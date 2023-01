7 filmes de ficção científica da Netflix para assistir após JUNG_E

JUNG_E, um surpreendente filme de ficção científica, está fazendo o maior sucesso na Netflix! Produzido na Coreia do Sul, o longa estreou no início de 2023 na plataforma, não demorando nem 24 horas para figurar no Top 10 do streaming. Por isso, quem já conferiu a trama quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“Num futuro pós-apocalíptico, uma pesquisadora lidera os esforços de pôr fim a uma guerra civil. Para isso, clona o cérebro de uma destemida capitã do exército: sua mãe”, afirma a sinopse oficial de JUNG_E.

Esse drama de ficção científica tem direção de Yeon Sang-ho (Profecia do Inferno) e atores como Kang Soo-youn, Kim Hyun-joo e Ryu Kyung-soo no elenco.

Listamos abaixo 7 filmes futuristas, surpreendentes e cheios de reviravoltas que tem tudo para agradar os fãs de JUNG_E na Netflix; confira!

Extinção

Assim como JUNG_E, o filme de ficção científica Extinção acompanha a luta de um escolhido (ou escolhida, no caso do longa sul-coreano) que se torna a única esperança para a salvação da humanidade. Michael Pena (Homem-Formiga) e Lizzy Caplan (Meninas Malvadas) lideram o elenco.

Em Extinção, temos a história de Peter, um pai de família que, após ser atormentado por sonhos sobre uma terrível invasão alienígena, vê seu pesadelo se tornar realidade quando uma força extraterrestre ataca o planeta Terra. A partir daí, embarca em uma jornada eletrizante para salvar o mundo.

Passageiro Acidental

Se você gosta de filmes de ficção científica com grandes dilemas éticos em suas tramas, Passageiro Acidental é uma boa sugestão para assistir após JUNG_E. O longa também se destaca por seu elenco, que conta com Anna Kendrick (Crepúsculo), Toni Collette (Hereditário) e Shamier Anderson (John Wick 4).

Passageiro Acidental conta a história de três tripulantes de uma nave espacial que, em uma missão de dois anos para Marte, enfrentam um dilema fatal depois que um passageiro inesperado coloca todos em risco. O filme traz interessantes discussões sobre o valor da vida humana e o papel do sacrifício coletivo.

Elysium

Lançado originalmente em 2013, Elysium é ambientado em uma distopia futurista na qual os ricos vivem em tranquilidade e os pobres ficam com as sobras – o que não é muito diferente do panorama atual. O elenco do filme conta com Jodie Foster (O Silêncio dos Inocentes), Matt Damon (Perdido em Marte) e Wagner Moura (Narcos).

A trama de Elysium se passa no ano de 2154, quando os humanos mais ricos vivem em uma luxuosa estação espacial, enquanto os pobres sofrem em uma Terra completamente arrasada. Nesse cenário complexo, um homem luta para se salvar e reverter essa situação.

Blade Runner 2049

Blade Runner 2049 é continuação de Blade Runner: O Caçador de Androides, considerado um dos mais influentes filmes de ficção científica de todos os tempos. Dirigido por Denis Villeneuve (Duna), o longa traz Ryan Gosling (Agente Oculto), Ana de Armas (Blonde) e Jared Leto (Esquadrão Suicida) no elenco.

O filme, que como o próprio nome indica, é ambientado em 2049 (30 anos após os eventos de Blade Runner), começa quando os conteúdos de um túmulo secreto chamam a atenção de um poderoso empresário – que decide enviar o caçador de replicantes K em uma missão para encontrar uma lenda perdida.

I Am Mother

Assim como JUNG_E, I Am Mother adota o conceito de “maternidade” como um de seus principais temas. O filme estreou na Netflix em 2019, com Rose Byrne (X-Men: Apocalypse), Hilary Swank (Menina de Ouro) e Clara Rugaard (Moana) no elenco principal.

A história de I Am Mother se passa após a extinção da humanidade, quando uma adolescente criada por uma robô encontra outra humana e começa a questionar tudo o que aprendeu sobre o mundo. Prepare o lencinho, pois I Am Mother é um filme extremamente tocante.

Oxigênio

Misturando suspense, drama e ficção científica, Oxigênio se tornou um grande sucesso da Netflix em 2021, figurando por várias semanas no Top 10 da plataforma. O longa é ancorado por uma poderosa performance da atriz francesa Mélanie Laurent, de Bastardos Inglórios.

Oxigênio conta a história de Liz, uma mulher que, após acordar presa em uma câmara criogênica, precisa recuperar as memórias antes que o oxigênio acabe. Claustrofóbico, agoniante e com um final de tirar o fôlego, o longa é bastante elogiado pelo público e pela crítica especializada.

Nova Ordem Espacial

Divertido, ousado e cheio de emoção, Nova Ordem Espacial é um dos filmes sul-coreanos mais aclamados da Netflix. O longa vem de Jo Sung-hee, o diretor do aclamado longa de romance e fantasia O Garoto Lobisomem. Song Joong-ki (Descendants of the Sun) e Kim Tae-ri (Mr. Sunshine – Um Raio de Sol) lideram o elenco.

A trama de Nova Ordem Espacial é ambientada em 2092, quando quatro astronautas rebeldes, em busca de sonhos e lixo espacial, encontram segredos explosivos ao tentar vender uma robô humanoide. O filme é perfeito para quem gosta de histórias irreverentes e bem humoradas de ficção científica.

JUNG_E está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.