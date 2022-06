7 filmes gostosinhos da Netflix para ver após Amor & Gelato

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o romance Amor & Gelato não demorou a conquistar fãs na plataforma. O filme, inclusive, garantiu posições de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Se você já conferiu a trama do longa, vale a pena assistir outras histórias de amor no streaming.

“Atendendo ao último desejo da mãe, Lina decide passar o último verão antes da faculdade em Roma, onde descobre o amor, muitas aventuras e a paixão pelo gelato”, afirma a sinopse oficial de Amor & Gelato.

Baseada no best-seller de Jenna Evans Welch, a comédia romântica se passa na Itália, e conta com Susanna Skaggs, Tobia De Angelis e Owen McDonnell no elenco.

Confira abaixo os 7 melhores filmes para maratonar na Netflix após Amor & Gelato.

Combinação Perfeita

Em 2022, Combinação Perfeita se estabeleceu como um dos romances mais populares da Netflix. Após sua estreia inicial, o longa permaneceu por semanas no Top 10 da plataforma. Essa popularidade se deve, principalmente, ao carisma dos atores Victoria Justice (Brilhante Victoria) e Adam Demos (Sex/Life).

Combinação Perfeita conta a história de Lola Alvarez, uma ambiciosa executiva de Los Angeles que decide viajar à Austrália para fechar negócio com uma influente produtora de vinhos. Nos belíssimos cenários do país, Lola desenvolve uma grande conexão com Max, um homem rústico e charmoso.

Mesa Para Quatro

Se você curtiu o clima italiano de Amor & Gelato, Mesa Para Quatro é a melhor opção para assistir em seguida na Netflix. Moderna e inovadora, a comédia romântica desafia o conceito de almas gêmeas e mostra quatro amigos (dois homens e duas mulheres) em diversas combinações de casais.

Ou seja: a trama do longa é contada sob várias perspectivas diferentes. Dessa forma, o filme faz interessantes reflexões sobre o amor, a paixão e os relacionamentos modernos. Dirigido por Alessio Maria Federici, Mesa Para Quatro é protagonizado por Matilde Gioli, Giuseppe Maggio, Matteo Martari e Ilenia Pastorelli.

Megarromântico

Mais comédia do que romance, Megarromântico é uma divertida paródia das histórias de amor que encantam Hollywood. O filme brinca com os maiores clichês do gênero em uma trama criativa e cheia de reviravoltas. Ou seja: o longa é garantia de risadas e muita emoção na Netflix.

Protagonizado por Rebel Wilson (De Volta ao Baile), Megarromântico acompanha a história de Natalie, uma bem sucedida arquiteta que detesta sentimentalismo e melodrama. Porém, após bater a cabeça, a protagonista acorda e vê sua vida se transformar em uma comédia romântica repleta de clichês.

O Sol de Riccione

O Sol de Riccione é outra comédia romântica italiana que faz sucesso na Netflix. Lançado em 2020, o longa conta a história de um grupo de adolescentes que decide passar as férias de verão na exuberante região de Riccione, marcada por belíssimas praias e uma vibrante vida noturna.

Nesse cenário maravilhoso, os protagonistas Irene, Vincenzo, Camilla e Ciro vivem intensamente os altos e baixos da amizade, do amor e do descobrimento sexual. O elenco do longa é formado por Isabella Ferrari, Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino e Cristiano Caccamo.

Meu Eterno Talvez

Meu Eterno Talvez conquistou a crítica especializada em seu lançamento original. A comédia romântica conta com 90% de aprovação – o que indica “aclamação universal”. Lançado em 2019, o filme é uma produção de Nahnatchka Khan (Fresh off the Boat), com roteiro de Ali Wong (Aves de Rapina).

No filme, a famosa chef Sasha e o músico Marcus se reencontram depois de 15 anos. A atração ainda existe, mas eles logo percebem que a reconstrução de um relacionamento é bem mais complexa do que parece. O longa tem Ali Wong e Randall Park (WandaVision) nos papéis principais, além de uma incrível participação especial de Keanu Reeves (Matrix).

Demais Para Mim

Produzido na Itália, Demais Para Mim mistura drama, comédia e romance na Netflix. O filme conta a história de Marta, uma jovem com uma rara doença genética que, após se frustrar com diversos encontros casuais, embarca em uma emocionante jornada em busca de um grande amor.

Demais Para Mim é um projeto da cineasta italiana Alice Filippi. Pelo filme, a diretora foi indicada ao prêmio David di Donatello, um dos mais importantes do cinema europeu. O elenco do longa é formado por Ludovica Francesca, Giuseppe Maggio e Gaja Masciale.

Fugindo do Amor

Protagonizado pela cantora e atriz Christina Milian, Fugindo do Amor é uma excelente mistura de comédia e romance. Lançado em 2021, o longa recebeu grandes elogios por fugir de alguns dos maiores clichês das comédias românticas, e por oferecer uma trama interessante para o elenco talentoso.

Fugindo do Amor foca na história de Erica Wilson, uma cantora que, após sofrer uma grande desilusão amorosa, aceita se apresentar em um luxuoso resort. O que ela não esperava era ser obrigada a cantar no casamento do ex-namorado – tudo isso enquanto desenvolve uma forte conexão com o militar Caleb.

Amor & Gelato está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.