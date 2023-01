7 filmes para assistir após Matilda: O Musical na Netflix

Matilda: O Musical estreou na Netflix em pleno dia de Natal, e não demorou nem 24 horas para figurar no Top 10 do streaming. Sucesso de público e crítica, o filme encanta por sua história emocionante, divertida e cheia de surpresas. Por isso, quem já conferiu o longa quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Uma garotinha de mente afiada e imaginação fértil toma uma atitude para mudar sua história de uma vez por todas, e o resultado é fantástico. Essa é Matilda!”, afirma a sinopse oficial de Matilda: O Musical.

Com a atriz mirim Alisha Weir no papel principal, Matilda: O Musical conta também com Emma Thompson (Cruella) e Lashanna Lynch (Capitã Marvel) no elenco.

Listamos abaixo 7 filmes para toda a família que os fãs de Matilda: O Musical precisam assistir na Netflix; confira!

A Fera do Mar

Muito elogiado pelo público e pela crítica especializada, A Fera do Mar se tornou um dos maiores sucessos animados da Netflix no último ano. Com direção de Chris Williams, o filme tem Karl Urban, de The Boys, e Jared Harris (Chernobyl) em um talentoso elenco de vozes.

Na história de A Fera do Mar, uma intrépida garotinha entra de gaiato no navio de um grande caçador de monstros marinhos. Juntos, eles iniciam uma jornada épica por águas desconhecidas – onde descobrem grandes segredos sobre o Reino.

Terra dos Sonhos

No mesmo estilo de Matilda: O Musical, Terra dos Sonhos é inspirado em um famoso livro infantil. O longa chegou à Netflix em 2022, permanecendo por semanas no Top 10. Terra dos Sonhos é protagonizado pela atriz mirim Marlow Barkley e por Jason Momoa (Aquaman).

Em Terra dos Sonhos, uma destemida jovem órfã embarca em uma jornada pela terra dos sonhos para encontrar uma pérola mágica e realizar seu maior desejo. Para concretizar seu plano, a protagonista Nemo conta com a ajuda de um mágico aventureiro.

Scrooge: Um Conto de Natal

Scrooge: Um Conto de Natal, um filme animado para toda a família, é baseado em uma das histórias mais famosas da literatura inglesa. Outro trunfo do longa é seu elenco de vozes, que conta com Jonathan Pryce (The Crown), Luke Evans (A Bela e a Fera) e Olivia Colman (A Filha Perdida).

A trama de Scrooge: Um Conto de Natal começa quando o pão-duro Ebenezer Scrooge ganha uma última chance de aprender com o passado e mudar o futuro antes que a noite de Natal acabe. Para fazer isso, ele é visitado pelo fantasma do passado, do presente, e do futuro.

13: O Musical

Aquele clássico clima de “musical estudantil”, tão presente em Matilda: O Musical, também figura em 13: O Musical, um filme muito divertido que está disponível na Netflix. O elenco conta com Debra Messing (Will & Grace) e Eli Golden (Esconde Esconde).

Adaptado de uma peça da Broadway, 13: O Musical acompanha a trajetória emocionante de um pré-adolescente em busca de aceitação. Após o divórcio dos pais, o protagonista Evan deixa Nova York e se muda para Indiana, onde decide organizar um grande Bar Mitzvah.

Uma Invenção de Natal

Para quem gosta de filmes natalinos, e curte também musicais no estilo de Matilda,Uma Invenção de Natal é uma sugestão perfeita para assistir na Netflix. O filme conta Forest Whitaker (Pantera Negra), Keegan Michael Key (Wendell & Wild) e Hugh Bonneville (Downton Abbey) no elenco.

O filme conta a história de um talentoso fabricante de brinquedos que, após ser traído por seu aprendiz, passa a levar uma vida triste e sem cor. Porém, tudo muda com a chegada de sua neta, que oferece ao protagonista mais um motivo para viver.

Enola Holmes (e Enola Holmes 2)

Se você curtiu o clima “girl power” da trama de Matilda: O Musical, tem tudo para gostar também da franquia Enola Holmes. Protagonizada por Millie Bobby Brown (Stranger Things), a saga aborda a trajetória da personagem-título, a espertíssima irmã caçula de Sherlock Holmes.

No primeiro filme, Enola Holmes vive empolgantes aventuras tentando encontrar a própria mãe desaparecida (interpretada por Helena Bonham Carter). Já em Enola Holmes 2, a protagonista atua em seu primeiro caso “oficial” como detetive, em busca de uma menina sumida.

Pinóquio

Produzido por Guillermo del Toro, Pinóquio é uma das adaptações mais interessantes daquele clássico conto de Carlo Collodi. O cineasta faz um ótimo trabalho ao transformar a famosa história em uma impactante alegoria sobre o fascismo.

Além disso, por ter sido produzido em stop-motion, Pinóquio de Guillermo del Toro é um verdadeiro espetáculo visual. No longa, um boneco de madeira ganha vida e embarca em perigosas aventuras para se tornar um “menino de verdade”.

Matilda: O Musical está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.