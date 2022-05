Você sabia que o Dia do Orgulho Nerd é celebrado em 25 de maio? Criada para promover a cultura geek – e superar os estereótipos sobre o público nerd – a data é marcada pelo lançamento de filmes, séries, HQs e muito mais. Nada melhor que celebrar esse dia especial com as melhores produções do universo nerd, certo?

As primeiras celebrações do Dia do Orgulho Nerd ocorreram na Espanha, entre 2006 e 2007. A data foi escolhida para homenagear a estreia do primeiro filme de Star Wars, que chegou aos cinemas em 25 de maio de 1977.

Mas atenção: não confunda o Dia do Orgulho Nerd com o Dia de Star Wars (celebrado em 4 de maio) e o Dia da Toalha ( também comemorado por fãs da franquia O Guia do Mochileiro das Galáxias em 25 de maio).

Listamos abaixo 7 filmes e séries para assistir no Dia do Orgulho Nerd e comemorar a data especial.

Cavaleiro da Lua

O que seria do universo nerd sem a Marvel? Hoje em dia, as produções do MCU mostram que audiências do mundo inteiro se interessam por histórias de super-heróis. Para quem deseja celebrar o Dia do Orgulho Nerd, uma ótima sugestão é assistir à série Cavaleiro da Lua, o mais novo lançamento da Marvel no Disney+.

Cavaleiro da Lua supera os clichês do MCU ao contar a história de Marc Spector/Steven Grant, um herói que sofre com a Síndrome Dissociativa de Personalidade e se aventura pela noite como o avatar do deus egípcio Khonshu. Cheia de ação, reviravoltas e referências mitológicas, a série tem tudo para conquistar qualquer geek. Fãs também podem conferir no Disney+ outras séries da Marvel, como WandaVison, Loki e Gavião Arqueiro.

Hellsing Ultimate

Se você deseja comemorar o Dia do Orgulho Nerd assistindo animes, Hellsing Ultimate é a sugestão perfeita. Disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a série de OVAs adapta para as telas um dos mangás mais influentes de todos os tempos. Mas atenção: repleto de sangue e violência, Hellsing Ultimate não é para crianças. Na verdade, o anime é recomendado para maiores de 16 anos.

Hellsing Ultimate foca na história da misteriosa Organização Hellsing, uma sociedade secreta que combate vampiros e outros inimigos sobrenaturais que ameaçam o Reino Unido. Liderada por Integra Hellsing – uma descendente direta de Abraham Van Helsing – a organização tem o temido vampiro Alucard como principal arma. Em Ultimate, os agentes da Hellsing enfrentam uma terrível organização nazista e as forças do Vaticano.

Liga da Justiça de Zack Snyder

Se você prefere os filmes da DC aos projetos da Marvel, a Liga da Justiça de Zack Snyder é a opção perfeita para assistir no Dia do Orgulho Nerd. Disponível no catálogo internacional do HBO Max, o filme é um relançamento de Liga da Justiça, longa que chegou aos cinemas em 2017. Na época, a produção foi muito prejudicada pelas exigências da Warner, que impediram a concretização da visão de Snyder.

A Liga da Justiça de Zack Snyder, lançada em 2021, traz tudo que o diretor não pôde incluir no filme original – entre personagens inéditos das HQs, referências a famosos arcos dos quadrinhos e ligações importantes com outros projetos do DCEU. Com 242 minutos de duração, o longa traz Henry Cavill como o Superman, Ben Affleck como o Batman, Gal Gadot como a Mulher-Maravilha, Jason Momoa como o Aquaman e vários outros astros como icônicos personagens da DC.

The Mandalorian

Ambientada no universo de Star Wars, The Mandalorian se tornou um dos maiores sucessos do Disney+. Criada por Jon Favreau – o Happy Hogan dos filmes do MCU – a série mistura elementos de faroeste com o característico clima dos filmes de George Lucas. A história se passa anos após os eventos do filme Star Wars: Episódio VI: O Retorno de Jedi, e traz Pedro Pascal (Game of Thrones) como um caçador de recompensas mandaloriano.

Mais conhecido como Mando, o caçador de recompensas protagoniza várias aventuras nos confins da Galáxia, bem longe da autoridade da Nova República. Em uma das missões, Mando conhece “a Criança”, um ser misterioso que guarda um grande poder. Essa criaturinha é nada mais nada menos que o “Bebê Yoda”, um dos maiores ícones do universo nerd atual. The Mandalorian conta com 2 temporadas no Disney+, e já foi renovada para um terceiro ano.

Love, Death & Robots

Entre as produções da Netflix, Love, Death & Robots parece ter sido criada especificamente para o Dia do Orgulho Nerd. Cada episódio da série animada conta uma história diferente. Em todos os capítulos, os espectadores podem conferir aventuras eletrizantes, criaturas assustadoras, surpresas bizarras e uma boa dose de humor ácido. Os capítulos de Love, Death são curtos (de 5 a 20 minutos), e podem ser vistos em qualquer ordem.

Love, Death & Robots é uma produção de Tim Miller e David Fincher. Sucesso de público e crítica, a produção antológica venceu o Emmy de Melhor Série de Animação em Curta-Metragem nas edições de 2019 e 2021. Atualmente, a série conta com 3 temporadas na Netflix. Ao todo, assinantes da plataforma podem conferir 35 histórias diferentes.

Star Trek: Discovery

Disponibilizada no Brasil pela plataforma Paramount+, Star Trek: Discovery é ambientada no mesmo universo (com o perdão do trocadilho) da franquia Star Trek, uma das obras mais influentes do mundo nerd. Os eventos de Star Trek: Discovery começam no século 23, décadas antes de Star Trek: The Original Series. Em temporadas subsequentes, a nave espacial Discovery viaja para o século 32 – o que expande o número de possibilidades para personagens conhecidos e figuras inéditas.

A trama de Star Trek: Discovery acompanha as aventuras dos tripulantes da Discovery, uma nave de pesquisas que viaja pelos confins do cosmo. Com referências a raças alienígenas, personagens e elementos da série clássica, a produção do Paramount+ atinge em cheio a nostalgia dos fãs de Star Trek. Atualmente, a produção já conta com 4 temporadas e 55 episódios. Seu elenco tem atores como Sonequa Martin-Green (The Walking Dead), Doug Jones (O Labirinto do Fauno), Jason Isaacs (Harry Potter) e Anthony Rapp (Rent).

Black Mirror: Bandersnatch

Os games também representam um aspecto essencial do universo nerd. Sendo assim, nada melhor que comemorar o Dia do Orgulho Nerd com uma produção que mistura elementos de filmes e jogos. Para isso, a sugestão perfeita é Black Mirror: Bandersnatch, um popular longa interativo da Netflix. Lançado originalmente em 2018, o filme faz parte do universo de Black Mirror, uma das séries mais influentes da plataforma.

Em Black Mirror: Bandersnatch, os espectadores controlam as decisões do protagonista Stefan Butler, um jovem programador que tenta transformar um livro de fantasia em um videogame. Ambientado nos anos 80, o longa conta com vários finais diferentes, que são definidos de acordo com as escolhas dos espectadores. Muitos fãs tentam encontar “o único final feliz” de Bandersnatch. Mas será que ele existe de verdade? Só fazendo a escolha certa para saber.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.