7 filmes para assistir na Netflix após Persuasão

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Persuasão não demorou a virar alvo de polêmica nas redes sociais. Mesmo detonado pela crítica especializada, o longa de Dakota Johnson parece ter conquistado o público nacional. Quem já conferiu a trama quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

“Anne Elliot foi persuadida a não se casar com um homem de origem humilde. Oito anos depois, ele reaparece. Será que ela vai aproveitar essa segunda chance de amar?”, afirma a sinopse oficial de Persuasão.

Com Dakota Johnson (50 Tons de Cinza) no papel principal, Persuasão conta com Cosmo Jarvis (Raised By Wolves), Henry Golding (Podres de Ricos), Richard E. Grant (Poderia me Perdoar?) e Suki Waterhouse (A Princesa Branca) no elenco.

Listamos abaixo os 7 melhores romances de época para assistir na Netflix após Persuasão; confira.

Orgulho e Preconceito

Na Netflix, a melhor sugestão para assistir após Persuasão é Orgulho e Preconceito. Assim como o novo filme de Dakota Johnson, o longa é baseado em um livro de Jane Austen. Um dos grandes trunfos da trama é seu incrível elenco, liderado por Keira Knightley (Piratas do Caribe) e Matthew MacFadyen (Succession).

Visto como um dos romances mais icônicos de todos os tempos, Orgulho e Preconceito acompanha a história de Elizabeth Bennet, uma jovem enérgica e cheia de opiniões que vive uma grande história de amor com o arrogante Sr. Darcy.

Effie Gray – Uma Paixão Reprimida

Inspirado em uma história real, Effie Gray – Uma Paixão Reprimida é garantia de emoção na Netflix. Lançado em 2014, o longa é uma produção de Richard Laxton (Mrs. Wilson). O longa conta a história de uma modelo escocesa que protagonizou um dos triângulos amorosos mais famosos da Era Vitoriana.

No longa, Dakota Fanning (Lua Nova) interpreta Euphemia Gray, uma mulher cujo casamento não consumado a leva a desafiar as regras da sociedade ao lado de um jovem pintor. O elenco do longa conta também com Greg Wise (The Crown), Julie Walters (Mamma Mia!), Tom Sturridge (Being Julia) e Emma Thompson (Cruella).

A Última Carta de Amor

Emocionante, complexo e repleto de reviravoltas, A Última Carta de Amor desenvolve sua trama em duas linhas do tempo diferentes – uma delas em 1965 e a outra nos dias atuais. Produzido pela cineasta Augustine Frizzell, o longa se baseia no romance homônimo, escrito por JoJo Moyes.

Na trama de A Última Carta de Amor, a jornalista Ellie Haworth descobre uma série de cartas de amor escritas em 1965, e decide investigar esse misterioso romance secreto. O que ela não esperava era encontrar também uma grande paixão. O longa é protagonizado por Felicity Jones (Suprema) e Shailene Woodley (Big Little Lies).

Cidade de Gelo

Lançado em 2020, Cidade de Gelo se destaca por sua estética inconfundível e por sua emocionante história de amor. O longa é perfeito para quem gosta de tramas “água com açúcar”, mas repletas de sentimento, magia e lições importantes.

Ambientado na fria São Petersburgo, Cidade de Gelo conta a história de Matvey Polyakov, um ladrãozinho barato que conquista o coração de Alisa Vyazemskaya, a filha de um poderoso aristocrata. O casal, então, embarca em uma intrigante jornada para superar as diferenças sociais e viver um grande amor.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata

Baseado em um best-seller de Mary Ann Shaffer e Annie Barrows, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata se destaca por sua trama inusitada e por seu desfecho emocionante. O longa é uma produção de Mike Newell, cineasta conhecido por filmes como Quatro Casamentos e Um Funeral e Harry Potter e o Cálice de Fogo.

No longa, Lily James (Cinderela) é Juliet, uma escritora que, ao pesquisar sobre um grupo de leitura criado em Guernsey durante a Segunda Guerra Mundial, acaba se envolvendo com os excêntricos fundadores do clube. O elenco do longa conta também com Michiel Huisman (Game of Thrones) e Glen Powell (Top Gun: Maverick).

Mademoiselle Vingança

Produzido na França, Mademoiselle Vingança traz uma boa dose de sensualidade para os romances de época. No longa, a paixão de uma viúva rica por um marquês sedutor assume um caminho desagradável. Nesse cenário complexo, a protagonista decide buscar vingança com a ajuda de uma bela jovem.

O longa é ancorado por uma poderosa performance de Cécile de France (O Jovem Papa) como a protagonista Madame de La Pommeraye. Baseado no livro “Jacques le Fataliste et Son Maître”, de Denis Diderot, o filme conta também com Édouard Baer (Paris Match), Alice Isaaz (Savage State) e Laure Calamy (Call My Agent).

Razão e Sensibilidade

Nada melhor do que encerrar a lista com mais uma adaptação dos livros de Jane Austen. Lançado em 1995, Razão e Sensibilidade conta a história de Elinor e Marianne Dashwood, duas irmãs que passam por grandes dificuldades financeiras após a morte do pai. Nesse cenário complexo, ambas vivem emocionantes jornadas de autodescobrimento.

Elinor, é sensata e pragmática. Marianne, por sua vez, é romântica e impetuosa. Dirigido por Ang Lee (O Tigre e o Dragão), o filme se destaca por seu elenco de estrelas, formado por Emma Thompson (A Bela e a Fera), Kate Winslet (Titanic), Alan Rickman (Harry Potter), Hugh Grant (O Diário de Bridget Jones) e Gemma Jones (Ammonite).

Persuasão está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.