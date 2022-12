7 personagens da Marvel que podem morrer na Fase 5 do MCU

Com o lançamento de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Fase 4 do MCU chega ao fim. As próximas estreias da Marvel, dessa forma, fazem parte da Fase 5 – que terá Kang como o principal antagonista e deve trazer a morte de vários personagens queridos. Por isso, o público quer saber: quem morrerá na Fase 5 do MCU?

A Fase 5 do MCU engloba todos os filmes (e séries) que serão lançados entre e o primeiro semestre de 2024.

Entre esses aguardados lançamentos, destacam-se os filmes Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Capitão América: Nova Ordem Mundial e Blade, além das séries Agatha: Coven do Caos e Invasão Secreta.

Com isso, a dúvida permanece: quais personagens vão morrer na Fase 5 do MCU? Listamos abaixo as 7 alternativas mais prováveis; confira! (via ScreenRant).

Drax

Drax, provavelmente, morrerá em Guardiões da Galáxia 3. James Gunn já confirmou que o filme será seu último lançamento no MCU. Afinal de contas, o cineasta trocou a Marvel pela DC e foi escolhido como o novo co-CEO dos Estúdios DC.

Além disso, Dave Bautista – o intérprete de Drax – também afirmou que seu personagem será “aposentado” após Guardiões da Galáxia 3. Portanto, a não ser que a Marvel opte por escolher um novo ator para Drax, o personagem deve se despedir no próximo filme.

Rocket

De acordo com o primeiro trailer de Guardiões da Galáxia 3, o filme de James Gunn abordará a origem de Rocket. Ao que tudo indica, o longa também servirá como uma despedida para o personagem. “Preciso encerrar a história dele, e o terceiro filme é para isso”, comentou o cineasta.

A prévia também indica que Rocket terá várias cenas emocionantes no filme. Logo, tudo sugere que Guardiões da Galáxia 3 servirá como uma espécie de tributo para o personagem de Bradley Cooper. Os fãs podem preparar os lencinhos!

Hank Pym

Interpretado por Michael Douglas, Hank Pym é parte essencial da franquia Homem-Formiga. No entanto, o arco do personagem parece estar se aproximando de seu fim natural – assim como aconteceu com a trama de Odin em Thor: Ragnarok e da Tia May em Homem-Aranha: Sem Volta Para a Casa.

Para oferecer um maior grau de emoção à história de Scott Lang, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania deve trazer a morte de Hank Pym. Provavelmente, o personagem morrerá em um sacrifício heroico para incentivar as próximas jornadas de Scott e Hope.

Janet van Dyne

Janet van Dyne, a personagem de Michelle Pfeiffer, só apareceu (fisicamente) no MCU em Homem-Formiga e a Vespa. Assim como o marido Hank Pym, por outro lado, Janet é uma figura crucial para a trama da franquia (principalmente para a perspectiva de Hope).

O primeiro trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania revela que a abordagem do Reino Quântico será extremamente importante para a história. Dessa forma, o longa pode encerrar a trama de Janet van Dyne com a morte da personagem nas mãos de Kang – com quem Janet compartilha um misterioso passado.

Fantasma

Introduzida como a principal antagonista de Homem-Formiga e a Vespa, Fantasma (Hannah John-Kamen) retorna ao MCU no filme Thunderbolts. Um dos lançamentos mais aguardados das próximas Fases, o longa é, basicamente, um “Esquadrão Suicida da Marvel”, formado pelos agentes recrutados por Valentina (Julia Louis-Dreyfus).

Fantasma, dessa forma, se juntará a personagens como o Agente Americano (Wyatt Russell), o Guardião Vermelho (David Harbour) e a nova Viúva Negra (Florence Pugh). Mais de um personagem deve morrer em Thunderbolts, e Fantasma tem tudo para representar uma das baixas.

Guardião Vermelho

Falando em Thunderbolts, o personagem de David Harbour – introduzido no MCU em Viúva Negra – também retorna na equipe de Valentina. Além de Fantasma, o Guardião Vermelho é o personagem com as maiores chances de morrer em Thunderbolts.

Afinal de contas, o filme também trará a reunião do Guardião Vermelho com Yelena Belova (Florence Pugh), a nova Viúva Negra. Por isso, os fãs podem esperar por muitas cenas emocionantes e, possivelmente, um sacrifício heroico do personagem.

Talos

Finalmente, temos Talos, um personagem que desempenhará um papel crucial na série Invasão Secreta. Membro da raça alienígena Skrull, Talos é introduzido no MCU em Capita Marvel, com uma ótima performance de Ben Mendelsohn.

Como a série Invasão Secreta não deve contar com a participação de muitos heróis do MCU – além do Nick Fury de Samuel L. Jackson – a Disney pode “compensar” a ausência desses personagens com momentos mais emocionantes, como a possível morte de Talos.

