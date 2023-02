7 filmes de suspense atuais da Netflix que vão te chocar

Ao analisar o Top 10 da Netflix, não é difícil concluir que os filmes de suspense são os favoritos dos brasileiros. Volta e meia as produções desse gênero figuram na lista de longas mais assistidos da plataforma. Sendo assim, quais são os melhores (e mais chocantes) filmes atuais de suspense do streaming?

Nos últimos anos, a Netflix tem investido bilhões de dólares na produção de conteúdo original, o que envolve, é claro, os filmes de suspense.

Afinal de contas, os filmes do gênero não dependem de grandes efeitos especiais ou cenários luxuosos para contar suas histórias, que costumam deixar os espectadores arrepiados.

Listamos abaixo 7 filmes de suspense atuais que você precisa assistir na Netflix! Veja e fique chocado.

Na Palma da Mão

Produzido na Coreia do Sul, Na Palma da Mão é o suspense perfeito para quem curte o característico estilo dos k-dramas. Recomendado para maiores de 16 anos, esse filme surpreendente estreou na Netflix em 2022, com Chun Woo-hee (O Lamento) e Yim Si-wan (Run On) nos papéis principais.

Na trama de Na Palma da Mão, a vida de uma mulher vira de cabeça para baixo a partir do momento em que um homem perigoso encontra seu celular perdido e começa a seguir todos os passos dela. O longa se destaca por seu final impactante e cheio de surpresas.

Jaula

O filme espanhol Jaula estreou na Netflix em 2022, permanecendo por um bom tempo no Top 10 da plataforma. Esse surpreendente e misterioso suspense psicológico é protagonizado por Elena Anaya, conhecida como a Dra. Veneno do filme Mulher-Maravilha.

Jaula acompanha a história de um casal que encontra uma criança traumatizada perdida em um condomínio. A partir daí, os protagonistas embarcam em uma chocante jornada para descobrir quem ela é, desvendar seu passado obscuro e entender seu estranho comportamento.

O Paciente Perdido

O Paciente Perdido chegou ao catálogo da Netflix em 2022, e não demorou a conquistar os assinantes brasileiros da plataforma. Esse chocante filme francês acompanha um sinistro caso de mistério, onde nada (e ninguém) é o que parece.

Em O Paciente Perdido, um jovem acorda do coma sem se lembrar da noite em que toda a família foi assassinada. Para tentar descobrir o que aconteceu, ele vai contar com a ajuda de uma psicóloga disposta a tudo para desvendar os segredos do passado.

O Enfermeiro da Noite

Se você curte filmes de suspense inspirados em histórias reais, O Enfermeiro da Noite é uma sugestão perfeita para assistir na Netflix. Acompanhando a trajetória de um prolífico serial killer, o longa tem Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye) e Eddie Redmayne (Animais Fantásticos) como protagonistas.

O Enfermeiro da Noite conta a história de Amy (a personagem de Jessica Chastain), uma enfermeira sobrecarregada que faz amizade com Charlie, um novo colega no trabalho. No entanto, uma série de mortes inesperadas faz a protagonista enxergar o amigo com outros olhos.

O Pálido Olho Azul

Um dos últimos lançamentos da Netflix em 2022, O Pálido Olho Azul é baseado em um best-seller de suspense que também encontra uma leve inspiração em eventos reais. O elenco do filme é liderado por Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas) e Harry Melling (Harry Potter).

Ambientada no século 19, a trama de O Pálido Olho Azul se passa na West Point, uma das mais conceituadas academias militares dos Estados Unidos. A história começa quando o detetive aposentado Augustus Landor se junta ao jovem cadete (e poeta) Edgar Allan Poe para investigar uma série de assassinatos.

As Linhas Tortas de Deus

Levemente inspirado em uma história real, As Linhas Tortas de Deus estreou na Netflix em 2022. O longa não demorou a conquistar o público brasileiro, permanecendo por semanas no Top 10 da plataforma. A atriz espanhola Bárbara Lennie (Um Contratempo) lidera o elenco.

As Linhas Tortas de Deus conta a história de uma detetive particular que, fingindo sofrer de extrema ansiedade, se interna em um hospital psiquiátrico para investigar a misteriosa morte de um paciente. Lá, ela encontra segredos terríveis que expõem toda a comunidade médica.

Naquele Fim de Semana

Protagonizado por Leighton Meester, a Blair Waldorf de Gossip Girl, Naquele Fim de Semana é um chocante filme de suspense que estreou na Netflix em 2022. Além da atriz americana, o elenco conta com Christina Wolfe (The Royals) e Zia Bakri (Blind Sun).

Naquele Fim de Semana acompanha a história de Beth, uma jovem americana que, após ser alertada do desaparecimento de sua melhor amiga em uma viagem para a Croácia, corre para tentar descobrir o que aconteceu – e acaba se envolvendo em uma complexa teia de mentiras e enganos.

Todos os filmes que listamos acima estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.