7 filmes de fantasia da Netflix para ver após Terra dos Sonhos

O filme de fantasia que todo mundo está vendo, Terra dos Sonhos, já estreou na Netflix, com Jason Momoa como um dos protagonistas. O longa está em primeiro no top 10 do streaming, superando várias outras produções.

Após Terra dos Sonhos, os fãs se perguntam qual o próximo filme do gênero para assistir em seguida na plataforma de streaming.

“Uma destemida jovem órfã embarca em uma jornada pela terra dos sonhos para encontrar uma pérola mágica e realizar seu maior desejo”, diz a sinopse.

Jason Momoa, Marlow Barkley, Chris O’Dowd, Kyle Chandler, Weruche Opia, India de Beaufort e Humberly González fazem parte do elenco.

Listamos abaixo sete filmes de fantasia para assistir na Netflix após Terra dos Sonhos, com Momoa no elenco; confira.

Stardust: O Mistério da Estrela

O filme Stardust: O Mistério da Estrela, lançado em 2007, é uma das grandes produções que contou com um elenco de invejar. Além de trazer Michelle Pfeiffer e Robert De Niro, os astros Henry Cavill, Sienna Miller, Charlie Cox e Ian McKellen, também estão presentes.

“Para ganhar o coração de sua amada, um jovem chamado Tristan se aventura em um reino de fadas para recuperar uma estrela. Ele, a estrela e uma mulher chamada Yvaine precisam enfrentar um pirata e um grupo de bruxas malvadas”, diz a sinopse.

A Múmia

O clássico filme de 1999, estrelado por Brendan Fraser, é um dos melhores projetos do ator em sua carreira. A Múmia ainda rendeu mais dois filmes, bem como um reboot com Tom Cruise em 2017.

“Um grupo americano de arqueólogos acaba ressuscitando uma múmia amaldiçoada. Um aventureiro e um desajeitado arqueólogo precisam deter esse espírito do mal”, afirma a sinopse do filme.

Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos

A adaptação baseada em na famosa franquia de jogos, Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos traz o astro de Vikings, Travis Fimmel, como um dos protagonistas. Apesar da boa bilheteria na época, a Universal Studios não anunciou uma sequência.

“Humanos e orcs se enfrentam quando guerreiros de Draenor chegam a Azeroth através de um portal. Viaje nesta história fantástica baseada num jogo de videogame”, revela a sinopse do filme.

Van Helsing – O Caçador de Monstros

Estrelado por Hugh Jackman (Logan), Kate Beckinsale (Click) e Robbie Coltrane (Harry Potter), Van Helsing – O Caçador de Monstros é um filme para aqueles que amam fantasia e terror juntos. O longa-metragem foi lançado em 2004, adaptando Drácula, romance escrito por Bram Stoker.

“O caçador de vampiros Van Helsing viaja para uma região misteriosa da Europa para tentar derrotar o Conde Drácula, o Lobisomem e o monstro de Frankenstein”, diz a sinopse de Van Helsing – O Caçador de Monstros.

Monty Python em Busca do Cálice Sagrado

Um clássico filme que funciona como uma sátira do rei Arthur, Monthy Pyton em Busca do Cálice Sagrado foi lançado em 1975, com John Cleese (Clifford – O Gigante Cão Vermelho) e Graham Chapman (A Vida de Brian) como principais estrelas.

“O grupo de comédia Monty Python reconta a lenda do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda na busca pelo Cálice Sagrado”, afirma a sinopse oficial do filme.

A Escola do Bem e do Mal

Lançado ainda neste ano pela Netflix, A Escola do Bem e do Mal adapta os livros de Soman Chainani, mostrando uma escola de magia repleta de jovens poderosas. Além de trazer a estrela da Marvel, Charlize Theron, o elenco conta com Cate Blanchett, Sophia Wylie, Sophia Anne Caruso, entre outros.

“A atriz Charlize Theron interpreta uma das professoras desta escola mágica onde os heróis e vilões dos contos de fadas são treinados”, conta a sinopse do longa-metragem.

A Bela e a Fera

A versão de 2014 do conto de A Bela e a Fera é pouco lembrada e ofuscada pelo filme de 2017, que foi estrelado por Emma Watson. Nesta adaptaçãofrancesa, a atriz Léa Seydoux (007 – Sem Tempo Para Morrer) vive Bela, enquanto Vincent Cassel (Cisne Negro) e a Fera.

“Nesta incrível versão do clássico conto de fadas, a beça e corajosa filha de um mercador torna-se prisioneira de uma fera assustadora”, revela a sinopse do filme.

Terra dos Sonhos, com Jason Momoa, está disponível na Netflix.

