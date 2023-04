7 filmes de terror que chegam aos cinemas após A Morte do Demônio: A Ascensão

Sucesso nos cinemas do mundo todo, A Morte do Demônio: A Ascensão não demorou a conquistar o público brasileiro com uma trama sangrenta, assustadora e um tanto quanto irreverente. Se você curtiu o longa, não deixe de conferir outros filmes de terror que estreiam em breve nos cinemas nacionais.

“Após uma longa viagem pela estrada, Beth visita sua irmã mais velha, Ellie, que luta para criar três filhos sozinha em um pequeno apartamento em Los Angeles. Porém, o encontro é interrompido quando a família encontra um estranho livro escondido nas profundezas do prédio de Ellie”, diz a sinopse oficial de A Morte do Demônio: A Ascensão.

Continua depois da publicidade

O filme de terror é protagonizado por Alyssa Sutherland, a Rainha Aslaug da série Vikings, e Lily Sullivan, de Monolito.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre os próximos 7 filmes de terror que estreiam nos cinemas brasileiros após A Morte do Demônio: A Ascensão; confira!

O Chamado 4: Samara Ressurge – 27 de abril

Após A Morte do Demônio: A Ascensão, O Chamado 4: Samara Ressurge é o próximo filme de terror a estrear nos cinemas brasileiros. O longa chegará às telonas na próxima quinta-feira (27 de abril). Como o próprio nome indica, o filme é o quarto capítulo de uma das franquias mais populares do gênero.

Produzido no Japão, O Chamado 4: Samara Ressurge – cujo título original é “Sadako DX” – acompanha a jornada de Ayaka Ichijo, uma estudante de ensino médio que, após assistir a uma fita de vídeo amaldiçoada, tem só 24 horas para quebrar a maldição e salvar a irmã.

O Nascimento do Mal – 11 de maio

Se você já assistiu A Morte do Demônio: A Ascensão nos cinemas brasileiros, provavelmente já conferiu o trailer de O Nascimento do Mal – um filme a lá O Bebê de Rosemary que estreia no Brasil em 11 de maio. O longa chega aos cinemas 3 dias antes do Dia das Mães!

Protagonizado por Melissa Barrera (Pânico), O Nascimento do Mal (Bed Rest, no título original) conta a história de Julie Rivers, uma jovem que vive uma gestação conturbada e é forçada a permanecer 9 meses de repouso. Porém, quando ela se muda para uma nova casa com o marido, não demora a presenciar terríveis eventos sobrenaturais.

Bicho Papão: O Conto – 1 de junho

Baseado em uma popular história de Stephen King, lançada na década de 70, Bicho Papão: O Conto tem direção de Rob Savage, do aclamado thriller Cuidado com Quem Chama. O elenco do filme é liderado por Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Objetos Cortantes) e Vivien Lyra Blair (Bird Box).

Em Bicho Papão: O Conto, a protagonista Sadie e sua irmã mais nova Sawyer tentam lidar com o luto pela recente morte da mãe. Enquanto são ignoradas pelo pai, um terapeuta que também é devastado pela dor da perda, elas acabam invocando uma assustadora entidade disposta a tudo para destruir a família.

Sobrenatural: A Porta Vermelha – 6 de julho

O quinto capítulo da franquia Sobrenatural – uma das sagas de terror mais populares dos últimos tempos – A Porta Vermelha tem Patrick Wilson em seu primeiro trabalho como diretor. No filme original, vale lembrar, o ator interpretou o protagonista Josh Lambert.

Além de dirigir Sobrenatural: A Porta Vermelha, Wilson reprisa sua performance como Josh. A trama se passa 10 anos depois dos eventos do primeiro filme. Após deixar o filho Dalton na faculdade, Josh presencia o retorno de seus pesadelos da infância, e a partir daí, embarca em uma derradeira viagem ao Além.

O Convento – 20 de julho

Dirigido por Christopher Smith (Creep), O Convento estreou nos Estados Unidos em fevereiro. No Brasil, o longa só chega aos cinemas no final de julho. De acordo com a crítica especializada, o maior trunfo do filme é a performance de Jena Malone (Jogos Vorazes) com a protagonista Grace.

Um exemplo muito interessante do subgênero “terror religioso”, O Convento conta a história de Grace, uma jovem britânica que viaja a um convento isolado na Ilha de Skye para encontrar a verdade sobre a morte do irmão. Lá, ela descobre que o irmão falecido também era suspeito em uma misteriosa investigação de assassinato.

A Última Viagem do Demeter – 10 de agosto

Ambientado no universo dos vampiros e das criaturas da noite, A Última Viagem do Demeter adapta para os cinemas o capítulo “O Diário do Capitão” do livro Drácula, escrito por Bram Stoker em 1897. Claustrofóbico e cheio de reviravoltas, o longa foca na tripulação condenada do navio Deméter.

Para quem não se lembra, é nesse navio que o Conde Drácula viaja da Transilvânia à Inglaterra, matando toda a tripulação durante o percurso. Com direção do cineasta norueguês André Øvredal (A Autópsia), o filme conta com Corey Hawkins (Kong: A Ilha da Caveira), Aisling Franciosi (The Fall), Liam Cunningham (Game of Thrones) e David Dastmalchian (Duna) no elenco.

A Freira 2 – 8 de setembro

Por fim, temos a aguardada continuação de A Freira, que chega aos cinemas quase 4 anos após o lançamento do filme original. A sequência tem roteiro de Akela Cooper – dos hits Maligno e M3GAN – e direção de Michael Chaves (Invocação do Mal 3). James Wan, o criador da franquia Invocação do Mal, é um dos produtores-executivos.

A trama de A Freira 2 se passa 4 anos após os eventos do primeiro filme. O longa acompanha, mais uma vez, a luta da Irmã Irene contra Valak, um demônio que assume a aparência de uma sinistra freira. Além de Taissa Farmiga (American Horror Story) como a Irene, o elenco do longa conta também com Storm Reid (The Last of Us) e Anna Popplewell (As Crônicas de Nárnia).

Enquanto isso, A Morte do Demônio: A Ascensão continua em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.