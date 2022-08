Harry Potter apresenta diversos personagens memoráveis ao longo dos 7 livros e 8 filmes da saga principal. Alguns são poderosos, carismáticos e outros dariam até bons candidatos aos Vingadores.

As franquias, naturalmente, são totalmente distintas uma da outra, mas podemos imaginar como cada personagem do mundo mágico se sairia no universo Marvel.

Dito isso, o Screen Rant separou uma lista com 7 personagens de Harry Potter que poderiam ser Vingadores. Confira.

Sirius Black

Não só Sirius é um dos personagens mais corajosos de Harry Potter, mas também é extremamente bom em duelos. Além disso, Sirius pode se transformar em um cão à vontade, o que é uma habilidade muito útil para atacar em batalha ou passar despercebido em certas missões.

Embora Sirius tenha sido finalmente derrotado por Bellatrix Lestrange, suas poderosas habilidades e inteligência o levaram não só a se tornar parte da Ordem da Fênix, mas também a ser o primeiro mago a escapar de Azkaban.

Nymphadora Tonks

Mesmo que não seja uma das personagens principais da franquia, Tonks ainda é uma dos melhores da saga. Ela é uma Metamorfa, o que significa que ela pode mudar sua aparência a qualquer momento, uma habilidade muito útil se você está lutando contra super vilões.

Além de suas habilidades mágicas, Tonks também é um Auror treinado, então ela tem habilidades de luta também. Isso significa que a jovem bruxa pode atuar sob pressão, estratégias em batalha, e aprendeu feitiços especiais de ataque e defesa.

Remus Lupin

Embora Lupin seja um dos personagens mais azarados de Harry Potter, tendo que lidar com sua licantropia, ele poderia usar a besta a seu favor.

Remus não só é um excelente duelista com muita experiência derrotando Comensais da Morte e controlando criaturas mágicas, mas suas habilidades de lobisomem poderiam ajudá-lo na batalha.

Alastor Moody

Muitas pessoas injustamente pensam que Alastor Moody é desequilibrado e paranoico, mas ele é um dos aurores mais famosos e talentosos do mundo mágico. Ele nunca subestima seus inimigos e está sempre dois passos à frente de todos os outros.

Sua determinação o levou a ser um dos aurores mais importantes contra Lorde Voldemort e seus Comensais da Morte, e ele até perdeu um olho, uma perna e parte de seu nariz durante a batalha – o que não o impediu de lutar.

Severo Snape

Se Snape é ou não uma figura heroica é um debate que vem acontecendo desde que J.K. Rowling publicou o sétimo livro.

No entanto, Snape não seria o primeiro personagem moralmente ambíguo a se tornar parte dos Vingadores. O que é seguro dizer é que ele tem um conjunto particular de habilidades que definitivamente o ajudariam a salvar o mundo.

Mesmo que o professor poções não seja um personagem particularmente simpático, é inegável que Snape é ótimo em seu trabalho. Sua habilidade de fabricar poções tremendamente poderosas é inestimável, assim como seu poder mental e suas habilidades de duelo. Além disso, Snape é um animago e pode se transformar em um morcego. Tudo isso faz de Snape o candidato ideal para ser um Vingador.

Alvo Dumbledore

O mago mais poderoso do Mundo Mágico, e um dos magos mais poderosos da ficção, Dumbledore seria um grande Vingador. Se ele seria o mago mais poderoso do MCU está aberto a debate, mas ele ainda seria um super-herói incrivelmente poderoso.

Dumbledore não só pode realizar todos os tipos de feitiços, mas também pode fazê-lo usando magia não verbal. Além disso, Dumbledore também possui uma inteligência superior que lhe permitiria derrotar vilões rapidamente.

Harry Potter

Muita gente acha que Harry só poderia derrotar Voldemort porque ele teve sorte, e mesmo que Harry tenha tido muita ajuda em sua missão heroica, não há dúvida de que houve mais do que sorte nisso. Não à toa, Harry é o mago mais jovem a se tornar um auror.

Harry luta contra vilões e criaturas negras desde que tinha onze anos, recuperando a Pedra Filosofal de Voldemort, derrotando o Basilisco e salvando a vida de Ginny, e finalmente derrotando o mago das trevas mais poderoso do mundo.

Sua habilidade natural para duelar acompanhado de seu treinamento auror é a combinação perfeita para um super-herói poderoso.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

