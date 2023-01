7 filmes eletrizantes para ver após Legado Explosivo

Protagonizado por Liam Neeson, de Busca Implacável e Agentes das Sombras, Legado Explosivo está fazendo o maior sucesso na Netflix.

Há vários dias no Top 10 do streaming, o longa conquistou os assinantes brasileiros da plataforma. Por isso o público quer saber: o que assistir após Legado Explosivo na Netflix?

“Apesar de ser um ladrão de bancos habilidoso e bem-sucedido, Tom Carter também tem seus princípios. Até que ele comete o grande erro de se entregar”, afirma a sinopse oficial de Legado Explosivo.

Além de Liam Neeson, no papel principal, o elenco de Legado Explosivo conta com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Jai Courtney (Esquadrao Suicida), Jeffrey Donovan (Law & Order) e Anthony Ramos (Hamilton).

Listamos 7 eletrizantes thrillers de ação para você assistir na Netflix após Legado Explosivo; confira!

Zoe Saldana é a protagonista de Colombiana: Em Busca de Vingança

Colombiana: Em Busca de Vingança

Junto com Legado Explosivo, Colombiana: Em Busca de Vingança figura no Top 10 da Netflix. Lançado em 2011, esse surpreendente thriller de ação tem direção de Olivier Megaton (Busca Implacável 2) e Zoe Saldana (Avatar: O Caminho da Água) no papel principal.

Colombiana: Em Busca de Vingança acompanha a história de Cataleya, uma garota de 9 anos que testemunha o assassinato da família por um violento cartel de drogas. 15 anos depois, ela retorna à Colombia à procura de justiça e vingança.

Dupla Explosiva

Considerado um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos, Dupla Explosiva também está disponível na Netflix. Eletrizante e violento, o filme é protagonizado por Jason Statham (Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw) e Samuel L. Jackson (o Nick Fury do MCU).

Dupla Explosiva acompanha a história de Michael Bryce, um ex-agente da CIA que é chamado de volta à ação para proteger Duncan Kincaid – um assassino profissional que é a principal testemunha no julgamento de um cruel ditador do Leste Europeu.

Um Homem de Ação

Se você curtiu a trama de Legado Explosivo, mas deseja assistir a um filme mais realista, Um Homem de Ação é a sugestão perfeita. Inspirado na trajetória real do anarquista espanhol Lucio Urtubia, o longa conta com Juan José Ballesta (Entrelobos) no papel principal.

No filme espanhol Um Homem de Ação, um influente anarquista coloca em prática uma ambiciosa operação de falsificação que tem como alvo um dos maiores bancos do mundo. Na trama, os assinantes da Netflix podem aguardar por reviravoltas do início ao fim.

Ryan Gosling e Chris Evans em Agente Oculto

Agente Oculto

Agente Oculto chegou ao catálogo da Netflix em 2022, permanecendo por um bom tempo no Top 10 da plataforma. Produzido pelos Irmãos Russo, de Vingadores: Ultimato, o filme de ação se destaca por seu elenco estrelado, que é liderado por Ryan Gosling (La La Land) e Chris Evans (Capitão América: O Primeiro Vingador).

A trama de Agente Oculto começa quando o protagonista Sierra Six – um talentoso agente da CIA – descobre segredos comprometedores da agência. A partir daí, ele passa a ser caçado mundo afora por um dissidente sociopata que coloca sua cabeça a prêmio.

Linha de Frente

Lançado originalmente em 2013, Linha de Frente é protagonizado por Jason Statham, um dos astros de ação mais populares da atualidade. O elenco do thriller de ação conta também com James Franco (O Artista do Desastre), Winona Ryder (Stranger Things) e Kate Bosworth (The I-Land).

Cheio de intensas sequências de ação, Linha de Frente acompanha a história de Phil Broker, um ex-agente da DEA que, após uma ação mal-sucedida, perde a esposa e se muda para uma pequena cidade com a filha. Lá, ele enfrenta a violenta organização criminosa de um perigoso traficante de drogas.

Shaft

O filme Shaft, lançado em 2019, é o quinto capítulo da franquia Shaft, uma continuação direta do longa homônimo de 2000. Com direção de Tim Story (Quarteto Fantástico), a trama conta com Samuel L. Jackson (Django Livre), Regina Hall (Todo Mundo em Pânico) e Jessie T. Usher (Sorria) no elenco.

Shaft é protagonizado pelo icônico detetive John Shaft, vivido por Samuel L Jackson. A trama começa quando JJ, o filho de Shaft, busca a ajuda do pai para investigar um misterioso assassinato. A partir daí, três gerações da mesma família embarcam em uma jornada eletrizante.

Chris Hemsworth no filme Resgate

Resgate

Finalmente, temos Resgate, um dos filmes de ação mais populares da Netflix. O longa, que estreou na plataforma em 2020, traz Chris Hemsworth (Thor: Amor e Trovão) como o mercenário Tyler Rake. O thriller, inclusive, ganhará uma sequência em breve.

Na trama de Resgate, o mercenário Tyler Rake recebe a perigosa missão de resgatar o filho do líder de uma influente organização criminosa, perdido nas ruas de Bangladesh. Se você curte histórias ágeis, repletas de sequências de ação, Resgate é a melhor sugestão para assistir após Legado Explosivo. Legado Explosivo está disponível na Netflix.

