

Criada por Kyle Newacheck (Workaholics) e Anders Holm (Brooklyn Nine-Nine), Perda Total é garantia de risadas e muita ação na Netflix. O longa chegou ao catálogo brasileiro da Netflix em 2018, e embora tenha falhado em conquistar a crítica especializada (com 18% no Rotten Tomatoes), fez muito sucesso com os assinantes da plataforma.

Perda Total acompanha a história de três amigos que trabalham em um luxuoso hotel. Quando o estabelecimento é tomado por um violento grupo terrorista, o trio embarca em uma jornada eletrizante para salvar o dia. O longa tem Adam DeVine (Modern Family), Blake Anderson (Disjointed) e o roteirista Anders Holm nos papéis principais.

Alerta Vermelho

Protagonizado por Dwayne Johnson (Velozes & Furiosos), Gal Gadot (Mulher-Maravilha) e Ryan Reynolds (Deadpool), Alerta Vermelho é um dos projetos mais ambiciosos da Netflix. Lançado em 2021, o longa mistura comédia e aventura em uma trama imprevisível, repleta de reviravoltas e intensas sequências de ação.

Em Alerta Vermelho, um agente do FBI persegue o ladrão de arte mais procurado do mundo. O que ele não esperava era ter que se aliar ao inimigo para prender uma intrépida criminosa internacional. Produzido por Rawson Marshall Thurber (Família do Bagulho), o filme entrou para o ranking de filmes mais assistidos da Netflix.

Roubo nas Alturas

Lançado em 2011 e dirigido por Brett Ratner (X-Men: O Confronto Final), Roubo nas Alturas tem uma temática bastante inusitada. No longa, os funcionários de um condomínio de elite, em Nova York, descobrem que o patrão limpou suas contas de aposentadoria. Como vingança e retribuição, eles planejam um ousado assalto.

Em sua estreia original, Roubo nas Alturas dividiu a opinião da imprensa especializada. O roteiro do longa foi bastante criticado. As performances do elenco, por outro lado, receberam grandes elogios. Falando em elenco, Roubo nas Alturas conta com Casey Affleck (Manchester à Beira-Mar), Eddie Murphy (Dr. Dolittle), Alan Alda (História de um Casamento) e Ben Stiller (Entrando Numa Fria).

Um Crime Para Dois

Sucesso de público e crítica, Um Crime Para Dois mistura ação, comédia e romance na Netflix. O filme acompanha a história de Jibran e Leilani, um casal à beira da separação que acaba envolvido em um misterioso assassinato. A partir daí, eles começam uma jornada imprevisível em busca do verdadeiro culpado.

Um dos aspectos mais elogiados de Um Crime Para Dois é a química do casal protagonista, interpretado por Kumail Nanjiani (Eternos) e Issa Rae (Insecure). O elenco do longa conta também com Anna Camp (True Blood), Catherine Cohen (O Que Fazemos nas Sombras), Paul Sparks (O Mestre do Show) e Moses Storm (Sunnyside).

Troco em Dobro

Entre as comédias de ação da Netflix, Troco em Dobro é, sem sombra de dúvidas, uma das mais populares. Lançado em 2020, o longa foi assistido por mais de 85 milhões de assinantes em seu mês de estreia. O filme é uma produção de Neal H. Moritz (Velozes & Furiosos), com direção de Peter Berg (Hancock) e roteiro de Brian Helgeland (Sobre Meninos e Lobos).

Troco em Dobro conta a história de Spenser, um ex-policial e ex-presidiário, e do aspirante a lutador Hawk. Os protagonistas se unem para investigar uma conspiração ligada à morte de dois oficiais da polícia de Boston. O filme traz Mark Wahlberg (Transformers) e Winston Duke (Pantera Negra) nos papéis principais.

Um Espião e Meio

Se você curtiu O Homem de Toronto pela divertida performance de Kevin Hart, tem tudo para gostar também de Um Espião e Meio. Afinal, a comédia de ação também traz o astro em um papel hilário. Embora tenha sido detonado pela crítica especializada, o longa ganhou o coração do público e se tornou um grande sucesso de bilheteria.

Em Um Espião e Meio, um agente da CIA conta com a ajuda de um atrapalhado amigo da época da escola para desvendar um grande mistério e enfrentar um violento terrorista. Além de Kevin Hart, o elenco do longa conta também com Dwayne Johnson (Jumanji), Amy Ryan (The Office), Aaron Paul (Breaking Bad) e Jason Bateman (Ozark).

O Homem de Toronto está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.