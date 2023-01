7 filmes de suspense para ver após O Pálido Olho Azul

Sucesso na Netflix, O Pálido Olho Azul é ancorado por poderosas performances de Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas) e Harry Melling (Harry Potter). Logo após estrear na plataforma, o longa passou a figurar no Top 10 do streaming. Quem já conferiu a trama quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“Um detetive aposentado recruta um cadete chamado Edgar Allan Poe para ajudar a investigar um terrível assassinato na Academia Militar dos EUA”, afirma a sinopse oficial de O Pálido Olho Azul.

O Pálido Olho Azul é tem direito e direção de Scott Cooper, de filmes como Espíritos Obscuros e Aliança do Crime. A trama é baseada no livro homônimo, lançado em 2003 por Louis Bayard.

Listamos abaixo 7 filmes de suspense que os fãs de O Pálido Olho Azul precisam assistir na Netflix; confira!

O Diabo de Cada Dia

Se você curtiu o clima sinistro da trama de O Pálido Olho Azul, tem tudo para gostar também da sombria história de O Diabo de Cada Dia. O suspense se destaca por seu elenco, que conta com Robert Pattinson (Batman), Tom Holland (Homem-Aranha) e Harry Melling, o Poe de O Pálido Olho Azul.

Ambientado em duas cidades do sul dos Estados Unidos, entre o final da 2ª Guerra Mundial e o início dos anos 60, O Diabo de Cada Dia acompanha a história de um jovem que, em um lugar tomado por corrupção e violência, enfrenta figuras sinistras para proteger quem mais ama.

Ilha do Medo

Dirigido por Martin Scorsese (O Lobo de Wall Street), Ilha do Medo chegou aos cinemas em 2010. Esse chocante filme de suspense é conhecido por seu final de tirar o fôlego – e pela ótima performance de Leonardo DiCaprio (Titanic) no papel principal.

Ilha do Medo acompanha a história de Teddy Daniels, um agente especial que, junto com seu novo colega, vai ao assustador Manicômio Ashecliffe para investigar a fuga de uma prolífica assassina. Porém, o que começa como uma investigação de rotina sofre uma reviravolta sinistra e quase irreversível.

O Ilusionista

Lançado em 2006, com direção de Neil Burger (Sem Limites), O Ilusionista mistura suspense, drama e romance em uma história surpreendente. A trama do longa é levemente baseada em eventos reais, e o elenco é formado por Edward Norton (O Incrível Hulk), Jessica Biel (Blade) e Paul Giamatti (O Mentiroso).

Em O Ilusionista, o protagonista Eisenheim – uma aclamado ilusionista profissional – usa seus poderes para roubar o coração da jovem duquesa Sophie e tirá-la dos braços de seu noivo, o herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro.

Apóstolo

A estética de O Pálido Olho Azul – marcado por cenários nevados e por uma incessante luz fria – é bastante parecida com a de Apóstolo, um ótimo filme de terror que chegou à Netflix em 2018. O elenco é liderado por Dan Stevens (Downton Abbey) e Michael Sheen (Saga Crepúsculo).

O enredo de Apóstolo é ambientado em 1905, quando o protagonista Thomas viaja a uma remota ilha galesa para resgatar Jennifer, sua irmã sequestrada. Lá, ele se envolve com uma misteriosa e violenta seita religiosa. Atenção! Por suas cenas de extrema brutalidade, Apóstolo é recomendado para maiores de 18 anos.

Inferno

Para quem gostou do mistério de O Pálido Olho Azul, Inferno é uma boa sugestão para assistir em seguida. Assim como o suspense de Scott Cooper, Inferno é baseado em um best-seller literário. Ambos os filmes também compartilham um final realmente chocante.

Inferno é ambientado no mesmo universo de O Código da Vinci e Anjos e Demônios. Nessa trama de Dan Brown, o brilhante Robert Langdon (Tom Hanks), agora sem memória, precisa decifrar pistas para impedir que uma praga acabe com toda a população do planeta.

A Balada de Buster Scruggs

Assim como O Pálido Olho Azul, A Balada de Buster Scruggs conta com uma ótima performance de Harry Melling – o Edgar Allan Poe. Lançada em 2018, essa antologia de faroeste é uma produção dos Irmãos Coen, de O Grande Lebowski e Onde os Fracos Não Tem Vez.

Em A Balada de Buster Scruggs, os cineastas contam histórias de foras da lei e colonizadores que vagam pelas fronteiras americanas na época do Velho Oeste. Além de Harry Melling, o elenco tem Tim Blake Nelson (Watchmen), James Franco (The Deuce), Liam Neeson (Busca Implacável) e Zoe Kazan (Clickbait).

Ophelia

Com direção de Claire McCarthy (Domina), Ophelia subverte a trama de Hamlet – uma das mais famosas peças de Shakespeare – de maneira surpreendente, oferecendo ao público uma história impactante, tensa, claustrofóbica e cheia de reviravoltas.

Essa releitura de Hamlet é contada sob o ponto de vista da noiva do Príncipe da Dinamarca. No longa, Ophelia vê seu amor por Hamlet ser arruinado pela traição, loucura e jogos de poder do reino. O elenco é liderado por Daisy Ridley (Star Wars), Naomi Watts (O Chamado) e George MacKay (1917).

O Pálido Olho Azul está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.