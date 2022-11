7 filmes e séries sobre Sherlock Holmes para ver após Enola Holmes 2

A Netflix lançou Enola Holmes 2, novo filme com Millie Bobby Brown e Henry Cavill. Quem já assistiu pode estar em busca de mais obras sobre Sherlock Holmes. Assim sendo, separamos algumas sugestões.

O filme traz de volta Millie Bobby Brown como a personagem titular, embarcando em um grande caso investigando o desaparecimento de uma jovem, que parece estar ligada à fábrica de fósforos em que ela trabalha.

Continua depois da publicidade

Enola Holmes (e os livros que originaram os filmes da Netflix) são releituras das obras de Sir Arthur Conan Doyle e abaixo separamos justamente filmes e séries que trazem abordagens diferenciadas dos livros e contos originais.

Confira sete filmes e séries sobre Sherlock Holmes que valem ser conferidos.

O Enigma da Pirâmide

“Quando várias pessoas começam a ter ilusões inexplicáveis ​​que levam à morte, um adolescente Sherlock Holmes decide investigar”, diz a sinopse do filme.

O filme traz um jovem Sherlock Holmes, ainda no colégio, e mostra como ele e Watson se conheceram. Nicholas Rowe interpreta o detetive.

O Enigma da Pirâmide está disponível no Telecine Play.

Sr. Sherlock Holmes

“Sherlock Holmes envelheceu. Aposentado e enfrentando a demência, ele precisa confiar na sua memória fragmentada para relembrar detalhes de seu último caso, não resolvido”, diz a sinopse do filme.

Agora vemos um Sherlock já aposentado e idoso. Interpretado por Ian McKellen, o Gandalf de O Senhor dos Anéis, temos aqui uma excelente releitura do personagem de Sir Arthur Conan Doyle.

Sr. Sherlock Holmes está disponível na Netflix.

Sherlock Holmes

“Revelando habilidades de luta tão letais quanto seu lendário intelecto, Holmes vai lutar como nunca para derrotar um novo inimigo e desvendar uma conspiração mortal”, diz a sinopse do filme.

Interpretado por Robert Downey Jr, essa é mais uma releitura bem diferenciada dos livros de Sir Arthur Conan Doyle, com muito mais ação do que costumamos ver nas obras relacionadas ao detetive.

Sherlock Holmes e sua continuação estão disponíveis no HBO Max.

Miss Sherlock

“Inspirada nos clássicos personagens literários de Sir Arthur Conan Doyle, a série segue o Dr. Wato-san Tachibana e Sara Shelly “Sherlock” Futaba, uma excêntrica consultora de polícia que usa a dedução para resolver casos estranhos no Japão moderno”, diz a sinopse da série.

Miss Sherlock traz o detetive para a contemporaneidade, mas dessa vez é A detetive. Essa releitura japonesa é uma boa renovação da franquia, produzida pela HBO no Japão.

As Peripécias do Ratinho Detetive

“Basil, o roedor Sherlock Holmes, investiga o sequestro de um fabricante de brinquedos e descobre sua ligação com seu arqui-inimigo, o Professor Ratigan”, diz a sinopse do filme.

Embora os personagens não levem os nomes Sherlock, Watson ou Moriarty, o filme animado da Disney é obviamente inspirado nos livros de Arthur Conan Doyle. É uma boa pedida para quem quer apresentar Sherlock para os filhos mais novos.

As Peripécias do Ratinho Detetive está disponível no Disney+.

O Xangô de Baker Street

“Sherlock Holmes investiga um assassino neste mistério tropical ambientado no Brasil do século XIX e inspirado no romance de Jô Soares”, diz a sinopse.

Dirigido pelo brasileiro Miguel Faria Jr., dessa vez vemos uma história baseada em livro de Jô Soares, ambientada no Brasil. O português Joaquim de Almeida interpreta Sherlock Holmes. O filme ainda conta com Letícia Sabatella no elenco.

O Xangô de Baker Street está disponível no HBO Max.

Sherlock

“Uma atualização moderna encontra o famoso detetive e seu parceiro médico resolvendo crimes na Londres do século XXI”, diz a sinopse.

Possivelmente a melhor adaptação dos livros e contos de Sir Arthur Conan Doyle, vemos aqui uma série que traz Sherlock para a contemporaneidade. O detetive titular é vivido por Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho), enquanto Watson é interpretado por Martin Freeman (O Hobbit, Pantera Negra).

Cada episódio, com mais de uma hora cada, traz um caso diferente, adaptando as mais famosas histórias da franquia.

Sherlock está disponível no HBO Max.

Além desses filmes e séries, Enola Holmes 2 está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.