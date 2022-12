7 filmes natalinos da Netflix para ver após Um Natal Cheio de Graça

Um Natal Cheio de Graça, protagonizado por Sérgio Malheiros e Gkay, está fazendo o maior sucesso na Netflix. Desde a estreia, a comédia romântica permanece na liderança do Top 10, superando alguns dos grandes hits do streaming. Quem já conferiu a divertida trama quer saber: o que assistir em seguida na Netflix?

“Após descobrir a traição da namorada, Carlinhos conhece Graça, que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família tradicional”, afirma a sinopse oficial de Um Natal Cheio de Graça na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além da influencer Gkay, o elenco de Um Natal Cheio de Graça conta com Sérgio Malheiros (Da Cor do Pecado), Vera Fischer (O Clone), Heitor Martinez (Kubanacan), Monique Alfradique (Fina Estampa) e Letícia Isnard (Avenida Brasil).

Listamos abaixo 7 filmes natalinos para ver na Netflix após Um Natal Cheio de Graça; confira.

Uma Quedinha de Natal

Protagonizado por Lindsay Lohan (Meninas Malvadas), Uma Quedinha de Natal é um dos maiores sucessos natalinos da Netflix em 2022. Após estrear na plataforma, a comédia romântica permaneceu um bom tempo no Top 10. O elenco conta também com Chord Overstreet (Glee).

Uma Quedinha de Natal conta a história de Sierra, a herdeira de uma enorme rede de hotéis. Após sofrer um acidente em plena época natalina, a protagonista perde a memória e é encontrada pelo charmoso dono de uma humilde pousada – que com a ajuda da filha, tenta ajudá-la a recuperar as lembranças.

O Diário de Noel

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, O Diário de Noel também figura no Top 10 da plataforma. O romance natalino é protagonizado por Justin Hartley, da série This Is Us. Barrett Doss (Station 19), Bonnie Bedelia (Duro de Matar) e Essence Atkins (Inatividade Paranormal) completam o elenco.

O Diário de Noel acompanha a história de Jake, um escritor bem sucedido que, em busca de inspiração, decide voltar à cidade natal e passar uns dias em sua casa de infância. Lá, ele desenvolve uma grande conexão com Rachel, uma mulher que deseja encontrar respostas sobre a mãe biológica.

A Princesa e a Plebeia

Com A Princesa e a Plebeia, a Netflix começou uma das franquias natalinas mais populares do streaming. Atualmente, a saga já conta com 3 filmes na plataforma. Além do longa original, você pode conferir as sequências Nova Aventura e As Vilãs Também Amam.

Protagonizada por Vanessa Hudgens (em três papéis diferentes), A Princesa e a Plebeia foca na história de uma confeiteira de Chicago e uma futura princesa que, em uma jogada do destino, descobrem que são idênticas e decidem trocar de lugar.

Tudo Bem no Natal que Vem

Antes de Um Natal Cheio de Graça, o filme brasileiro Tudo Bem no Natal que Vem também conquistou o público da Netflix. Protagonizado por Leandro Hassum, o longa também ganhou o coração da audiência internacional, tornando-se um dos mais bem sucedidos da plataforma.

Em Tudo Bem no Natal que Vem, Jorge – um cara rabugento e que odeia o Natal – fica preso em um loop temporal no dia 24 de dezembro. A partir daí, o protagonista precisa refletir sobre a verdadeira importância da data para escapar dessa enrascada.

Paisagem de Natal

O filme romântico Paisagem de Natal, lançado originalmente em 2018, também faz sucesso na Netflix. O longa é perfeito para quem gosta de histórias de amor “água com açúcar”. O elenco é liderado por Kaitlyn Leeb (Heartland) e Scott Cavalheiro (Schitt’s Creek), contando também com Vivica A. Fox (Kill Bill).

Na trama de Paisagem de Natal, a chegada de um novo chef de cozinha com um passado misterioso mexe com a vida da gerente de um restaurante que ainda se recupera de um fracasso nos negócios. Será que os protagonistas conseguem ficar juntos?

Natal com Você

Natal com Você é outro lançamento natalino da Netflix em 2022. O longa conta com Freddie Prinze Jr. (Scooby-Doo: O Filme) e Aimee Garcia (Lucifer) nos papéis principais. A comédia romântica natalina também se transformou em um grande hit da plataforma.

O filme conta a história de Angelina, uma pop-star em declínio que, em busca de inspiração para seu novo projeto, decide realizar o desejo de Natal de uma jovem fã. O que ela não esperava era encontrar um novo pretendente na figura de Miguel, o charmoso pai da adolescente.

Um Castelo Para o Natal

Um Castelo Para o Natal é sobre Sophie Brown, uma escritora bem sucedida que, para escapar do escândalo de seu último livro, decide passar o Natal na Escócia. Lá, ela se apaixona por um castelo e faz de tudo para comprá-lo. Mas para isso, ela tem que encarar a resistência do proprietário – um duque ranzinza, mas de coração de ouro.

Nesse romance, Brooke Shields (Lagoa Azul) e Cary Elwes (A Princesa Prometida) interpretam os protagonistas Sophie e Myles. Com direção de Mary Lambert (The Goldbergs), o filme também conta com Lee Ross (Dodger), Andi Osho (Sandman), Mark Fleischmann (Doctors) e Drew Barrymore (As Panteras) no elenco.

Um Natal Cheio de Graça está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.